Arrêtez de faire des captures d'écran de vos messages

Lorsque j'ai rencontré mon fiancé il y a cinq ans, je me posais mille questions à chaque fois que je lui envoyais un texto. Quelle était la réponse parfaite? Comment montrer que j'étais intéressée sans en faire trop? Comme je n'arrivais pas à trouver seule les réponses à ces questions, j'envoyais à mes amis des captures d'écran de nos conversations en temps réel pour leur demander conseil.

Partager des captures d'écran de nos textos avec mes amis me semblait tout à fait normal à l'époque, et j'avais l'impression que tout le monde le faisait. Mais quand j'ai commencé à étudier la confidentialité des médias émergents dans le cadre de mon doctorat, je me suis mise à réfléchir de manière critique à la collecte et au partage de captures d'écran. Et j'ai vu les choses sous un autre angle.

J'ai réalisé qu'à chaque fois qu'un ami ou une amie m'envoyait des captures d'écran de ses conversations avec d'autres personnes, l'interlocuteur ne se doutait pas que nous étions en train de disséquer ses messages. Je me suis dit que si mes amis m'envoyaient des captures d'écran de leurs conversations avec d'autres personnes, qu'est-ce qui les empêchait de faire pareil avec nos conversations privées? Ce que je disais par SMS risquait-il d'être partagé avec d'autres personnes?

L'exemple que j'ai mentionné plus haut est assez innocent. Dans les premiers temps d'une relation amoureuse, il est rare que l'on échange des informations extrêmement personnelles; on voit donc mal comment le partage de ces messages pourrait blesser ou nuire à quelqu'un. Mais étant donné que nous communiquons parfois des informations intimes dans des messages que nous ne voudrions pas voir circuler, il est facile d'imaginer d'autres scénarios qui seraient blessants ou gênants.

Nous médisons dans le dos d'autres personnes, nous nous disputons sur des sujets qui nous préoccupent, et nous partageons nos secrets les plus intimes par texto, parfois sans penser que le destinataire pourrait faire des captures d'écran, et d'autres fois en tenant pour acquis qu'il n'en fait pas.

Tout cela est devenu tout à fait normal. Et c'est assez inquiétant.

Des réputations en jeu

Le partage de captures d'écran peut nuire à la réputation de quelqu'un –c'est arrivé à des célébrités et à des hommes politiques (et, très récemment, à l'acteur Jonah Hill). Nous avons même appelé ces types de captures d'écran des «reçus», les sauvegardant sur nos téléphones pour les utiliser plus tard comme «preuves».

Nous ne respectons pas la vie privée des personnes dont les conversations (privées) sont partagées à leur insu ou sans leur consentement. Nous pensons également que les captures d'écran sont des messages légitimes (et complets), négligeant parfois l'absence de contexte ou la possibilité qu'ils soient faux .

Pourquoi est-il devenu si banal de ne pas respecter les attentes des autres en matière de confidentialité sur les plateformes de messagerie numérique?

Désireuse d'en savoir plus sur les comportements associés aux captures d'écran, je me suis mise au travail et j'ai commencé à étudier ces questions plus en profondeur. Dans un récent article coécrit avec Kelsey Prena et publié dans New Media & Society, nous avons fait le constat que les jeunes adultes sont plus susceptibles de faire des captures d'écran sur les plateformes de messagerie texte –l'espace censé être le plus privé– que sur d'autres supports numériques tels que Instagram, X/Twitter ou Snapchat.

Nous avons également découvert que lorsqu'une plateforme de messagerie avertit les utilisateurs quand leurs messages font l'objet d'une capture d'écran (comme c'est le cas sur Snapchat), ces utilisateurs ont l'impression de mieux contrôler les informations qu'ils partagent et se sentent plus à l'aise. Et surtout, de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont déclaré qu'elles ne feraient jamais de captures d'écran sur des plateformes telles que Snapchat, car elles seraient trop embarrassées que les autres le sachent.

Confiance aveugle

Je me pose encore beaucoup de questions. Tout d'abord, pourquoi faisons-nous autant confiance à ces captures d'écran? Pourquoi est-il devenu si banal de ne pas respecter les attentes des autres en matière de confidentialité sur les plateformes de messagerie numérique? Existe-t-il un moyen de faire évoluer cette pratique de manière à ne pas trahir la confiance et à préserver la vie privée?

Je ne pense pas qu'il faille interdire complètement la capture d'écran. C'est un outil utile pour conserver une recette que vous voulez réaliser plus tard par exemple, ou, plus sérieusement, pour garder une preuve d'un comportement contraire à la loi.

Mes recherches m'ont appris que les notifications de capture d'écran encouragent et renforcent cette prise de conscience.

Mais je crains que nous ne soyons allés trop loin, en banalisant l'utilisation de cette fonction pour collecter et partager des messages privés sans nous poser de question sur la confidentialité ni sur le risque de nuire à autrui. J'ai peur que cela ne fasse de nous des hypocrites qui, lorsqu'il s'agit de la confidentialité de nos conversations, ont des attentes plus élevées quant à la façon dont les autres doivent nous traiter que quant à la façon dont nous les traitons.

Nous devons repenser la culture de la capture d'écran et établir de nouvelles règles pour déterminer ce qui est acceptable et ce qui va trop loin. Une bonne règle serait la suivante: si nous ne voulons pas que d'autres personnes fassent secrètement des captures d'écran des messages personnels que nous leur envoyons, nous ne devrions pas non plus faire de captures d'écran de leurs messages.

Mes recherches m'ont appris que les notifications de capture d'écran encouragent et renforcent cette prise de conscience –ce qui permet aux gens de se sentir plus à l'aise lorsqu'ils échangent des messages sur les plateformes. Cela éviterait un certain nombre de scandales et surtout, cela pourrait sauver nos relations en ligne (et en vrai).