Niall Harbison, le toxicomane devenu sauveteur de chiens

Loin de son passé de toxicomane, Niall Harbison est aujourd'hui reconnu pour ses bonnes actions: chaque jour, dans les rues de l'île thaïlandaise de Ko Samui, il vient en aide à des centaines de chiens errants. The Guardian revient sur son parcours jalonné de hauts et de bas.

La Thaïlande est tristement célèbre pour ses chiens errants: ils seraient plus de 8 millions. À elle seule, la petite île où vit l'Irlandais expatrié en compte plusieurs milliers. En 2021, il décide alors «d'aller à la source du problème».

Niall Harbison se rapproche de vétérinaires locaux qui lui enseignent la procédure de stérilisation, et commence à la prodiguer aux chiens dans le but de réduire la population errante. Dès la première année, il en stérilise 1.200. Mais l'homme âgé de 43 ans voit plus grand: il s'est engagé à atteindre 10.000 stérilisations par mois.

Des centaines de stérilisations par jour

Tous les matins, Niall Harbison stérilise une centaine de chiens errants. Les femelles étant en chaleur deux fois par an et donnant naissance à une moyenne de sept chiots par portée, une matinée de stérilisation empêche donc la naissance potentielle de 1.400 chiots –lesquels sont fréquemment empoisonnés ou attaqués par une population locale excédée.

L'Irlandais finance également leurs vaccins, à l'aide de collectes partagées sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, ses 579.000 abonnés peuvent suivre ses sauvetages de chiens en vidéo.

Pour l'aider dans sa mission, un autre habitant de l'île, amoureux des chiens, a mis à la disposition du quadragénaire un grand terrain, qu'il lui loue pour une somme symbolique. Servant de centre de stérilisation et de refuge, l'établissement accueille environ 300 animaux.

Pourtant, si Niall Harbison est aujourd'hui est un exemple de bonté pour de nombreuses personnes, ce ne fut pas toujours le cas. Lorsqu'il emménagea en Thaïlande en 2018, sa vie n'était que ténèbres: il était à la fois dépressif, alcoolique et toxicomane.

Un passé difficile

Peu de temps après avoir quitté les bancs d'une école de cuisine à Dublin, Niall Harbison plonge dans les drogues dures. Âgé de 17 ans, il trouve un job dans un restaurant renommé de la capitale. Seule ombre au tableau, le rythme intense: il travaille dix-huit heures par jour. Pour tenir, il consomme quotidiennement de l'alcool, de la cocaïne, et d'autres drogues.

Quelques années plus tard, il change de cap et monte son entreprise de stratégie numérique, Simply Zest, qu'il revend par la suite pour 2 millions d'euros. Mais la grande maison et la belle voiture ne peuvent pas tout: criblé d'addictions, Niall Harbison est en proie à la dépression. S'occuper de Snoop, son labrador noir, est la seule chose qui le pousse à sortir du lit chaque matin.

Sur un coup de tête, il décide de partir pour la Thaïlande en 2018, à l'âge de 39 ans. Sa petite amie de l'époque le suit, avant de le quitter en décembre 2020, ne supportant plus sa consommation abusive d'alcool. Le soir du réveillon du Nouvel An, il vit une «cuite particulièrement féroce». «J'essayais de boire jusqu'à la mort», confie-t-il. Il est admis plusieurs jours en soins intensifs. «Je me disais: “Reste en vie encore pendant dix secondes”, et je le faisais. Quand je réalisais que j'y étais arrivé, j'essayais de tenir les dix secondes suivantes.»

Disparition interdite

Cet événement, aussi tragique soit-il, l'aide à entrevoir une lumière au bout du tunnel: «Après avoir survécu au premier jour, j'ai compris que je ne voulais pas mourir. Je voulais et j'allais changer. C'est comme si un interrupteur s'était actionné en moi.»

Il entame une cure de désintoxication pendant un an, sans soutien professionnel, ne comptant que sur sa volonté. Une volonté qui porte un nom: Snoop. À propos de son labrador, Niall explique: «Il a toujours été là pour moi: pendant les jours sombres, pendant la dépression. C'était à moi d'être là pour lui: je ne pouvais pas disparaître car ça aurait brisé son monde.»

Il adopte alors un mode de vie sain: ses journées sont rythmées de séances de sport et de longues marches au grand air. C'est pendant l'une d'elles que l'épiphanie survient: «Un jour, je m'arrête pour nourrir des chiens, avant de me demander: mais qui va les nourrir demain?» C'est là que tout commence.

De fil en aiguille, cette cause qui l'anime depuis plusieurs années a mené à la création de la fondation Happy Doggo, qui offre aux animaux errants des stérilisations et des soins médicaux d'urgence. Si pour l'instant, elle n'est active qu'en Thaïlande, Niall Harbison compte bien l'exporter à l'international.

Le calcul de ce bienfaiteur est simple et ambitieux: «Il y a 500 millions de chiens errants dans le monde. Je veux réduire le nombre de moitié au cours de ma vie. Il faudra une armée de personnes pour le faire, mais je sais que de nombreuses personnes passionnées comme moi sont prêtes à aider.»