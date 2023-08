À qui profite la mort d'Evgueni Prigojine?

Temps de lecture: 6 min

Le 23 juin au soir, Evgueni Prigojine déclenchait une mutinerie. Elle était avortée vingt-quatre heures plus tard, au terme d'une folle journée au cours de laquelle il avait pris Rostov-sur-le-Don, s'était assuré le contrôle de Voronej, avait dépassé Livetsk, avant de s'arrêter à quelque 200 kilomètres de Moscou.

À l'issue de conversations avec le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et le gouverneur de l'oblast de Toula, Alexeï Dioumine, les parties étaient parvenues à un accord: en échange de sa reddition, Evgueni Prigojine était épargné, à condition de s'exiler en Biélorussie. Quant aux hommes de Wagner, le président russe leur offrait trois options: intégrer les troupes régulières de la fédération de Russie (suivant en cela l'ultimatum du 10 juin de Sergueï Choïgou, le chef des armées), rejoindre leur chef en Biélorussie ou rentrer chez eux.

Pendant les deux mois qui ont suivi, tous se sont mutuellement testés. Le président biélorusse a offert une nouvelle base à Wagner, un camp de 300 tentes installé à la bordure du village de Tsel, dans une ancienne base militaire. De là, ils pourraient facilement s'infiltrer en Pologne, afin de mener des opérations clandestines en Europe. Une éventualité qui a déclenché la panique au sein du gouvernement de Varsovie, le poussant à envoyer 10.000 soldats à la frontière.

Vladimir Poutine a commencé sa purge. Il s'est débarrassé des conspirateurs présumés (le général Sergueï Sourovikine, proche de Wagner, a tout de suite été arrêté, puis démis de ses fonctions le 23 août); il a publiquement condamné Evgueni Prigojine, chargé les médias russes de détruire sa réputation (photos de sa luxueuse résidence, accusations de corruption, clichés censés le ridiculiser); le 29 juin, il le recevait toutefois au Kremlin pendant trois heures, en compagnie des chefs de Wagner.

Il ne s'est pas arrêté là, poussant ses pions sans relâche, plaçant par exemple à la tête de Wagner Andreï Trochev, dit «Sedoï» («Cheveux gris» en français), un ancien colonel de l'armée à la réputation de dur à cuire, et positionnant d'autres groupes paramilitaires tels que Redut ou Convoy en tant que possibles repreneurs. Pendant ce temps, Evgueni Prigojine passait du temps entre Saint-Pétersbourg et Moscou, Minsk et l'Afrique, avant de réapparaître dans une vidéo diffusée le 21 août, vêtu d'une tenue de combat en plein milieu du désert et lançant un appel au recrutement. Le 23 août, il mourrait.

Que s'est-il passé?

Le 23 août à 17h46 (heure locale), un jet privé Embraer Legacy 600, immatriculé RA-02795 et ayant décollé de l'aéroport de Moscou-Cheremetievo, quitte la zone de Moscou avec à son bord dix personnes, dont trois membres d'équipage. À 18h20, l'avion disparaît des radars. Un peu plus tard, l'agence de presse russe confirme que l'appareil s'est écrasé à côté du village de Koujenkino, dans la région de Tver. Parmi les corps récupérés, aucun n'est reconnaissable. Le téléphone portable d'Evgueni Prigojine est retrouvé parmi les décombres; l'aile de l'avion cinq kilomètres plus loin.

Bientôt, une vidéo amateur apparaît sur les chaînes du monde entier: on y voit l'avion partir en vrille et faire une chute verticale pendant une trentaine de secondes, avant de s'écraser. Aussitôt, le périmètre est bouclé par le FSB, avec interdiction pour la police locale d'y pénétrer. Le lendemain, au cours d'une allocution à la télévision, Vladimir Poutine présente ses condoléances à la famille d'Evgueni Prigojine. Il parle d'un «homme d'affaires talentueux», «au destin complexe, [qui] a commis de graves erreurs dans sa vie».

Qui était dans l'avion?

D'après la liste des passagers, les personnes suivantes étaient dans l'avion: Evgueni Prigojine; Dmitri Outkine, ancien de la direction générale des renseignements (GRU) et «vrai» fondateur de Wagner en 2014, admirateur d'Adolf Hitler et de son compositeur préféré, qui, en juillet, était filmé en Biélorussie en train de dire à ses troupes: «Ce n'est pas la fin, c'est seulement le début de la plus grande réalisation qui va bientôt être faite sur Terre. Welcome to hell!»; Valeri Chekalov, le responsable de la gestion de Concord, la firme de restauration d'Evgueni Prigojine, de ses investissements dans le pétrole syrien et chef de sa sécurité; Evgueni Makaryan, qui aurait rejoint Wagner dès 2016 et aurait été blessé en Syrie par les bombardements américains; Sergueï Propoustine, un vétéran de la guerre de Tchétchénie ayant intégré Wagner en 2015.

Alexandre Totmine et Nikolaï Matouseïev, tous deux probablement gardes du corps, ainsi que les membres d'équipage Alexeï Levshin, Rustam Karimov et Kristina Raspopova étaient également sur le vol. Le 27 août, le «comité d'enquête» russe a déclaré que les «expertises génétiques moléculaires» avaient confirmé les identités des dix victimes et que leurs noms correspondaient à la liste des passagers et des membres d'équipage. Evgueni Prigojine est officiellement mort.

