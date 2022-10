Heard vs Depp: la presse people est-elle une bonne source pour Wikipédia?

Temps de lecture: 5 min

C'est peu dire que le procès entre Amber Heard et Johnny Depp , qui s'accusent mutuellement de violences conjugales et psychologiques depuis la fin de leur relation –Amber Heard affirme également que son ex-compagnon l'a violée–, a suscité autant d'intérêt qu'il a pu entraîner de passion et de conflits. Wikipédia n'a pas totalement dérogé à la règle, même si, sur le septième site web le plus fréquenté , les oppositions sont souvent plus feutrées.

Le déferlement de haine subi par l'actrice d'Aquaman a été moins important sur l'encyclopédie que sur les réseaux sociaux, malgré des tentatives de vandalisme crasse pour remplacer son nom sur sa page en français par «Amber La pas fine Heard», «la sale connasse diffamatrice» ou pour la qualifier de «personnalité histrionique» sans sourcer cette affirmation. De l'autre côté, les modifications intempestives sur la page en français de Johnny Depp ressemblent davantage à des pitreries. L'espace d'un instant, sa date de naissance a par exemple été transformée en un «malheureusement, il est mort-né».

Comme toujours dans ces cas-là, Wikipédia a une solution miracle pour freiner ces modifications non bienvenues: protéger l'article, c'est-à-dire n'autoriser des modifications que si elles viennent de wikipédiens avec un minimum d'expérience. Une technique efficace puisqu'elle empêche, entre autres, les internautes sans compte, surreprésentés chez les vandales, de contribuer à tout-va. L'encyclopédie a beau disposer de mécanismes pour s'épargner le déchaînement connu par les réseaux sociaux autour de cette affaire, informer sur la bataille judiciaire entre Amber Heard et Johnny Depp n'est pas une mince affaire, même pour elle.

«Sur Wikipédia, on aime bien que les choses soient bien rangées»

Tout commence sur l'article consacré à Johnny Depp. Avec le procès de l'acteur contre son ex-conjointe, la page connaît une certaine boulimie. Dans la partie «discussion», un utilisateur se plaignait ainsi, fin avril, que «la section vie privée et surtout les parties relatives aux procédures judiciaires sont beaucoup trop longues et absolument pas synthétisées». Ce constat, partagé par différents wikipédiens, entraîne la création d'un article consacré entièrement à la « Bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard ».

Le transfert de ce contenu est réalisé début mai par Maître Willy, qui explique habituellement ne pas être très porté sur les sujets «touchy». «Le plus souvent, je regarde un film, puis je jette un coup d'œil à sa page Wikipédia et je la remplis si elle n'est pas assez complète, détaille le wikipédien. Je trouvais l'histoire entre Johnny Depp et Amber Heard intéressante et en lisant la page de l'acteur, je me suis rendu compte que la session consacrée à cette affaire prenait plus de place que tout le reste.»

Comme la version anglaise de l'encyclopédie a décidé d'y consacrer une page à part entière, il a choisi d'en faire autant et de copier-coller le contenu pour créer l'article «Bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard». «Sur Wikipédia, on aime bien que les choses soient bien rangées, poursuit Maître Willy. Je me disais que sur cette affaire, ce n'était pas le cas et que c'était plutôt mal fait.» Preuve de l'importance prise par cette actualité sur la page de Johnny Depp, cette migration fait passer la taille de l'article de 142.848 octets à moins de 100.000.

Reconnaître ses propres biais

Les plus gros contributeurs sur cet article reconnaissent bien volontiers leurs biais. «Je suis intéressé par le féminisme, les violences sexistes et le mouvement #MeToo», affirme Maître Willy, qui confie s'être penché sur cette joute judiciaire par voyeurisme, un peu comme d'autres s'intéressent à la famille royale. Un intérêt qui a pu contribuer au fait que le wikipédien d'une vingtaine d'années ait ajouté une section «Rapport au mouvement MeToo» dans l'article. «C'était important pour moi, car cela remettait du fond, mais le hic c'est que cela rallonge l'article, concède-t-il. Parfois, c'est long d'aborder tous les aspects.» Un ajout qui demeure, preuve que la communauté s'accorde à dire, pour l'instant, que ce complément a sa place.

L'autre «gros» contributeur, le plus actif de la page, est un certain «Youre breathtaking». Il ne cache pas un parti pris envers l'acteur phare de Pirates des Caraïbes. «Ce procès a en partie détruit la carrière de Johnny Depp, pense-t-il. J'étais conscient de ce parti pris, alors j'ai essayé d'être le plus neutre possible.» Repris à plusieurs reprises sur la forme par d'autres utilisateurs, il n'a jamais été accusé de mauvaise foi lors de ces ajouts.

Le plus gros débat de la communauté ne s'est pas concentré sur les modifications de ces deux contributeurs, mais sur celle d'un troisième. Celui-ci a insisté pour compléter la phrase d'introduction «Le verdict est perçu comme une importante victoire pour Depp, Amber Heard étant jugée coupable de “diffamation avec réelle malveillance”» avec la parenthèse suivante: «par un jury très majoritairement masculin». Maître Willy estime que cet ajout est partial et inapproprié; il l'annule.

Une phase d'ajouts et de suppressions s'en suit, menant à une «R3R», «règle des trois révocations» dans le jargon wikipédien, selon laquelle «un contributeur ne peut effectuer trois révocations ou davantage sur tout ou partie d'un article sur une durée de vingt-quatre heures consécutives». La suite se résume en la recherche d'un consensus par le biais d'un échange entre wikipédiens, finalement plutôt d'accord pour dire que l'information peut avoir sa place dans le corps de l'article, mais pas dans l'introduction.

Une page encore jugée

peu satisfaisante

Sur la page «Bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard», un bandeau prévient les curieux: «Cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires.» Parmi les cent-quarante sources sur lesquelles se sont appuyés les wikipédiens, une grande partie sont en effet considérées par l'encyclopédie elle-même comme «peu fiables», car issues de la presse people. L'affaire ayant suscité de nombreuses polémiques, ces médias se sont fait le relais de ses moindres soubresauts. Les utilisateurs se sont donc appuyés sur ces articles pratiques, puisque nombreux et gratuits.

À défaut d'utiliser des sources reconnues par Wikipédia comme étant plus solides, les wikipédiens ont pu contribuer à l'écriture de cette page dans une relative sérénité. Le résultat n'en demeure pas moins insatisfaisant d'après ses rédacteurs. «L'article est assez mal fait, notamment parce y a trop d'informations… que j'ai écrites, pour la plupart, assume Youre breathtaking. Il y a d'ailleurs le même problème sur l'article en anglais. Et puis, je pense qu'il y a peut-être trop d'arguments en faveur de Johnny Depp.»

Par ailleurs, l'ensemble du contenu n'est pas nécessairement très encyclopédique, reconnaît Maître Willy. Il prend en exemple l'histoire des matières fécales humaines qui auraient été présentes dans le lit conjugal des deux acteurs. Histoire qui, même sourcée, n'apporte pas grand-chose. La solution? Laisser le temps au temps pour faire le tri entre les informations utiles et futiles, et pour que des travaux universitaires viennent apporter un recul nécessaire. On ne sait pas encore si ce conflit autour de ces excréments restera dans l'histoire.