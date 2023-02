Pourquoi les contributeurs de Wikipédia sont et resteront anonymes

Temps de lecture: 5 min

Il en a beaucoup été question lors de l'édification des premières règles de fonctionnement de Wikipédia. Faut-il, ou pas, permettre aux contributeurs d'être anonymes? Si les premiers wikipédiens ont répondu favorablement à cette interrogation, l'anonymat d'alors était, de toute façon, tout relatif. «Au début de Wikipédia, on pouvait connaître la zone géographique du contributeur, détaille Florence Devouard, wikipédienne de la première heure. C'était donc un semi-anonymat, d'autant plus que, comme nous n'étions pas bien nombreux, nous nous connaissions pratiquement tous.»

Deux solutions simples se sont progressivement imposées: soit le contributeur possède un compte, soit, à défaut d'un nom d'utilisateur, son adresse IP sera visible. Ce ticket d'entrée réduit à la portion congrue revêt l'avantage de permettre à un maximum d'internautes de s'impliquer dans l'encyclopédie.

Révolutionnaire, cette intuition semble avoir été la bonne puisqu'à l'image des autres spécificités de l'encyclopédie, l'anonymat n'est pas particulièrement remis en cause. Cette règle et les autres principes de Wikipédia n'empêchent pas les utilisateurs de commettre des erreurs ou des approximations plus ou moins volontaires. Pire, des manipulations rémunérées pilotées par l'agence de communication Avisa Partners ont rappelé, très récemment, qu'il est de toute façon difficile pour la plateforme de lutter contre toutes les tentatives de modifications mal intentionnées.

Des contributeurs mal intentionnés identifiables malgré tout

Quand on évoque Wikipédia, il est d'usage de parler d'anonymat, mais il s'agit davantage d'un pseudonymat, puisqu'à la création d'un compte il faut choisir un pseudo. Un tel système peut laisser penser qu'il est alors facile de modifier des pages en toute impunité. «Les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du site pensent qu'ils peuvent en changer le contenu facilement et que ça ne se verra pas», estime Rémi Mathis, ancien président de Wikimédia France de 2011 à 2014.

Mais un nouveau contributeur ou une adresse IP qui cible uniquement un sujet en particulier en vue de lui faire de la publicité… ça se voit. Pour s'en rendre compte, les contributeurs les plus expérimentés choisissent bien souvent d'être notifiés à chaque changement sur des pages les intéressant.

Une fois qu'ils ont identifié des ajouts problématiques, même sans avoir les noms des contributeurs malveillants, les «tricheurs» en question peuvent être retrouvés. Par exemple, pour agir discrètement, il peut être tentant de profiter du système mis en place par Wikipédia et de contribuer sans compte. Mais modifier l'encyclopédie sans être enregistré peut s'avérer carrément contre-productif, puisque la plateforme affiche alors l'adresse IP.

Le Monde a ainsi identifié une centaine de modifications de pages de députés depuis le compte anonyme 195.68.34.126. Ce chiffre est loin d'être anodin, puisque cette adresse IP provient… des locaux de l'Assemblée nationale elle-même. Un compte Twitter «Wiki Assemblée» avait même été mis en place par un chercheur en intelligence artificielle pour repérer spécifiquement les ajouts suspects réalisés depuis l'hémicycle.

«Ceux qui contribuent sous adresse IP font naître plus de suspicion»

Malgré l'anonymat et l'impunité que Wikipédia peut parfois permettre, la confiance dont jouit l'encyclopédie paraît aujourd'hui plus grande que dans les années 2000. «À la création de Wikipédia, cet anonymat pouvait faire peur, car à l'époque internet était parfois perçu comme un repère pour néonazis et pédophiles, rappelle Rémi Mathis. Comme c'était un espace dont on se méfiait beaucoup, certains estimaient qu'il fallait que les internautes soient traçables.»

