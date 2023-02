Savez-vous qu'on peut s'amuser comme des fous sur Wikipédia?

Temps de lecture: 5 min

«Messieurs-dames, bienvenus dans le Wikipédia challenge épisode 2! Un concept incroyable et hyper simple. On a une page Wikipédia de départ, une page Wikipédia d'arrivée et on doit [...] être le premier à arriver à cette deuxième page Wikipédia en cliquant uniquement sur les liens hypertextes disponibles sur le site.»

Avec beaucoup d'enthousiasme et après un premier épisode quelques mois plus tôt, le vidéaste Amixem présente un nouveau jeu à sa communauté courant 2020. En suivant ce «concept incroyable et hyper simple», le YouTubeur et ses potes s'amusent à partir de la page Wikipédia de Jacques Chirac pour aller jusqu'à... celle du slip.

La solution? Passez sans hésiter de «Jacques Chirac» à «France», dont la sous-catégorie «mode» permet de se rendre en deux ou trois clics sur la page «vêtement». Optez ensuite pour l'évidente page «sous-vêtement», puis la plus précise et succincte «liste de sous-vêtements», pour finalement y trouver l'article «slip». Le tout, sans utiliser le fameux «contrôle-F», qui permet de faire une recherche et serait donc une aide trop précieuse pour trouver un mot précis et ciblé. La rencontre entre ce jeu loufoque et la notoriété du YouTubeur permet à la vidéo d'enchaîner, sans surprise, les millions de vues.

La version Wikipédia de la théorie des six degrés de séparation

Mais ce jeu n'est pas sorti de l'imagination de celui qui fait partie des dix YouTubeurs français les plus suivis. Le Wikipédia Challenge, aussi appelé «Wikiracing», vient de plus loin. D'une certaine façon, il représente l'application wikipédienne de la théorie des six poignées de main, selon laquelle en suivant une chaîne de six relations, nous serions reliés à n'importe quelle autre personne de la Terre.

Difficile de dater précisément la toute première Wikipédia race. On peut néanmoins retrouver sur YouTube des vidéos intitulées «WikiWars» à partir de la mi-juin 2012. Quatre ans auparavant, une vidéo mise en ligne en juin 2008 décrit aussi le jeu, son but et ses règles. Sur le web, il existe d'autres traces évoquant le concept, plus anciennes encore.

Instant Inception: ce phénomène peut se targuer d'avoir sa propre page Wikipédia, qui explique un peu plus en détail l'historique de ce divertissement. Dans sa version anglophone, cette page a été créée en novembre 2011. Or, une page de discussion sur le projet de création de la page «Wikirace» est apparue dès avril 2005. En réalité, le jeu pourrait bien être aussi vieux que Wikipédia lui-même...

Ce jeu a connu un renouveau en 2020 en devenant très prisé des vidéastes outre-Atlantique, puis des Français. Sur Twitch, même si la tendance s'est essoufflée, il n'est pas rare de voir des internautes se filmer en pleine Wikirace. «C'est aussi parfois utilisé comme de petites épreuves dans les universités américaines ou pour des compétitions en ligne, détaille Ackanir, YouTubeur à ses heures perdues, qui a découvert le jeu quand il était étudiant. Par la suite, pas mal de sites ont fleuri autour de ce concept.»

Ingénieur en sécurité informatique, le jeune homme a lui-même codé le sien pour proposer automatiquement deux pages Wikipédia que les joueurs doivent rejoindre. Autre avantage de son site: il propose un compteur de clics qui permet de jouer à la Wikirace d'une manière différente.

À la rapidité, Ackanir préfère donc une variante de ce jeu en ligne, dans laquelle prime le temps de réflexion. «On peut jouer en comparant le temps mis pour aller d'une page à l'autre, mais je préfère la version où ce qui compte, c'est de faire le minimum de clics, explique-t-il. Ça demande de réfléchir et c'est ce que j'aime. Il faut visualiser en avance le chemin à parcourir.»

