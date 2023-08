Voici ce qu'il se passe dans votre cerveau après un chagrin d'amour

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Sky News

Si chaque personne réagit de manière différente à une rupture amoureuse, il est sûrement possible de s'accorder sur une chose: un chagrin d'amour n'est jamais agréable. Notre mental en prend évidemment un coup, mais la perte d'un être cher peut également avoir des répercussions sur notre cerveau et sur notre corps, nous rappelle Sky News.

Lucy Brown, neuroscientifique et professeure de neurologie à l'Albert Einstein College of Medicine de New York, a fait de cette problématique l'une de ses spécialités. Dans le cadre d'une étude, elle et son équipe ont analysé l'activité cérébrale d'une quinzaine de jeunes adultes qui traversaient une rupture. Des photos de leur ex-partenaire leur ont été montrées. Résultat? «Les parties du cerveau qui alimentent notre sens de la motivation et de la récompense –là où vivent nos neurones qui produisent de la dopamine– se sont mises à fonctionner à plein régime», explique la chercheuse.

Cette «suractivité» du cerveau, Lucy Brown la compare à celle «d'un cocaïnomane qui tente d'arrêter la drogue.» «C'est comme si nous étions dépendants les uns des autres», explique-t-elle. «Lorsque nous perdons quelqu'un, nous perdons une partie très gratifiante de notre vie et de notre identité.»

Des répercussions physiques

Mais la souffrance n'est pas seulement psychologique. Au cours de ses expériences, Lucy Brown a également observé une activité importante dans les zones du cerveau associées à la douleur physique. Selon elle, «le rejet active une partie du cerveau appelée le cortex insulaire: la même partie qui réagit à la détresse liée à la douleur.»

Le stress émotionnel dû à une rupture peut également être à l'origine de symptômes physiques bien réels, comme des maux de tête ou encore des vomissements. C'est ce qu'on appelle la somatisation. «La chose la plus importante à retenir est que même s'il n'y a pas de cause physique, les symptômes sont bien réels. Ils ne sont pas inventés ou dans la tête», soutient le docteur Abishek Rolands.

Parfois, et dans de très rares cas, une rupture amoureuse violente ou un grand choc émotionnel peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé (aussi appelé takotsubo). Le muscle cardiaque de la personne atteinte de ce syndrome n'arrive plus à pomper le sang efficacement, les symptômes se rapprochent alors de ceux d'une crise cardiaque. Bien qu'impressionnant, le syndrome du cœur brisé reste très peu commun. Il n'affecte qu'environ 5.000 personnes par an au Royaume-Uni, précise Sky News.