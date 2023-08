En 2023, les cocktails sont toujours associés à des stéréotypes de genre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Lors d'une soirée professionnelle à New York, Brady Dunayer, analyste immobilier de 28 ans, a été étonné de voir arriver son cocktail à base de whisky dans un verre à pied avec une petite fleur sur le dessus. Il s'est alors empressé de recommander le même cocktail au barman en lui intimant: «Gardez la fleur et donnez-moi un verre à whisky.»

Situation similaire pour Daniel Kaye, un homme de 26 ans travaillant dans la finance. À l'occasion d'une soirée entre amis, il commande un cocktail à base de fruits, sans savoir qu'il est servi avec une paille dans un verre highball (avec une forme arrondie). Pour lui, c'est trop féminin: «Je n'ai pas aimé, reconnaît-il dans le New York Times. C'était une soirée très masculine, beaucoup de whiskys étaient servis.»

Pour le quotidien new-yorkais, cela ne fait aucun doute: les cocktails sont, aujourd'hui encore, associés à des stéréotypes de genre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les verres, ces grands coupables

Si l'on retrouve des changements concernant des habitudes genrées dans le monde du maquillage ou de la mode, une simple «visite dans un bar peut vous faire retourner dans les années 1950», assure le New York Times.

Kaslyn Bos, barmaid de 30 ans, travaille dans un bar qui propose des boissons colorées, garnies de décorations en tout genre et servies dans des «verres arrondis». Il lui arrive de recevoir des demandes, exclusivement masculines, pour changer de verre –bien souvent un verre «masculin», le verre à whisky.

Dans son livre Alchemy – The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense (Alchimie – Le pouvoir surprenant des idées qui n'ont aucun sens, non publié en français), le spécialiste en sciences comportementales Rory Sutherland a écrit: «Il y a quelques années, nous avons découvert que les hommes étaient réticents à commander un cocktail dans un bar –notamment parce qu'ils ne savent pas quel type de verre sera utilisé.»

Précisions sur le menu

Conséquence de ce drôle de phénomène: les bars précisent dans leur carte le type de verre utilisé pour le cocktail. Rory Shuterland leur conseillait d'ailleurs, dans son livre publié en 2019, «d'insérer des illustrations ou des photos des cocktails dans le menu».

Kyle Kuhl, responsable des barmans à l'établissement Rocco's Sports & Recreation, l'a remarqué: «De plus en plus de bars à cocktails s'y mettent peu à peu pour éviter toute surprise [aux clients].» Ces derniers font alors du verre le premier critère pour choisir leur boisson. «Un homme plus jeune que moi m'a dit un jour “J'allais prendre un Cherry Bonds, mais j'ai regardé à quoi ressemblait un verre Nick and Nora” [un verre à pied plus petit considéré comme non masculin, ndlr]», se rappelle Kyle Kuhl.

Au contraire, pour Jake Webster, un jeune homme de 24 ans travaillant dans la finance, plus question de se forcer à prendre un verre de whisky comme tout le monde. Malgré les regards «de certains Chad [terme familier utilisé pour désigner le stéréotype de l'homme blanc célibataire dans sa vingtaine, ndlr]», il ne troquerait son Cosmopolitan pour rien au monde: «On est en 2023, qui s'en préoccupe encore?»