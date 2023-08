Ségolène Royal chez Hanouna, le pire est devant nous

Temps de lecture: 3 min

On peut reprocher beaucoup de choses à Ségolène Royal, sauf de manquer de persévérance, une obstination à demeurer en haut de l'affiche qui force l'admiration. Mille fois, on la pensa retirée des affaires, mille fois elle réapparut encore plus déterminée. Comme si vivre à l'ombre de l'agitation médiatique constituait pour elle une sorte de pénitence, un épouvantable chemin de croix à laquelle, de toute son âme, elle refusait de se plier.

Pour certains, faire parler de soi, en bien ou en mal, est une manière de surseoir à l'inévitable dépérissement de ses forces. Tant qu'un micro se tend, qu'une caméra s'allume, qu'un journaliste se présente, la vie vaut la peine d'être vécue. Et peu importe si on n'a rien à dire, ou si ce qu'on dit relève de la franche imbécillité; l'essentiel est ailleurs, dans cette exhibition de ses sentiments qui sont autant de bras d'honneur.

De se croire indispensable est évidemment une forme aiguë de mégalomanie, un désir quasi irréfréné de donner son opinion sur tous les sujets possibles et imaginables sans jamais penser un seul instant que la terre entière se fout de connaître votre avis sur telle ou telle problématique. Encore moins quand cette opinion délivrée avec grand fracas comporte une sorte d'incohérence, d'une déconnexion totale avec les données du problème.

Par bien des aspects, Ségolène Royal incarne tous ces travers. Elle a la spontanéité de l'incrédule qui, sans rien savoir des enjeux du débat, ne manque jamais de l'ouvrir, comme si se taire représentait pour elle une forme de renoncement, d'impossibilité métaphysique. Chez Ségolène Royal ceci s'accompagne d'une pétulance, d'incandescence, de jubilation mauvaise, d'un cinglement du verbe, qui rend ses prises de paroles aussi surprenantes et déstabilisantes qu'un aboiement de chameau au milieu d'une messe dominicale.

Il me faut l'avouer, je n'ai jamais aimé Ségolène Royal. Pire, elle m'a toujours porté sur les nerfs au point où je n'ai pu me résoudre à voter pour elle en 2007. Il faut le dire et le redire, Ségolène Royal autant que François Hollande, chacun dans son genre, par leur médiocrité commune, leur absence d'éclat, leur manque d'appétence pour les choses de l'esprit, ont provoqué la quasi-disparition du Parti socialiste.

Aucun parti au monde, toutes tendances politiques confondues, n'aurait pu survivre à ce couple infernal. Méthodiquement, élection après élection, ils se sont appliqués à vider de toute substance l'idée même du socialisme. L'une était aigre là où l'autre était rond. L'un jouait au fanfaron non sans une certaine débrouillardise pour aligner les mots d'esprit là, où l'autre vitupérait comme si, de toute éternité, elle détenait la vérité absolue, et tous deux, en couple ou séparés, ont tant malmené l'idéal socialiste qu'aujourd'hui il n'en reste plus rien.

Ségolène Royal a la maladie du persécuté. Sa défaite à l'élection présidentielle ne lui est jamais apparue comme une sanction, bien plus comme un rendez-vous manqué où c'est le peuple qui n'a pas saisi la chance historique d'être gouverné par une femme de son calibre. Quiconque n'est pas de cet avis est aussitôt catégorisé comme misogyne, accusation implacable dont on sort toujours à son détriment. Depuis, elle ressasse cet échec comme d'autres la part d'héritage qu'un testament considéré comme inique leur a soustrait.

C'est ce qui frappe le plus chez Ségolène Royal, cette haine de tout ce qui n'est pas elle, cette hargne, la force inouïe de son ressentiment. À l'entendre, on dirait que la terre entière conspire contre elle. Que la seule pensée que nous ayons en nous levant chaque matin c'est de trouver un moyen de la faire trébucher. Qu'elle est au cœur même de nos vies et de nos pensées.

Le centre de l'univers.

Autant dire que désormais chroniqueuse chez Hanouna, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Ce sera polémique stérile sur polémique stérile, de tout ce cirque intempestif qu'est devenue la vie politique où l'affrontement d'idées se résume à quelques tweets grossiers jetés à la figure de son adversaire. En roue libre, elle sera celle par qui le scandale arrive. Chacune de ses interventions sera saluée par une levée de boucliers qui la galvaniseront, au point où, soir après soir, elle reculera chaque fois un peu plus le mur du son de la vacuité.

Rien ne l'arrêtera. L'ivresse de son retour au premier plan de l'actualité médiatique lui ôtera ce qui lui reste de pudeur. On guettera ses apparitions avec la gourmandise du proviseur qui se demande quel nouveau tour son cancre favori aura trouvé pour être convoqué à son bureau. Ce sera un carnage absolu, une boucherie monstrueuse, le Verdun de la vulgate tous azimuts qui s'attaquera à tout ce bouge.

Personne n'en réchappera.

Vous voilà prévenus.

Bon courage, quand même!