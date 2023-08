Dans «Le temps des combats», Sarkozy adoube Darmanin et dézingue la terre entière

Temps de lecture: 4 min

Un livre pour distribuer les bons et les mauvais points. Nicolas Sarkozy n'ignore pas qu'une publication émanant d'un ancien président est toujours scrutée à la loupe et qu'elle représente donc une occasion, trop belle pour ne pas être saisie, de valoriser son bilan ou de multiplier les messages. Alors, entre un récit de ses voyages au Brésil ou au Mexique, de sa réforme constitutionnelle et des dégâts de la crise économique, l'ancien chef d'État égratigne, loue et tacle à volonté.

Le temps des combats, deuxième tome de ses mémoires présidentiels, a beau se centrer sur une période qui s'étend de 2009 à 2011, le présent n'est jamais très loin. La preuve: la première cible de ses éloges –après lui-même– s'appelle Gérald Darmanin, qui l'avait soutenu lors de la primaire de la droite et du centre de 2016 avant de rejoindre un Emmanuel Macron fraîchement victorieux.

À trois ans de la prochaine élection présidentielle, il fait de l'actuel ministre de l'Intérieur un candidat sérieux à la fonction suprême: «Je le lui souhaite, car il a des qualités évidentes: une clarté dans l'expression, le sens et la compréhension des aspirations populaires et l'énergie sans laquelle aucun talent n'est utile.» Hasard –ou pas– du calendrier, le premier intéressé cache de moins en moins ses ambitions depuis quelques semaines.

Des rancœurs tenaces

Dans ce florilège d'accolades et de coups, Nicolas Sarkozy n'oublie pas sa famille politique. Laurent Wauquiez, «le plus brillant de sa génération», a droit à son onction, tout comme Xavier Bertrand. Plus à droite, la cheffe de file du Rassemblement national est particulièrement ménagée: «Marine Le Pen a de son côté beaucoup progressé! Elle connaît mieux ses dossiers et sait les exposer avec davantage de calme, de force et de modération.»

Ses diatribes? Il les réserve à ses ennemis de toujours, les syndicats, mais aussi, dans une moindre mesure, à Florence Parisot, une présidente du Medef plus «technocrate que cheffe d'entreprise», «obnubilée par son image». Jean-Luc Mélenchon a lui aussi, sans grande surprise, droit à son lot d'amabilités.

À ses yeux, la voie diplomatique n'a pas été assez usée dans le conflit russo-ukrainien et c'est un tort.

Voter pour l'Insoumis reviendrait ainsi à «renouer avec les pages les plus violentes de notre histoire, la Commune, la Terreur». Côté socialiste, la très grande majorité des responsables de l'époque, de Martine Aubry à Bertrand Delanoë en passant par Dominique Strauss-Kahn, François Hollande et Ségolène Royal, a droit à des critiques féroces.

Mais ce n'est rien en comparaison des uppercuts qu'il distribue généreusement en direction de François Bayrou et de Jean-François Copé. Le premier, déjà égratigné dans Le temps des tempêtes, le tome précédent, est présenté cette-fois ci comme un homme qui «abandonne avant d'avoir commencé».

Le second a droit à ses plus lourdes charges. Dépeint comme étalant «une arrogance assez marquée et un amour de sa propre personne sans doute disproportionné», Jean-François Copé est quelqu'un à qui Nicolas Sarkozy ne faisait «pas confiance», précisant n'avoir «jamais eu d'affinité avec lui»,

À côté de ces nombreux règlements de compte, le premier président de Les Républicains essaie à l'inverse d'atténuer l'image de haine tenace qu'il entretenait avec Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy fait preuve d'une certaine tendresse avec son prédécesseur tout en revendiquant une admiration pour sa femme Bernadette, à laquelle il rend plusieurs hommages: «On a toujours parlé de l'énergie de Jacques Chirac, ce qui était juste, mais on a trop souvent ignoré celle de son épouse.»

Défendre son bilan

Le temps des combats ne se limite pas à l'adoubement de Gérald Darmanin et aux mots doux envoyés à ses adversaires politiques; c'est aussi le livre de la prise de distance avec la macronie.

Au détour d'un passage sur sa gestion du conflit entre la Russie et la Géorgie en 2008, Nicolas Sarkozy ne peut s'empêcher de dresser un parallèle avec la situation actuelle. Son diagnostic: «Il faut défendre l'Ukraine, ce n'est pas discutable, sans pour autant détruire nos relations avec le grand voisin russe. La ligne de crête est étroite, mais il n'y a pas d'autres choix.»

À ses yeux, la voie diplomatique n'a pas été assez usée dans le conflit russo-ukrainien, et c'est un tort. Une bonne occasion de rappeler qu'il a agi différemment lorsqu'il était au pouvoir, et qu'il agirait différemment s'il y revenait.

L'ancien président de la République se félicite aussi d'avoir doté la France de millions de vaccins pour protéger le pays d'une possible épidémie de H1N1, finalement plus modérée qu'attendue. «Je préfère de beaucoup qu'il me soit reproché d'en avoir trop fait pour protéger la santé des Français que de n'avoir rien fait, ou, pire, de l'avoir mal fait», écrit-il, en écho à la gestion de crise sanitaire de l'actuelle majorité.

Nicolas Sarkozy aime mettre en avant sa réactivité. À plusieurs reprises, il rappelle préférer manœuvrer rapidement pour «prendre de vitesse tous [ses] opposants en leur imposant un calendrier de réformes et d'initiatives effrénées». Une façon de défendre sa pratique du pouvoir, présentée par certains commentateurs et adversaires comme trop verticale.

Assurer sa propre succession sera une affaire complexe.

Taxe carbone, ouverture sur sa gauche, mise en place d'Hadopi, création du service civique… Nicolas Sarkozy refait le bilan pour le reluire et concède peu d'erreurs dans sa gestion du pays. Aux «je ne regrette rien» succèdent les «je ne regrette nullement mes propos d'alors» et autres «je ne regrette ni ma prudence ni ma réserve». À de rares moments toutefois, il concède n'avoir pas agi ou réagi de la meilleure des façons.

Les crises géopolitiques et économiques se succèdent, mais l'ancien chef de file de la droite essaie aussi de les tempérer par des moments plus triviaux. Au fil des pages, Nicolas Sarkozy multiplie les anecdotes liées à son quotidien et à son affect pour tenter de faire entrer ses lecteurs dans son intimité. Avant de balayer cette légèreté par un constat amer en guise de conclusion: assurer sa propre succession sera une affaire complexe.

«Tout le monde me donnait largement perdant, se souvient-il en référence à l'élection de 2012. Les pronostics étaient vraiment défavorables.» Spoiler: pas de happy ending à l'horizon pour le prochain tome de cette trilogie présidentielle, hormis pour François Hollande.