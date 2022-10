Rencontre avec les dresseurs de bots de Wikipédia

Temps de lecture: 5 min

Il suffit de déposer un message sans signature dans l'espace «discussion» d'un utilisateur pour les voir poindre le bout de leur nez. «Bonjour, je suis un robot qui aide les utilisateurs à ne pas oublier de signer leurs messages. J'ai constaté que votre signature était manquante ou mal insérée et l'ai rajoutée à votre place. À l'avenir, pensez à signer vos messages.» Le message, lui, est bien sûr signé en bonne et due forme: Signature manquante (bot).

«Signature manquante» n'est pas un utilisateur comme les autres, puisque, comme il l'a lui-même annoncé avec clarté, il n'est autre qu'un robot automatisé parmi les soixante-neuf autorisés par la communauté wikipédienne francophone.

Ces bots sont habilités à effectuer des tâches spécifiques: repérer les erreurs de syntaxe, détecter les confusions entre des articles homonymes, accueillir les nouveaux inscrits, vérifier que les codes de Wikipédia sont respectés sur les nouveaux articles, etc. Les bots ont des fonctions aussi nombreuses que précieuses, car elles sont autant de temps en moins de perdu à effectuer de petites modifications.

«Les bots permettent de faire des tâches qui seraient rébarbatives pour un humain ou de réagir rapidement quand c'est nécessaire», détaille Mathis, un «dresseur de bot». «Ils ne sont jamais fatigués et peuvent donc théoriquement fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre.» Début juin, la communauté wikipédienne a autorisé la mise en service du premier programme de ce wikipédien. Sobrement baptisé «Mathis bot», il prévient les administrateurs –des contributeurs disposant de fonctionnalités supplémentaires– quand un utilisateur bloqué demande à être débloqué.

L'idée d'automatiser cette besogne n'a pas jailli du cerveau du jeune homme de 26 ans. Un ancien bot dédié à la même tâche ne fonctionnant plus, la communauté avait fait une requête pour savoir si un «dresseur de bot» était disponible pour s'en charger. Restée lettre morte pendant plusieurs mois, cette demande a finalement trouvé en Mathis un développeur suffisamment expérimenté pour la résoudre. «Mon bot était logiquement très attendu. Les phases de présentation et de validation se sont très bien passées et ça s'est fait rapidement», raconte-t-il.

Si «Mathis bot» a affronté sans encombre la phase de validation par la communauté, tous les bots ne peuvent pas en dire autant. Avant d'être mis en service, ces agents partiellement ou complètement automatisés doivent répondre à un besoin, puis la communauté doit voter majoritairement en faveur de leur mise en service après présentation de leur code.

Dernier obstacle, il est également nécessaire qu'ils soient reconnus sans danger. Le but: éviter des répercussions dommageables et irréversibles –ou pire, un remake du film I, Robot.

Parfois concurrencés par des humains

Coder n'interdit pas d'avoir de l'humour. À l'obligation d'ajouter «bot» dans le nom d'utilisateur de ces derniers pour les différencier des humains, ont répondu quelques calembours: «Bot de pluie», «Bottine» ou encore «Analphabot». «Le problème d'avoir choisi de faire ce jeu de mot avec “analphabète”, c'est que quand j'ai voulu travailler sur une version anglaise, il m'a fallu expliquer pourquoi j'ai opté pour ce nom», raconte Joakim, dresseur d'Analphabot. Sa mission? Veiller à ce que la mise en forme et les typographies utilisées soient correctes. Avant, il s'assurait également des liens interlangues entre les articles.

Cette fonction est devenue obsolète avec l'apparition de Wikidata, source commune de données considérées comme objectives, à l'instar des dates de naissance ou de la taille des personnalités. Si le lancement du site en 2012 a rendu inutiles certains bots qui sont venus grossir la liste des 329 retraités, parfois, ce sont carrément des humains qui les rendent un peu superflus. «Je connais plusieurs utilisateurs qui passent leur temps à corriger manuellement des fautes d'orthographe, alors que des bots peuvent le faire», s'exaspère presque Joakim.

Xqbot a annulé plus de 2.000 modifications réalisées par Darknessbot qui, lui, a annulé plus de 1.700 modifications de Xqbot.