Or, sur le numérique, les années ont montré qu'il n'y avait nul besoin de laisser son nom et son prénom pour être démasqué, poursuit le wikipédien: «Quand il y a une affaire de cyberharcèlement, on retrouve les gens très souvent grâce au système de responsabilité des hébergeurs alors que dans la “vraie” vie, les automobilistes ne sont pas toujours retrouvés après une infraction.» Ainsi, à la suite du harcèlement massif subi par Mila, des auteurs de messages injurieux ou d'appels au meurtre qui se pensaient protégés derrière leur écran ont été retrouvés et jugés.

Si elles ne remettent pas en cause la fiabilité générale de l'encyclopédie, les histoires de modifications téléguidées alimentent tout de même une certaine méfiance au sein de la communauté wikipédienne. «Ceux qui contribuent sous adresse IP font naître plus de suspicion», a constaté Marie-Noëlle Doutreix, une chercheuse qui travaille sur Wikipédia. Sur des sujets controversés, elle assure qu'il vaut mieux avoir un pseudonyme, voire être un peu expérimenté pour être audible.

«Wikipédia ne repose pas sur la contribution des sources primaires»

«Il y a plein de raisons personnelles qui peuvent pousser à être “louloudu54” plutôt que d'apparaître sous son vrai nom, complète Rémi Mathis. C'est un système sain, car cela donne une liberté de parole. Franchement, sur ce point, le consensus est assez fort au sein de la communauté.» D'autant plus fort que l'anonymat permet d'éviter les effets dits «d'autorité». S'il était identifiable, un chercheur en sciences politique pourrait très bien imposer son point de vue sur un article, même s'il est à contre-courant des articles de presse et de l'ensemble de ses confrères.

«On pourrait demander aux utilisateurs de donner leur nom ou même d'annoncer ce sur quoi ils sont experts, essaie d'imaginer l'ancien président de Wikimédia France. Mais le problème, c'est qu'il faudrait être en capacité de le vérifier et, surtout, Wikipédia ne fonctionne pas comme ça. Qui a écrit, on s'en fiche, ce qui importe c'est ce qu'il a écrit.»

Identifier des experts pour leur laisser le monopole de certains articles serait une double atteinte aux principes et fonctionnement de la plateforme. Ce qui fait le sel, la force –et parfois la faiblesse– de l'encyclopédie, c'est justement que tout le monde peut y contribuer. «Cela serait également contraire au fait que Wikipédia ne repose pas sur la contribution des sources primaires, c'est-à-dire sur ceux qui ont eux-mêmes créé une information», expose Marie-Noëlle Doutreix.

Si ce principe a pu être mal compris par des personnalités qui revendiquaient le droit de pouvoir modifier leur page à leur guise sans que la communauté n'intervienne, il fait, comme beaucoup de choses chez Wikipédia, moins débat.

Une protection contre le harcèlement pour les femmes?

Ne pas avoir à décliner son identité permet aux wikipédiens de se protéger. «Je préfère que mon nom ne soit pas public par rapport à mon travail, confie l'administrateur Like tears in rain. Même si j'en parle sur mon LinkedIn, je ne donne pas mon pseudo. Rester anonyme m'arrange, mais je ne suis pas anonyme pour la communauté, car je participe à des formations. Juste, je ne veux pas que le commun des mortels fasse le lien.» Il suffit de jeter un coup d'œil à la liste des contributeurs francophones pour se rendre compte que cet administrateur est loin d'être le seul à opter pour un pseudonyme –même s'il existe quelques utilisateurs mettant leurs nom et prénom en pseudo.

Le consensus interne sur l'anonymat fait dire à Rémi Mathis et d'autres wikipédiens qu'il n'y a aucune raison de vouloir le briser. D'autant qu'ils estiment que si une loi venait changer cela, beaucoup de gens refuseraient de contribuer à l'encyclopédie.

Une partie de ces «déserteurs» seraient d'ailleurs probablement des déserteuses. Victimes de harcèlement sur Wikipédia, comme sur d'autres plateformes numériques et dans «la vie réelle», certaines femmes peuvent aussi percevoir dans cet anonymat une forme de protection.

Pour cette raison et beaucoup d'autres, et bien que l'anonymat ne fasse pas partie des cinq principes fondateurs et immuables de l'encyclopédie, difficile d'imaginer qu'il soit remis en question dans un avenir proche.