La prochaine catastrophe aérienne américaine est pour bientôt

Temps de lecture: 5 min

Le transport aérien aux États-Unis est extrêmement sûr. Par rapport aux dernières décennies, le transport aérien est étonnamment sûr. Il suffit de penser aux années 1990, une décennie marquée par de nombreuses catastrophes:

1994: un avion de la compagnie USAir s'écrase en essayant d'atterrir à Charlotte, bilan 37 morts . (Responsable: cisaillement du vent)





. (Responsable: cisaillement du vent) 1994: un avion de la compagnie USAir s'écrase en essayant d'atterrir à Pittsburgh, bilan 132 morts . (Responsable: défaillance mécanique)





. (Responsable: défaillance mécanique) 1996: un avion de ValuJet s'écrase dans les Everglades, bilan 110 morts . (Responsable: incendie dans la soute cargo)





. (Responsable: incendie dans la soute cargo) 1996: un avion de la TWA explose après le décollage de JFK, bilan 230 morts . (Responsable: explosion du réservoir de carburant)





. (Responsable: explosion du réservoir de carburant) 1999: un avion d'EgyptAir s'abîme en mer au sud de Nantucket, bilan 217 morts . (Responsable: le copilote, semble-t-il)

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Depuis 2009, aucun accident d'avion n'a fait de victime aux États-Unis. Mais combien de temps ce répit peut-il durer? Le New York Times a publié lundi 21 août un article retentissant sur les accidents évités de justesse, d' une effrayante banalité , qui pèsent sur l'industrie du transport aérien.

Après avoir évoqué trois épisodes qui auraient pu s'avérer catastrophiques au cours du seul mois de juillet –dont un au cours duquel un avion de Frontier s'est garé si près d'une piste en service qu'il a été frôlé par deux jets en accélération d'une manière décrite par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) comme «peau à peau»–, le New York Times a souligné que les accidents évités de justesse sont beaucoup plus fréquents que ne le croient la plupart des gens.

«Au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, note le journal à propos d' une base de données publique d'incidents rapportés de manière indépendante , il y a eu environ trente comptes rendus de quasi-collisions impliquant des compagnies aériennes commerciales.»

L'article du New York Times souligne que seuls 43 des plus de 500 aéroports des États-Unis disposent de systèmes de détection de surface permettant d'alerter la tour de contrôle du trafic aérien en cas de danger sur les pistes.

Et le personnel manque dans ces tours, avec des contrôleurs terriblement surchargés de travail: 99% des installations de contrôle du trafic aérien du pays sont en sous-effectif par rapport aux recommandations, et les contrôleurs sont régulièrement appelés à travailler six jours par semaine. (Le New York Times a découvert qu'un certain nombre de contrôleurs avaient déjà effectué 400 heures supplémentaires cette année.)

Une question de temps

Qu'est-ce que cela signifie? Après tout, les compagnies aériennes commerciales du pays n'ont pas connu d'accident mortel depuis plus de quatorze ans, une période de sécurité sans précédent. Mais bien que personne ne veuille aller porter la nouvelle au New York Times, les choses sont claires: le prochain grand accident est imminent. «Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une catastrophe ne se produise», a écrit un contrôleur anonyme dans un rapport de sécurité confidentiel de la FAA l'an dernier.

Toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté récemment dans l'aviation commerciale au sujet de ces «accidents évités de justesse» étaient d'accord. «On sent dans le secteur qu'il va se passer quelque chose», déclare un commandant de bord d'une grande compagnie aérienne.

Lorsque cela se produira, la réaction sera: «Pourquoi ne l'avons-nous pas vu venir?» Mais nous le voyons venir.

«Nous parlons à des contrôleurs qui sont débordés», m'a dit un copilote d'une autre compagnie aérienne. «Tous les commandants de bord ont des histoires à raconter. Nous demandons trop au système. La question n'est pas de savoir si quelque chose va se produire, mais quand.»

