Ces 7 personnes que vous ne connaissez pas ont un impact sur votre quotidien

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur National Geographic

Escaliers de secours, McDonald's, sacs en papier: vous-êtes vous déjà demandé qui était à l'origine de ces inventions révolutionnaires? Ou encore dans quel contexte elles avaient été imaginées? National Geographic revient sur les brevets qui ont bouleversé pour longtemps notre quotidien.

1. Anna Connelly (1868-1969)

En 1887, l'Américaine Anna Connelly brevette une idée qui a permis de sauver un bon nombre de vies: l'escalier de secours extérieur.

À la fin du XIXe siècle, les incendies d'immeubles se multiplient: piégés par les flammes, les résidents n'ont d'autre choix que de sauter par les fenêtres pour abréger leurs souffrances.

Anna Connelly conçoit alors un escalier en acier destiné à être apposé sur les façades des immeubles. Puisqu'il résiste au feu, les habitants peuvent descendre en toute sécurité, et les pompiers monter secourir les blessés. La plupart des buildings d'après 1900 intègrent des escaliers de secours à leur construction.

2. Ammar ibn Ali al-Mawsili (996-1020)

Cet ophtalmologue irakien établi en Égypte crée au Xe siècle la seringue hypodermique. Celle-ci sert à retirer les cataractes (opacification du cristallin de l'œil particulièrement liée au vieillissement), principales causes de cécité (déficience visuelle ou perte de la vision). Une invention révolutionnaire à une époque où les personnes mourraient souvent peu de temps après être devenues aveugles.

3. Ellen H. Swallow Richards (1842-1911)

En 1870, cette chimiste intègre la prestigieuse université MIT en tant qu'«étudiante spéciale», l'établissement étant à l'époque réservé aux hommes. Elle devient ainsi la première femme des États-Unis à fréquenter une école de sciences.

En plus de promouvoir l'éducation des femmes, elle mène une vaste enquête sur la qualité de l'eau dans le Massachusetts. S'ensuit la mise en place dans le pays des premières normes étatiques régissant la qualité de l'eau.

4. Gregor Mendel (1822-1884)

À la fois botaniste et ecclésiastique, il parvient à maîtriser la technique de l'hybridation, c'est-à-dire le croisement entre deux plantes. C'est à lui que nous devons l'invention de nombreux fruits et agrumes, notamment la mandarine, le pamplemousse, la mûre et la framboise.

5. Margaret Knight (1838-1914)

Originaire du Maine, Margaret Knight réalise sa première innovation à l'âge de 12 ans, après avoir été témoin d'un accident dans l'usine textile où elle travaille en tant qu'ouvrière. Bien qu'elle n'ait jamais fait d'études, elle imagine un appareil qui s'arrête automatiquement lorsque des objets étrangers s'y coincent. Son invention se répand rapidement, sans pour autant être brevetée.

Quelques années plus tard, elle invente la première machine permettant de fabriquer des sacs à fond plat, que nous utilisons encore aujourd'hui en tant que sacs en papier ou emballages de café. Un de ses collègues tente de lui voler cette invention en la brevetant, mais Margaret Knight le poursuit en justice, avec succès.

Au cours de sa vie, elle obtient des dizaines d'autres brevets, dont une machine découpant des semelles en cuir, une bobine de machine à coudre ou encore un moteur rotatif.

6. Ole Kirk Christiansen (1891-1958)

Le charpentier danois est propriétaire d'un petit atelier de menuiserie dans lequel il fabrique échelles, tabourets, et jouets.

Un jour, il réalise des petites briques en bois à assembler, qu'il peint dans différentes couleurs. Rapidement, le jouet devient le best-seller de la boutique. Ole Kirk Christiansen renomme alors son entreprise LEGO, l'assemblage des deux premières lettres des mots danois «leg» et «godt» (signifiant «bien jouer» en français).

Happy 90th Birthday LEGO!



On this day in 1932 Ole Kirk Christiansen began making wooden toys in his workshop in Billund, Denmark. Two years later, he named his company LEGO. In 1949, the company made its first plastic interlocking bricks. pic.twitter.com/XbbT9nqkIz — Brian Crecente (@crecenteb) August 10, 2022

Les briques LEGO sont brevetées en 1958, l'année de décès de leur inventeur. Aujourd'hui, l'entreprise est toujours dirigée par la famille Christiansen.

7. Ray Kroc (1902-1984)

Ray Kroc n'est autre que celui qui a transformé le premier restaurant McDonald's en la plus grosse chaîne de fast-food au monde.

En 1954, Ray Kroc est commercial: il vend des mixeurs industriels aux professionnels de la restauration. Dans le cadre de son travail, il fait la rencontre des frères Maurice et Richard McDonald, qui tiennent depuis 1940 un restaurant de drive-in dans la ville californienne de San Bernardino.

15 May 1940. Brothers, Maurice and Richard McDonald, opened a restaurant in San Bernardino, California, USA that would eventually become the burger-and-fries fast-food restaurant McDonald’s, which became a worldwide brand. pic.twitter.com/BFidO7pSUo — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) May 15, 2023

Ray Kroc reste sans voix face à l'ingéniosité de la fratrie: ils ont exporté le taylorisme (méthode de travail à la chaîne) dans leurs cuisines! La productivité est maximale: les burgers, frites et milkshakes sont réalisés en un rien de temps. Pas besoin de serveurs ou de commis de salle: les clients commandent à emporter depuis leurs voitures.

Le commercial flaire instantanément la bonne affaire: il propose aux frères McDonald d'exporter leur concept. Le 15 avril 1955, le premier restaurant de la chaîne ouvre ses portes au cœur de la ville Des Plaines, dans l'Illinois. En 1960, il y en a 200. Aujourd'hui, on compte plus de 36.000 établissements qui embauchent près de 2 millions de personnes dans le monde.