Si les humains font de l'excès de zèle, les bots en sont tout aussi capables. Quand la créature échappe à son créateur, il faut pouvoir rendre les mauvaises contributions révocables. Pour cela, chaque bot dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence. Et puis, en cas de problème, les 159 administrateurs francophones disposent de plus d'outils que le commun des wikipédiens, notamment certaines facilités pour revenir sur les erreurs et désactiver les robots en un clic. Il faut alors recoder un peu. «Il y avait un bug avec DickensBot, je l'ai signalé et son dresseur l'a corrigé», explique par exemple Joakim.

Si les humains corrigent des bots pour qu'ils puissent corriger des humains à leur tour, les bots peuvent aussi se corriger entre eux. Des chercheurs d'Oxford et de l'Institut Alan Turing de Londres ont montré que des bots pouvaient se «battre» ensemble. Entre 2009 et 2010, Xqbot et Darknessbot se sont ainsi opposés sur 3.629 articles. Plus précisément, Xqbot a annulé plus de 2.000 modifications réalisées par Darknessbot qui, lui, a annulé plus de 1.700 modifications de Xqbot.

Indispensables?

En 2014, une autre étude a été menée par un chercheur de Google pour quantifier l'apport des bots. Conclusion: 15% de toutes les contributions Wikipédia étaient réalisées par des programmes. «Cela représente un gros pourcentage des modifications, mais c'est lié aux pratiques d'écriture de l'encyclopédie», nuance Rémi Mathis, ancien président de Wikimédia France. «Les gens pensent qu'écrire un article, c'est le réaliser tout entier. Or, c'est une construction collective, donc les bots peuvent multiplier les petites contributions venant corriger les apports des différents wikipédiens.»

Ce vieux de la vieille inscrit sur Wikipédia depuis 2005 se souvient que les bots existaient déjà quand il a découvert l'encyclopédie: «On en a ressenti le besoin assez tôt. Wikipédia a été créé par une communauté promouvant la licence libre, souvent des informaticiens ou des personnes qui connaissent l'informatique, dont beaucoup savent coder. C'est un monde où il est normal de faire un bot pour assurer certaines tâches.»

Les bots peuvent accéder à la postérité en devenant aussi connus auprès des wikipédiens que les contributeurs ou administrateurs les plus actifs.

De quoi faire naître une «bot» dépendance? Aussi efficaces que soient les bots, Joakim pense que la communauté Wikipédia pourrait, malgré tout, s'en passer. «C'est utile les bots, mais ce n'est pas indispensable», abonde-t-il. «C'est sûr que ça nous facilite la vie en remplaçant beaucoup d'actions. J'estime qu'il faut automatiser dès qu'on peut le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on automatise qu'on crée plus d'articles. Ce n'est pas un principe de vases communicants.»

Alors qu'en 2019, l'Insee estimait que l'illectronisme touchait 17% de la population française, coder un bot pour l'encyclopédie ne semble pas à la portée de tous. «Créer un bot est facilement accessible pour quelqu'un qui est déjà développeur, surtout avec le framework “PyWikibot” que j'utilise», explique Mathis. «Pour un non-développeur, ça sera forcément un peu plus compliqué. Même si des codes tout faits existent pour certaines tâches, un apprentissage basique de la programmation sera probablement nécessaire.»

Heureusement pour les wikipédiens, les développeurs ne manquent pas en leur sein. Cette population facilite doublement la chose puisqu'en plus d'avoir les compétences requises, ils ont aussi bien souvent le matériel nécessaire pour faire fonctionner les bots: des serveurs. «Quand mon bot était très utilisé, je le faisais tourner depuis mon PC que je laissais allumer, car il jouait le rôle de serveur», détaille Joakim. «Le fait d'avoir le matériel nécessaire, ce n'est pas vraiment un problème, car les dresseurs sont des gens qui ont accès à ça. La plupart d'entre eux ont déjà un pied dans la tech.»

Identifier un besoin, réaliser un code, le faire valider par la communauté et héberger le bot sur un serveur… Cet investissement n'est pas vain, puisqu'en plus de leur utilité, les bots peuvent accéder à la postérité en devenant aussi connus auprès des wikipédiens que les contributeurs ou administrateurs les plus actifs.