«Nous avons pris du retard», m'a confié un autre pilote. Lorsque cela se produira, la réaction sera: «Pourquoi ne l'avons-nous pas vu venir?» Mais nous le voyons venir. Du fait du sous-financement chronique et de l'oubli des priorités, des problèmes tels que le manque de systèmes de détection de surface ne sont pas résolus. (Le Conseil national de la sécurité des transports a demandé plus de systèmes de ce type en 2017; aucun n'a été installé depuis).

Tout est chaos

Les contrôleurs aériens surchargés démissionnent et partent à la retraite plus rapidement que la FAA ne peut en embaucher; le dernier budget de l'agence demande des fonds pour embaucher et former 1.800 nouveaux contrôleurs, alors qu'elle s'attend à perdre plus de 1.400 contrôleurs en poste rien que l'année prochaine.

Pendant la pandémie, les compagnies aériennes ont proposé des rachats et des retraites anticipées, mais elles se sont retrouvées prises au dépourvu face à la reprise généralisée des voyages. Résultat: une pénurie de pilotes et, m'a-t-on dit, l'affectation de pilotes moins expérimentés aux commandes des avions par les grandes compagnies aériennes.

Les nouveaux pilotes sont toujours talentueux, mais qu'ils ont besoin d'une formation plus poussée.

«Chaque fois qu'elles font passer des pilotes par le système, cela génère de la formation et du changement», m'a dit un pilote. «Au bout du compte, on se retrouve avec un 737 dont le commandant de bord n'est là que depuis un an et demi et dont le copilote est tout nouveau. Il fut un temps où cette situation était courante dans les petites compagnies aériennes régionales; aujourd'hui, c'est le cas même dans les grandes compagnies aériennes.»

Selon un autre pilote chevronné: «Nous recrutons des pilotes qui n'ont que 2.000 ou 3.000 heures d'expérience» (tandis que lui en avait 6.000 lorsqu'il a été embauché). Il s'est empressé de souligner que les nouveaux pilotes sont toujours talentueux, mais qu'ils ont besoin d'une formation plus poussée: «Vous avez obtenu votre permis de conduire à 16 ans, mais vous n'étiez pas encore Dale Earnhardt.»

Les bienfaits de l'auto-signalement

Depuis les années 1990, la sécurité aérienne a été transformée par une meilleure formation des pilotes, une technologie révolutionnaire (la détection du cisaillement du vent, par exemple) et l'évolution des attitudes à l'égard de la discipline et des données.

La base de données utilisée par le New York Times dans son article, par exemple, fait état d'incidents alarmants, mais s'inscrit dans une culture d'auto-signalement appliquée à l'ensemble du secteur et dont plusieurs pilotes m'ont dit qu'elle était cruciale pour la sécurité aérienne.

Les compagnies aériennes permettent à leurs employés de signaler les incidents et les erreurs sans craindre de représailles, et les informations recueillies révèlent des tendances et des problèmes qui peuvent être résolus par la formation, une révision de la conception ou la réglementation.

En raison des coupes budgétaires, de la mauvaise gestion et de la complaisance, les compagnies aériennes et la FAA tirent sur la corde.

On peut s'inquiéter d'apprendre qu'il existe tout un système garantissant que les pilotes ne seront pas punis pour leurs erreurs, mais cette collaboration entre les autorités de réglementation, les compagnies aériennes et les syndicats de pilotes encourage les gens à signaler les problèmes avant qu'ils ne se transforment en catastrophes.

«Le public entend cela et se dit: “Attendez une minute, tous ces gens se serrent les coudes”», m'a dit un pilote. «En fait, ces systèmes d'auto-signalement ont largement contribué à rendre les vols plus sûrs.»

Mais ce ne sont pas seulement les changements de politique et les progrès technologiques qui ont permis aux compagnies aériennes américaines de prévenir les accidents depuis 2009. C'est aussi une question de chance. Chacun de ces accidents évités de justesse aurait pu mal se terminer.

Le rapport du New York Times montre clairement qu'en raison des coupes budgétaires, de la mauvaise gestion et de la complaisance, les compagnies aériennes et la FAA tirent sur la corde. Si rien ne change, le vent ne tardera pas à tourner.