La recette du succès de «One Piece», même après plus de mille chapitres

Parfois, la gourmandise n'est pas un si vilain défaut. C'est en avalant un fruit du démon sans en avoir l'autorisation que Monkey D. Luffy, le héros de la saga One Piece, a développé un corps élastique. Une particularité dont il se sert pour combattre ses adversaires et poursuivre son rêve de liberté. S'ensuivent plus d'un millier de chapitres pendant lesquels se constitue un équipage toujours plus grand, à la recherche d'un énigmatique trésor laissé par le roi des pirates: le «One Piece».

Cette œuvre, en cours depuis 1997, a permis à son auteur, Eiichiro Oda, grand fan de la série Dragon Ball d'Akira Toriyama, de dépasser son sensei. Avec plus de 500 millions d'exemplaires achetés, One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps, devant les aventures de Son Goku (300 millions de ventes).

Son grand frère au succès planétaire avait eu droit à une adaptation en prise de vue réelle: le très mauvais Dragonball Evolution, sorti en 2009. Un navet noté 0,8/5 par la communauté d'AlloCiné, qui l'a classé plus mauvais film de l'histoire. Pas de quoi rebuter l'industrie du septième art. One Piece a droit, lui aussi, à son adaptation en live action. Pas sur grand écran cette fois, mais avec une série et un projet beaucoup plus ambitieux.

La sortie de la première saison, portée par Netflix, ce jeudi 31 août, est présentée comme la production la plus onéreuse de l'histoire de la plateforme. Un budget à la hauteur du monument qu'est One Piece, devenu en l'espace de deux décennies l'un des mangas les plus célèbres et les plus appréciés au monde.

La piraterie n'est jamais finie

Un coup d'œil sur la structure de One Piece pourrait amener à croire que ce classique ne sort pas du lot par sa singularité. Sa trame narrative s'inscrit dans la pure tradition du shonen nekketsu. En résumé: un orphelin naïf poursuit un rêve qu'il n'atteindra qu'à la force de sa détermination et grâce au soutien de ses amis. Une construction proche du monomythe, concept développé par Joseph Campbell pour qui tous les mythes du monde suivent, à peu de choses près, la même trame relatant le «voyage du héros».

One Piece est justement une succession de voyages. Mais Eiichiro Oda a placé ce canevas ordinaire dans une thématique peu exploitée dans l'univers du manga –la piraterie et la chasse au trésor–, et au cœur d'un monde aux possibilités infinies. L'eau y recouvre la très grande majorité du globe et la surface terrestre se résume à des centaines d'îles éparpillées, chacune avec une culture et une flore qui lui sont propres. Là où de nombreux mangas prennent place dans un monde limitant afin de rester cohérents, One Piece s'affranchit de cette barrière en mixant différentes cultures et mythologies.

D'aventure en aventure et de voyage en voyage, Luffy et son équipage passent du désert du royaume d'Alabasta à Whole Cake Island et son ambiance très Alice au pays des merveilles, avant de découvrir le décor japonisant de Wano Kuni. Chaque arc narratif fait place à de nouvelles îles et donc à de nouveaux mondes. C'est la diversité offerte par ce tour de passe-passe qui permet à One Piece de se renouveler sans cesse, même après la parution d'une centaine de tomes. Une longévité atteinte par une poignée de mangas (103 tomes pour Détective Conan, 201 pour Kochikame, 209 pour Golgo 13).

Un univers riche

Le succès planétaire de l'équipage du pirate au chapeau de paille doit autant à la richesse de son univers qu'aux valeurs transmises par ses protagonistes. Les coups de poing et les grosses bastons, c'est bien, mais One Piece propose aussi ce petit plus qui rend l'œuvre attachante. La guerre ne s'y résume pas à une démonstration de force, mais à une confrontation de visions de la justice, dans un monde complexe où la géopolitique a une place prépondérante.

Luffy fait face à des injustices transposables à notre monde. Il est confronté à situations millénaires telles que l'esclavage, le racisme et la pauvreté. Bien que son traitement ne soit pas exempt de commentaires, Eiichiro Oda fait également place à la question du genre et de la transidentité. Un vent de fraîcheur au milieu des autres shonens.

Dans tous les domaines, le mangaka semble poursuivre une quête de variété, et avoir l'espoir de rendre son œuvre la plus universelle possible. Comédie, action, tragédie… Même au niveau des genres, un système d'alternance prévaut. Puisqu'il brasse large, il est assez logique que le manga réunisse autant de lecteurs à travers le monde et demeure numéro 1 des ventes.

Encore faut-il ne pas savoir se perdre. Pas de problème: One Piece sait mélanger les thématiques et les univers de manière cohérente. Eiichiro Oda est devenu une référence en matière de foreshadowing (le fait d'annoncer en avance un événement futur par le biais d'un détail).

Petit à petit, l'artiste a même réussi à rendre ses aficionados paranoïaques. De très nombreux YouTubeurs sont ainsi passés maîtres dans l'art de débusquer le moindre indice et d'élaborer des théories sur l'avenir de cette aventure. Un cercle vertueux: ce contenu très suivi permet de faire patienter les lecteurs les plus assidus, tout en alimentant leur passion dévorante.

Un obstacle de taille

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la longévité de la saga des pirates, la vie d'un manga ne tient qu'à un fil. Les nouveaux chapitres, traditionnellement publiés dans des magazines, ont tout intérêt à trouver immédiatement leur public, car les lecteurs sont invités à voter pour leurs épisodes préférés. Si un manga se trouve parmi les moins appréciés, son auteur sera gentiment invité à écourter sa série.

C'est là que réside la grande force de One Piece. En renouvelant son univers d'île en île, en abordant des thématiques vastes permettant à chacun de s'identifier et en continuant de créer le mystère depuis vingt-cinq ans, cette série demeure la plus populaire du Weekly Shonen Jump, célébrissime magazine japonais de prépublication.

Même si certains arcs sont moins réussis que d'autres, ils ne laissent pas la sensation que ce voyage est trop long et qu'il doit s'arrêter au plus vite. Reste que One Piece doit affronter un dernier obstacle de taille: devenir le premier manga adapté en prise de vue réelle à rencontrer un franc succès. Pas une mince affaire.