Pour corser le jeu, il interdit aux joueurs d'aller sur les pages des pays, qui sont très complètes et proposent trop de liens hypertextes Wikipédia à son goût. Et il bannit lui aussi le «contrôle-F». S'il ne transige pas avec ces règles, Ackanir se montre plus flexible sur les lieux où pratiquer la Wikirace. Il se marre: «Le succès du jeu vient aussi du fait que c'est le seul qu'il est possible de jouer au bureau!»

«Pédantix», «The Text Adventure» et autres «Catfishing»

Dans le sillage d'Ackanir ou du site The Wiki Game, plusieurs sites ont adapté la Wikirace. Énigmatix s'est ainsi approprié Wikipédia pour en faire un terrain de jeu, tout en prenant un pas de côté. Derrière ce pseudo se cache le fondateur de Cémantix. Un passe-temps apprécié par la communauté Twitter, que nous avions présenté dans un précédent article comme un jeu où «l'on tape des mots, sans limitation du nombre d'essais, jusqu'à trouver le bon» avec «comme indice, un pourcentage de voisinage de notre proposition».

À la suite du succès de Cémantix, Énigmatix crée, deux mois plus tard, son petit frère, Pédantix. Le principe est la même, mais ce nouveau jeu a une particularité: il est basé non pas sur un mot, mais sur une page Wikipédia qu'il s'agit de deviner. L'idée lui a été soufflée par Redactle, jeu en anglais qu'il a tout simplement adapté en français. Très vite, le succès est au rendez-vous pour Pédantix, puisque quelques dizaines de milliers de personnes y jouent quotidiennement. «Je pense qu'il a atteint une popularité égale à celle de Cémantix. Même si, sur Twitter, Pédantix est peut-être un peu plus populaire», estime Énigmatix.

Pédantix et la Wikirace sont loin d'être les seuls jeux basés sur l'encyclopédie en ligne. Catfishing demande aux joueurs de deviner la page Wikipédia mystère grâce à une sélection d'indices; The Text Adventure présente l'originalité de permettre aux internautes de voyager de lieu pixélisé en lieu pixélisé, charge aux joueurs de définir leur parcours et leurs propres défis. Toutes ces activités ludiques sont référencées sur l'encyclopédie elle-même.

Il existe même Wikipedia: The Game About Everything, un jeu de plateau, rejoint récemment par Wikeys, lancé par Wikimédia France. L'association, qui met en avant l'activité de l'encyclopédie la plus célèbre du monde, souhaite assurer la promotion de la connaissance libre auprès des élèves par ce jeu.

Des divertissements qui permettent d'améliorer le contenu de Wikipédia

Contribuer à Wikipédia peut aussi prendre des formes ludiques. C'est peu ou prou ce que font les ateliers organisés dans toute la France par différentes associations wikipédiennes, comme Sans pagEs, qui lutte pour la réduction des inégalités de genre et dont le travail a déjà été évoqué dans un autre article de cette série. Mais c'est aussi ce que font quelques rares vidéastes, qui modifient des pages de l'encyclopédie en direct, devant leur communauté.

Programme #Twitch de cette semaine ! Vendredi matin on continue la rédaction (on finit ?) de l'article @Wikipedia_fr sur le fauvisme ^^. RDV sur : https://t.co/aKDFWd8j8t pic.twitter.com/azIWumLgvL — Dr Sabine Pasdelou (@spasdelou) December 12, 2022

Jouer avec Wikipédia est bénéfique pour l'encyclopédie. Avec le temps et grâce à son jeu Pédantix, Énigmatix a pu observer un phénomène. «Tous les jours, sur la page Wikipédia cachée que les joueurs doivent trouver sur Pédantix, il y a des corrections dans les heures qui suivent, s'amuse-t-il. Les utilisateurs se rendent compte de certaines erreurs quand ils ont réussi à trouver la page et ils les corrigent. C'est gratifiant de se dire que d'une certaine façon, mon site permet à l'encyclopédie d'améliorer son contenu.»

Énigmatix lui-même s'est pris au jeu: s'il n'était pas un grand contributeur wikipédien, il avoue corriger aujourd'hui les fautes d'orthographe de la page du jour proposée par Pédantix.