Comment sont choisies les photos Wikipédia des personnalités

Temps de lecture: 5 min

C'est par un tweet que l'humoriste et chroniqueur Jean-Luc Lemoine s'est vu proposer une séance photo singulière, le vendredi 3 mars. «Bonjour, je serai présent ce soir à Saverne [dans le Bas-Rhin, où il était en spectacle, ndlr]. Étant bénévole au sein du mouvement Wikimédia, serait-il possible de vous rencontrer après le spectacle pour vous photographier, afin de mettre à jour la photo de votre page Wikipédia?», lui demande un certain Mickaël sur le réseau social d'Elon Musk.

Insatisfait du cliché illustrant sa page Wikipédia, l'animateur de télé et de radio s'empresse de répondre. «Oui. Elle est trop dégueulasse cette photo. Je ne sais d'où elle sort mais je ne peux plus la voir.» Rendez-vous est pris.

Oui. Elle est trop degueulasse cette photo. Je ne sais d’où elle sort mais je ne peux plus la voir 😂 — Jean-Luc Lemoine (@JeanLucLemoine) March 3, 2023

Le soir même, Jean-Luc Lemoine passe devant l'objectif de Mickaël, émetteur de la proposition. L'humoriste ne pouvait pas passer à côté de son photographe du soir. «Je l'ai attendu après son spectacle avec un t-shirt Wikipédia, se souvient avec joie le bénévole. Les rôles se sont inversés: c'est moi qui étais sur scène, pour le photographier, et lui, dans la salle. Je lui ai montré ce que ça donnait, parce que quitte à faire une photo, autant qu'elle lui plaise.» Visiblement, ce fut le cas. Depuis le 3 mars, la photo de Mickaël est celle qui immortalise la page de l'humoriste.

«Les lampadaires ne m'envoient pas de messages véhéments, eux»

Entre les personnalités publiques et leurs photos Wikipédia, il ne s'agit pas toujours d'une idylle. Tous ne sont pas toujours aussi satisfaits de leur illustration sur l'encyclopédie que Jean-Luc Lemoine depuis quelques semaines. «Lors d'un concert, j'ai photographié une chanteuse que j'aime beaucoup, raconte Tsaag Valren, une contributrice préférant témoigner sous son pseudo. Esthétiquement, un cliché en concert n'est pas toujours l'idéal, mais en terme encyclopédique, ça l'est.»

La wikipédienne envoie un message à la chanteuse, par courtoisie, pour lui dire qu'elle a changé l'illustration de sa page. C'est peu dire que la suite a surpris Tsaag Valren. «[La chanteuse] m'a répondu agressivement en m'expliquant qu'elle se trouvait affreuse sur la photo et m'a demandé de la retirer immédiatement!» Après une autre mauvaise expérience, Tsaag Valren décide de se consacrer uniquement aux photographies d'animaux et de bâtiments. Elle préfère en rire: «Au moins, les lampadaires ne m'envoient pas de messages véhéments pour me dire qu'ils se trouvent moches!»

Parfois, c'est au sein de la communauté wikipédienne que la photo pose problème. «Sur certaines pages, si je ne justifie pas correctement pourquoi je propose ma photo, elle sera supprimée, assure Tsaag Valren. Mais imaginons que nous n'ayons qu'une seule photo sur Wikimedia Commons [médiathèque d'images, de vidéos et de sonores du mouvement Wikipédia, ndlr] d'une race de chevaux très rares, elle sera choisie par la communauté même si elle est pourrie.»

Voir sa photographie utilisée pour illustrer une page de l'encyclopédie est une source de fierté et, parfois, de motivation. Mais il existe un graal: obtenir une labellisation, distinction décernée par la communauté pour récompenser les clichés jugés les plus pertinents.

Le droit d'auteur anglo-saxon plus souple que le français

Comme pour les ajouts textuels, un changement de photo est soumis à l'approbation des wikipédiens. Et aussi à leur bonne volonté. Avoir des photos libres de droits sur chacune des personnalités, objets, animaux ou monuments des quatre coins du globe, repose, là encore, largement sur le temps que les bénévoles peuvent consacrer à l'encyclopédie.

