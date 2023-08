Au Pérou, la découverte d'une tombe «très particulière» datant de 3.000 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Euronews, Reuters

Dans le nord du Pérou, une équipe d'archéologues péruviens et japonais a découvert la tombe d'un religieux, datant de plus de 3.000 ans. Yuki Seki, l'un des archéologues japonais présents sur place, précise: «Nous avons trouvé un corps, qui semble être celui d'un adulte. Selon l'observation de son pelvis, il semblerait que ce soit un homme.»

La tombe du «prêtre de Pacopampa», un chef religieux faisant partie de l'élite des pays andins, a été mise au jour dans la province de Cajamarca, où se situe le site archéologique de Pacopampa, relatent Euronews et Reuters.

Le statut de religieux du défunt semble clairement indiqué, si l'on en croit les différents objets trouvés dans la tombe. Ces offrandes, principalement de la vaisselle et des bols en céramique, étaient dans un trou circulaire d'un mètre de profondeur environ. Deux sceaux ont été excavés le long des bords supérieurs de la tombe: sur l'un, on peut voir une tête anthropomorphe, et sur l'autre, la représentation d'un jaguar.

Des rituels pratiqués pour les membres de l'élite

Le corps, quant à lui, était recouvert de six couches de cendres et de terre noire. La position du corps, allongé sur le ventre avec les pieds croisés, ainsi que la largueur de la tombe, ont étonné les spécialistes, qui ont trouvé cette dernière «très particulière». Les archéologues ont aussi retrouvé un os en forme de tupu, une grosse épingle dont les Amérindiens andins se servaient pour accrocher leurs manteaux et ponchos.

Les différentes études réalisées sur le corps suggèrent qu'il a été enterré en suivant des rituels anciens –dont l'un mêle des techniques de peinture corporelle– qui étaient pratiqués pour les membres de l'élite.

Le projet archéologique Pacopampa a débuté en 2005, grâce à l'initiative d'une université péruvienne et du Musée national d'ethnologie du Japon. D'autres tombes ont déjà été retrouvées dans la zone, mais celle du «prêtre de Pacopampa» a cinq siècles de plus que les tombes de la «dame de Pacopampa» et des «prêtres du serpent-jaguar de Pacopampa», découvertes respectivement en 2009 et 2015.