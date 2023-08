Faut-il emmener son enfant faire les courses de fournitures scolaires avec soi?

Temps de lecture: 4 min

Comme chaque année à la fin de l'été, les cahiers de vacances disparaissent des supermarchés pour laisser place aux fournitures scolaires. Armés de la fameuse liste de courses, les parents scrutent les rayons pour trouver le dernier cartable Pat'Patrouille, des crayons de papier HB et l'intemporel stylo Bic 4 couleurs. Mais qu'en est-il des enfants à qui sont destinées ces fournitures? Ont-ils leur place dans cette virée shopping, parfois longue et fastidieuse?

Revenons une quinzaine d'années en arrière, quand la perspective des courses de rentrée m'excitait. Je partais en quête du plus bel agenda Roxy et je restais sur ma faim quand je ne repartais pas avec des Stabilo pastel. Plus jeune, c'était les cartables DDP, les trousses Diddl et les protège-cahiers avec un encart pour inscrire son nom qui me faisaient vibrer. Bien sûr, les achats de fournitures scolaires ne sont pas une partie de plaisir pour tous les enfants. Encore moins pour les parents, qui peuvent s'arracher les cheveux en cherchant désespérément un cahier à grands carreaux de quatre-vingt-seize pages, et avec une marge, s'il vous plaît.

Excitation, fatigue et énervement

Marine, maman d'un petit garçon qui s'apprête à entrer à l'école maternelle pour la première fois, a vite fait son choix: «J'y suis allée seule, parce que faire les courses avec les enfants, c'est juste infernal. Toutes les autres fois, ça a été des crises, des caprices. Et ce n'est pas comme s'il avait 12 ans et qu'il voulait un cahier avec Iron Man... Il avait besoin d'une gourde et d'un sac, il n'y avait pas beaucoup de choix à faire», précise-t-elle.

Pour des enfants en bas âge dont la patience n'est évidemment pas la vertu première, les courses peuvent être source d'excitation, de fatigue, d'énervement. Ils sont sursollicités: des informations visuelles les assaillent de toutes parts, un brouhaha constant résonne entre les murs du supermarché et l'éclairage blanc des néons n'épargne personne. Cette installation lumineuse est d'ailleurs vouée à pousser à la consommation, puisqu'elle plonge les consommateurs dans une sorte d'hypnose, faisant passer les clignements d'yeux de trente à quatorze par minute.

Sa fille n'ayant jamais été une grande fan des magasins et supermarchés, Cécile a longtemps préféré réaliser les achats scolaires seule. «Cela fait peu de temps qu'Esther m'accompagne pour les courses. Avant, pour ne pas l'embêter mais aussi pour aller plus vite, j'y allais seule et je me débarrassais de cette tâche avant de profiter des vacances.»

Mettre les enfants au centre du processus

Depuis la rentrée d'Esther en CM1, Cécile a changé son fusil d'épaule: elles vont désormais faire les courses en binôme. «Nous avons choisi un jour pour aller faire les courses et je lui ai demandé de comparer les objets, de tenir compte des prix… J'essaie de la rendre plus autonome et de lui apprendre ce qu'est un budget, tout en lui laissant choisir le matériel avec lequel elle travaillera toute l'année. Comme nous n'avons pas de soucis financiers, je lui rappelle aussi que c'est une chance pour elle d'avoir le choix», détaille la Drômoise.

En dehors de la responsabilisation que peut apporter une implication dans les courses, ce moment concrétise la rentrée des classes à venir et permet donc à l'enfant d'y être mieux préparé, aussi bien matériellement que mentalement.

«La rentrée et la séparation avec les parents peut être une source d'angoisse», indique Pauline, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant. Bien qu'une visite de l'établissement scolaire soit souvent organisée avant les grandes vacances, deux mois se sont écoulés depuis et l'école, comme la routine qui l'accompagne, peuvent très vite impressionner les enfants.

Pour la psychologue, les courses peuvent être un moyen de reprendre le contrôle sur ce quotidien très cadré qui s'apprête à (re)commencer. «Emmener ses enfants avec soi pour les courses permet de les mettre au centre du processus et de les rendre acteurs de cette rentrée», insiste-t-elle.

L'agenda-doudou

Pour organiser les courses et garder la main sur le budget, il est possible de fixer des limites. Les enfants peuvent par exemple avoir davantage de liberté dans le choix du cartable, de l'agenda et de la trousse. «Il y a des articles plus personnalisables que d'autres, qui peuvent devenir des objets chouchous pour l'enfant, un peu comme un doudou ou un objet transitionnel qui va rassurer l'enfant hors de la maison.»

Les fournitures plus pratiques et génériques peuvent quant à elles être achetées plus tard par les parents, en solo. «Pour que cela reste un moment de plaisir et de lien entre l'enfant et le parent, on peut fixer un cadre. Ce peut être ne pas enchaîner sur les courses alimentaires, s'en tenir à une version réduite de la liste des fournitures, décider de tout faire dans la même enseigne», propose Pauline.

Dernière option: esquiver les magasins. Jessica, mère de Stanislas et de William, respectivement âgés de 7 et 2 ans, a cette année opté pour une nouvelle formule. «Pour la rentrée de Stanislas en CP, nous étions allés à Auchan avec lui. Mais il y avait trop de monde, on a mis beaucoup de temps à trouver le nécessaire, les enfants s'impatientaient et nous, on angoissait. Du coup cette année, j'ai commandé les fournitures en ligne, c'était plus efficace et moins stressant», raconte la Strasbourgeoise.

Une façon d'éviter le stress provoqué par l'abondance d'informations caractéristique des supermarchés, quitte à impliquer l'enfant dans d'autres étapes de la rentrée, afin de désacraliser ce moment souvent intimidant et de le préparer psychologiquement à la routine qui s'amorce. Enfin, quand le moment tant attendu ou redouté arrive, «on peut les accompagner dans le choix de leur tenue le jour J, suggère la psychologue, et les aider à préparer leur cartable un ou deux jours avant.»