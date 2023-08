Au Japon, des conducteurs invités à boire avant de prendre le volant

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Pour réduire les cas de conduite en état d'ivresse, la police et les moniteurs de conduite japonais ont adopté une approche peu orthodoxe: laisser les conducteurs consommer de l'alcool avant de prendre le volant. The Guardian revient sur l'expérience.

Agir contre l'excès de confiance provoqué par l'alcool

L'école de conduite de Chikushino, dans la ville de Fukuoka (sud-ouest du Japon), propose en collaboration avec la police locale des ateliers de conduite en état d'ivresse, dans le cadre d'une campagne de prévention. L'objectif: convaincre les conducteurs «trop confiants» de ne jamais prendre le volant en ayant bu.

L'initiative débute dix-sept ans jour pour jour après le décès de trois enfants –deux garçons de 4 et 3 ans, ainsi que leur sœur âgée d'1 an– dans un accident de voiture provoqué par un chauffeur conduisant sous l'influence de l'alcool.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Deux journalistes du média japonais Mainichi Shinbun ont pris part à l'expérience: Hyelim Ha boit et conduit, tandis que Rokuhei Sato observe sa collègue en tant que passagère sobre. Hyelim Ha conduit d'abord à jeun sur trois types de routes différentes –un slalom, un virage en S, et une série de virages serrés– avant de boire une canette de 35 cl de bière et un verre de vin en l'espace d'une heure. L'éthylotest détecte la présence de 0,30 mg d'alcool par litre d'haleine, soit le double du seuil de 0,15 mg autorisé.

Malgré tout, la journaliste déclare qu'elle se sent en état de conduire, un sentiment que partageait en 2006 le conducteur responsable de la collision mortelle. Cet excès de confiance, sa collègue le ressent rapidement: la conductrice accélère et ralentit sans raison tout au long de la ligne droite. Elle parvient difficilement à franchir les poteaux du slalom, et est arrêtée par Shojiro Kubota, le directeur de l'auto-école, avant d'aborder le virage en S.

Ce dernier lui apprend qu'elle a abordé les virages à une vitesse plus élevée après avoir bu que lorsqu'elle était sobre, et qu'à un moment, sa trajectoire a même dévié dans la direction opposée.

«Malgré l'ivresse, on a l'impression de conduire de façon sécuritaire»

«Même si la consommation d'alcool altère les compétences nécessaires à la conduite, telles que les capacités cognitives, le jugement et la capacité de manœuvrer le véhicule, le conducteur a l'impression de conduire de façon tout à fait sécuritaire: là est le danger de la conduite en état d'ivresse», explique Shojiro Kubota.

L'agence nationale de la police du Japon affirme elle aussi que de nombreux conducteurs qui boivent et conduisent à plusieurs reprises sans provoquer d'incidents développent un sentiment d'invincibilité, les incitant à perpétuer les mêmes comportements dangereux. Pourtant, elle rappelle: «La probabilité qu'un accident de la route provoque un décès est sept fois plus élevée lorsque le conducteur a bu de l'alcool.»

La conseil de Yoichi Furukawa, chef adjoint de la division de sécurité routière de la police préfectorale: «Anticipez les risques avant de boire: par exemple, n'allez pas au bar en voiture, car si vous en ressortez dans un état d'ivresse, vous serez probablement incapable de prendre une décision censée.»