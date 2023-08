Pourquoi la génération Z ne montre-t-elle jamais ses pieds?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Il y a une vingtaine d'années, les tongs et les sandales s'imposaient en stars du lycée. C'est bien simple: elles étaient à tous les pieds. Pourtant, c'est loin d'être encore le cas aujourd'hui.

«Beaucoup d'adolescents ne portent jamais leurs claquettes sans chaussettes», confirme Andrea Michelle, enseignante dans un lycée californien. Le HuffPost décrypte ce phénomène grandissant.

«Vous dévoilez vos pieds gratuitement!?»

La génération Z, née entre 1997 et 2012, aime glisser des chaussettes sous des sandales, porter de grosses baskets avec toutes les tenues, et mieux encore: porter des Crocs avec des chaussettes! «C'est perturbant: mes élèves ont le même style vestimentaire que mon père un jour d'automne», confie la professeure. Cette dernière a même été la cible de moqueries de ses étudiants après avoir porté des sandales: «Certains m'ont dit: mais Madame, vous dévoilez vos pieds gratuitement!?»

Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag «dogsout» –une expression de la génération Z pour parler des orteils visibles– cumulent des millions de vues. Les utilisateurs du réseau social partagent notamment des extraits de «dog attacks» –lorsqu'une personne se fait toucher contre son gré par les pieds nus de quelqu'un d'autre– ou de personnes gênées de dévoiler leurs orteils en public.

Les parties de notre corps sont dévoilées au gré des tendances: les hauts courts ou les jeans taille basse laissant apparaître le ventre sont arrivés et repartis, tandis que la longueur des shorts oscille du plus court au plus long. Mais, pour les pieds, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme: selon les internautes, si une grande partie de la génération Z cache ses pieds, c'est parce qu'elle redoute les fétichistes.

«C'est plus provocant de poster une photo en sandales qu'en maillot»

«Si je sors en public, j'évite de porter des chaussures ouvertes. J'ai l'impression que les gens vont regarder mes pieds», confie Analisa Prowse, une ingénieure de 18 ans. Elle ajoute: «Je n'ai pas besoin de ce genre d'attention: en ligne, la fétichisation des pieds est tellement banalisée, ça me fait peur.»

Elle n'a pas tort: sur son compte Instagram suivi par plus de 119.000 personnes, l'influenceuse Annabel Smit reçoit régulièrement des «messages inquiétants de followers la suppliant pour qu'elle leur envoie des photos de pieds». Dès qu'elle publie une photo d'elle où elle porte des sandales, les demandes pleuvent. «Aujourd'hui, c'est presque plus provocant de poster une photo en sandales qu'en maillot de bain», considère la jeune femme.

LeMeita Smith, conseillère psychologique, partage: «Certains de mes jeunes patients ont exprimé des inquiétudes quant à leur apparence en ligne»; «La crainte des jeunes de voir leurs pieds fétichisés, et le refus de les montrer pourraient être attribués à un désir de protéger leur intimité et de maintenir un contrôle sur la manière dont ils sont perçus.»

Pour sa part, Andrea Michelle, lassée des commentaires de ses élèves, vient d'investir dans une paire de baskets.