Comment l'avion s'est-il écrasé?

L'avion volait à 29.000 pieds, trop haut pour des lance-roquettes tels que le Stinger (d'une portée maximale de 16.000 pieds), mais pas pour un missile sol-air. Hypothèse renforcée par les témoins qui parlent de traces blanches dans le ciel et signalent deux explosions (il est courant pour des défenses antiaériennes de tirer deux missiles). Toutefois, si l'explosion a suffi à détacher une aile du fuselage, expliquant ainsi la chute en vrille, certains experts soutiennent qu'un missile de type S-300 aurait fait des dégâts supérieurs à ceux constatés sur la vidéo. D'où une deuxième hypothèse, selon le site letton Meduza: la présence d'une bombe placée dans la soute, au niveau du train d'atterrissage, et dont l'explosion aurait détaché l'aile.

Troisième hypothèse: Evgueni Prigojine a échappé à la mort car il était dans un deuxième avion, identique au premier et également propriété de Wagner, qui aurait opéré un demi-tour après quarante minutes de vol, avant d'éteindre son système d'authentification au-dessus de Moscou. Mais s'il était dans un second Embraer, pourquoi atterrir à Moscou? Et si le deuxième avion était partie prenante de l'attentat, pourquoi prendre le risque d'être confondu avec le premier par une défense antiaérienne russe? De plus, le ministère américain de la Défense considère l'hypothèse d'un missile antiaérien peu plausible. Alors, s'il s'agit d'une bombe, comment a-t-elle pu échapper à la vigilance de la sécurité de Wagner?

Quatrième hypothèse: Evgueni Prigojine a conclu un deal avec Vladimir Poutine. Afin de préserver sa vie, il serait monté dans le deuxième avion, aurait accepté de sacrifier ses principaux commandants et d'abandonner sa fortune et ses intérêts africains. C'est encore plus improbable. Dans la Russie de Poutine, garder un tel secret semble impossible.

Ensuite, à ceux qui trouvent curieux qu'Evgueni Prigojine, Dmitri Outkine et Valeri Chekalov aient été dans le même avion, rappelons que c'est au contraire normal: jamais Evgueni Prigojine ne se serait déplacé en Afrique sans Dmitri Outkine, son chef de la sécurité et ses gardes du corps. N'en déplaise aux complotistes, l'avion est tombé, Evgueni Prigojine est mort et c'est sûrement une bombe, placée par un traître, ou un missile, qui est à l'origine de l'attentat.

À qui profite le crime?

Depuis l'échec de la mutinerie, Vladimir Poutine est obsédé par deux choses: sa survie et ce qu'il se passera après son «opération militaire spéciale». D'abord, il doit rester au pouvoir par tous les moyens, ce qui nécessite un subtil panachage de faveurs, de récompenses, de renforcement de ses alliés.

Ensuite, il doit considérer le futur: entre le pari d'une victoire républicaine américaine, la pression sur les exportations céréalières de façon à affamer l'Afrique tout en blâmant l'Occident, l'importation d'armes chinoises, nord-coréennes et iraniennes pour ne pas céder de terrain dans le Donbass occupé, Vladimir Poutine cherche à constituer un nouvel ordre mondial lui permettant de poursuivre ses projets expansionnistes en toute impunité.

Afin de défier l'hégémonie économique et militaire américaine, il doit favoriser l'émergence d'un front non-aligné qui, avec l'élargissement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à onze membres (Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie saoudite, Iran, Émirats arabes unis), détiendra une part majoritaire des gisements pétroliers et gaziers et des métaux rares nécessaires à la transition énergétique en cours en Occident.

Pour tenir jusqu'aux négociations de paix, Vladimir Poutine doit absolument préserver le territoire conquis et éviter un effondrement économique qui menacerait son pouvoir. Pour cela, il a besoin du système Wagner en Afrique, qui lui permet de contourner les sanctions. Entre lui et ses projets s'interposait le cas délicat d'Evgueni Prigojine. Ce problème est maintenant réglé.

Avec la mort d'Evgueni Prigojine le jour de son discours retransmis par vidéo au sommet des Brics, Vladimir Poutine fait une démonstration de force, mais entérine aussi la passation de pouvoir entre son ancien cuisinier et le groupe paramilitaire Redut, contrôlé par le GRU et officiellement dirigé par Guennadi Timtchenko. La direction du Groupe Wagner décapitée, les troupes sur place en Afrique vont devoir répondre à leurs nouveaux chefs, les contrats vont être récupérés, les liens avec les dirigeants des pays collaborateurs (République centrafricaine, Mali, Soudan, Niger, Burkina Faso, République démocratique du Congo) renouvelés.

Déjà, le général Andreï Averyanov, responsable des opérations clandestines et de la tentative d'assassinat de Salisbury et présent lors du dernier sommet Russie-Afrique, est pressenti pour devenir le prochain chef des opérations africaines de Wagner. La «nouvelle guerre froide» ne fait que commencer.