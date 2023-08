Le sang menstruel pourrait bientôt être utilisé pour faire avancer la recherche

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Pour la docteure Sara Naseri, le sang menstruel pourrait apporter de nouvelles perspectives révolutionnaires en matière de santé. Mais, malgré le fait que chaque jour près de 800 millions de femmes à travers le monde ont leurs règles, nous en savons encore très peu sur le sang menstruel.

Lorsqu'elle était étudiante en médecine, Sara Naseri n'avait pu trouver qu'une seule étude publiée en 2012 sur le sang menstruel, détaillant sa composition. Avec sa start-up Qvin, elle espère faire bouger les choses, comme d'autres entreprises de ce type, rapporte la BBC.

Près de 385 protéines uniques retrouvées dans les menstruations

Dans l'étude datant de 2012, il est révélé que le sang menstruel est composé de plus de 385 protéines uniques. En plus du sang, les menstruations contiennent des sécrétions vaginales, du mucus du col de l'utérus et des cellules de l'endomètre –la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui s'épaissit chaque mois pour favoriser l'implantation d'un futur embryon; en l'absence de grossesse, elle se désagrège, ce qui déclenche les règles.

«Le sang est le fluide corporel le plus utilisé pour la prise de décisions médicales. Je me suis donc dit: “Les femmes saignent tous les mois. Pourquoi personne n'a utilisé ce sang à des fins médicales?”», explique-t-elle. Depuis, la docteure et son équipe essaient de combler le manque de connaissances sur le sujet grâce à de nouvelles études. Et les premiers résultats sont encourageants.

Si leurs études se révèlent fiables à long terme, l'analyse du sang menstruel pourrait devenir une méthode pour diagnostiquer des problèmes de santé communs –comme le diabète ou le contrôle du taux de cholestérol. «Nous devons partir de zéro. Les laboratoires testent la salive, l'urine ou les selles mais il n'y a rien pour le sang menstruel», constate Miriam Santer, la cofondatrice de Theblood, une autre start-up spécialisée dans l'étude du sang menstruel basée à Berlin.

Le «facteur beurk», principal obstacle à la recherche?

Le tabou et les idées reçues autour des règles peuvent parfois avoir des conséquences sur les recherches. «Lorsque nous avons organisé une collecte de sang menstruel pour l'étudier, plusieurs médecins nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas demander ça à leurs patients, raconte la docteure Christine Metz, chercheuse spécialisée dans l'endométriose dans l'État de New York. Mais lorsque nous avons passé un appel sur les réseaux sociaux, nous avons eu 6.000 personnes dans notre registre. Manifestement, elles sont passées outre le “facteur beurk”.»

Pour les start-ups néanmoins, trouver des financements peut s'avérer (très) compliqué à cause de ce fameux «facteur beurk» et de la méconnaissance à propos des règles: encore aujourd'hui, les fondateurs se retrouvent souvent à devoir expliquer les bases des menstruations ou comment s'utilisent tampons, serviettes et autres cups.

Toute la difficulté du processus consisterait alors à surmonter certains obstacles et tabous sociétaux autour des menstruations afin de faire avancer les recherches.