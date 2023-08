En Australie, les femmes scientifiques sont absentes des manuels scolaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Seule une femme scientifique est mentionnée les manuels scolaires des lycées australiens. Cette femme, c'est Rosalind Franklin, une célèbre chimiste britannique à qui l'on doit la découverte de la structure à double hélices de l'ADN. Et encore... son nom est uniquement cité dans les écoles de certains états et territoires australiens, nous apprend The Guardian.

Selon une récente étude publiée par l'Université nationale australienne et l'Université de Curtin, les femmes sont absentes des programmes scolaires australiens, et ce en biologie, en chimie, en physique et en sciences de l'environnement. Mise à part, les états de l'Australie-Méridionale, du Queensland, et le Territoire du Nord, aucune région ne fait mention de femmes scientifiques dans ses manuels.

«Le manque de représentation des femmes dans les programmes scientifiques à travers le pays est à la fois alarmant et inexact. Cette focalisation sur un seul "génie masculin" est commune à l'ensemble du programme national australien», soutient Kat Ross, professeure à l'Université de Curtin et spécialiste en radioastronomie. «Nous savons que moins de filles se dirigent vers les disciplines scientifiques par rapport aux garçons, et cet écart entre le genre des héros scientifiques que les filles rencontrent dans leur manuel à l'école est probablement un facteur qui y contribue.»

Rendre les femmes plus visibles

En Australie, les femmes ne sont présentes qu'à hauteur de 37% dans les filières scientifiques à l'université. Seuls 15% des emplois qualifiés dans le domaine de la recherche scientifique sont occupés par des femmes, alors que celles-ci représentent près de 50% de la main-d'œuvre du pays. Par ailleurs, selon des données publiées en 2022, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'industrie scientifique est de 17%.

Pour Andrew Battisti, co-auteur de l'étude, il est essentiel pour les étudiantes d'avoir des modèles à suivre pour stimuler leur intérêt pour les sciences. «Le fait de voir des modèles dans les domaines de la recherche scientifique qui correspondent à l'identité d'une étudiante peut contribuer à la conforter dans l'idée qu'elle a sa place dans la recherche scientifique», soutient-il.

Selon Tegan Clark, doctorante à l'Université nationale australienne, les exemples de femmes scientifiques abondent. De Marie Curie, physicienne et chimiste de renom, à Lise Meitner, physicienne connue pour ses travaux sur la radioactivité, en passant par Florence Violet McKenzie, la première femme ingénieure en génie électrique d'Australie, la liste est longue.

«Travailler sur cette représentation rend les femmes plus visibles et permet de réfléchir à la société dans laquelle nous souhaitons vivre... les petits changements s'additionnent. Les jeunes filles et les personnes issues des minorités de genre ont besoin de ces modèles pour se dire qu'elles peuvent leur ressembler», conclut Tegan Clark.