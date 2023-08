L'Autriche offre un an de transports gratuits à condition… de se faire tatouer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent, Euronews

À l'occasion de festivals de musique, le gouvernement autrichien a décidé d'offrir un an de transports publics aux festivaliers qui décidaient de se faire tatouer... Mais pas n'importe quel tatouage, évidemment: le mot «KlimaTicket».

Cette action peu commune, portée par la ministre autrichienne du Climat, Leonore Gewessler, n'a pas manqué de faire réagir les internautes et autres opposants politiques, rapportent Euronews et The Independent.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Une carte qui vaut plus de 1.000 euros par an

Le KlimaTicket n'est pas nouveau. Lancé en 2021, il a pour objectif d'encourager les Autrichiens à emprunter les transports en commun, et est utilisé par 245.000 personnes actuellement (sur 9 millions d'habitants).

Il fonctionne pour quasiment tous les transports publics de l'Autriche et permet aux jeunes, seniors et personnes handicapées de voyager à travers tout le pays pour 3 euros par jour –soit 1.095 euros pour une carte annuelle.

Leonore Gewessler a expliqué cette initiative lors du festival de musique Frequency Festival à St. Pölten en partageant une photo de son bras tatoué d'une inscription «Gewessler takes the lead» («Gewessler prend le contrôle» en français).

Plus d'une trentaine de personnes tatouées

Un stand, avec l'inscription «Aktion geht unter die Haut» («l'action qui s'encre dans votre peau» en français), installé sur le site du festival, a offert des cartes de transports gratuites aux personnes qui se faisaient tatouer le mot «KlimaTicket». Des stands de ce type étaient également présents dans d'autres événements estivaux.

Si le tatouage de la ministre n'était que temporaire, le journal local Salzburger Nachrichten a révélé que six festivaliers s'étaient fait tatouer définitivement durant le week-end, ainsi qu'une trentaine d'autres participants du Electric Love Festival plus tôt dans le mois.

Cette action a été critiquée par certains des opposants de Leonore Gewessler, comme Henrieke Brandstötter, du parti libéral NEOS, qui a clamé qu'offrir «de l'argent aux gens pour se tatouer des publicités sur leur peau révèle un point de vue inacceptable sur l'humanité de la part d'une ministre».

Mais la ministre autrichienne a défendu son projet lors d'une interview télévisée, rapporte le Telegraph: «Il a été mené avec la plus grande attention. Ils sont réalisés uniquement en journée et sont offerts aux personnes âgées de plus de 18 ans», a-t-elle assuré avant de préciser que «les personnes qui se sont faites tatouer avaient déjà, pour la plupart, d'autres tatouages».