«La plupart des photos qui existent ne sont évidemment pas libres de droits, donc illustrer Wikipédia est une tâche compliquée, résume Pauline, contributrice. Parfois, Wikimédia lance des campagnes sur des thèmes où l'on manque d'illustrations. On se rend aussi sur des événements pour photographier des acteurs, écrivains, mais ce n'est pas toujours possible cela dit.» Certains contributeurs sur Wikipédia, dans le sillage de Tsaag Valren et de Mickaël, font donc d'une pierre deux coups et profitent d'un spectacle ou d'un concert pour dégainer leur appareil.

Appel aux guadeloupéens et guadeloupéennes ‼️

On a besoin de votre participation au concours « Photographier les Outre-mer » car il n'y a aucune photo libre pour illustrer l'article #Wikipédia du carnaval de Marie-Galante 😱

Pour nous aider ➡️https://t.co/dhq7rH2U34 #Guadeloupe pic.twitter.com/1Lyqi9YGJy — Wikimédia France (@Wikimedia_Fr) August 30, 2019

Même quand l'auteur d'un cliché donne son aval à l'encyclopédie pour le réutiliser, ce n'est pas si simple. «Il faut alors une permission avec une procédure parfois complexe», assure Pauline, wikipédienne. Difficulté supplémentaire: le droit français et le droit anglo-saxon ne sont pas aussi souples en matière d'illustration. Contrairement au pays d'Henri Cartier-Bresson, celui de Steve McCurry et une grande partie des nations de la common law autorisent le fair use («usage loyal»), qui permet l'utilisation limitée d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Des dessins face au biais de genre

Il arrive parfois qu'un bâtiment, une personnalité ou un animal n'ait jamais été photographié ni peint. La communauté wikipédienne a donc trouvé une parade. «Certaines personnalités sont nées avant la photo, n'ont pas été portraiturées ou ne disposent d'aucun cliché libre de droits, explique Pauline. Dans ce cas, on se repose régulièrement sur des dessins.» Illustratrice, elle est l'autrice de nombreuses vues d'artistes, comme celle de Jeanne de Belleville.

Le manque de représentations de la première femme pirate de l'histoire (au XIVe siècle) n'est pas vraiment un problème pour l'artiste: «Il existe un tas de portraits de personnalités, comme ceux de Jésus et de Jeanne d'Arc, que l'on accepte sans qu'ils n'aient été peints de leur vivant.» Il n'empêche, des ébauches ne sont parfois pas acceptées par la communauté wikipédienne, qui ne les trouve pas assez représentatives ou, à l'inverse, trop proches d'une photo existante sur laquelle l'encyclopédie n'a pas les droits.

Demander un coup de pinceau aux illustrateurs est aussi un moyen de combler la trop faible présence des femmes sur Wikipédia, une discrimination dénoncée depuis plusieurs années par Les sans pagEs. Pour tenter de remédier au manque d'illustrations de figures féminines, l'association a organisé son deuxième «Drawtober», en octobre 2022.

Le #lsp_drawtober bat son plein, pour illustrer des pages de femmes ou liées au genre ou au féminisme, sans image, sur @Wikipedia_fr ! Retrouvez la plupart des dessins sur instagram & l'intégralité sur Commons. Vous pouvez encore nous rejoindre !#drawtober #letsfillthegendergap pic.twitter.com/YtEeVXLPSA — les sans pagEs 💪🏾🧙‍♀️🏳️‍🌈 (@lessanspagEs) October 10, 2022

L'événement du projet Les sans pagEs avait ainsi pour but d'encourager la création d'un maximum de portraits sous licence libre. S'il faudra encore beaucoup de «Drawtober» pour réduire le biais de genre sur l'encyclopédie, la campagne a tout de même permis de réaliser quatre-vingt-dix nouvelles illustrations.