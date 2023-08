«Paradis», «Sages-femmes», «Àma Gloria»: affronter des dragons

Temps de lecture: 7 min

Trois films qui arrivent sur les grands écrans ce mercredi 30 ont comme enjeu, ou comme horizon, trois problèmes contemporains majeurs: les catastrophes environnementales, les crises de l'hôpital public, les rapports Nord-Sud. À quoi s'ajoute, pour le dernier, une crise encore plus commune, liée à la difficulté de grandir.

Par des chemins cinématographiques complètement différents, Alexander Abaturov, Léa Fehner et Marie Amachoukeli construisent une approche située, à hauteur d'hommes et de femmes (et de bébés, et de petite fille). Ces partis pris minimalistes, loin de réduire la portée de ce que mobilise chaque film, donnent à chacun un ancrage et une proximité qui contribuent à leur force.

«Paradis» d'Alexander Abaturov

Le regretté George Orwell nous l'avait bien dit. Les dictatures se renforcent en faisant dire aux mots le contraire de ce qu'ils signifient. Ainsi l'usage en Russie du terme «zone de contrôle», qui désigne des territoires immenses où on décide de, justement, ne pas contrôler les problèmes qu'y subissent les populations.

Par exemple une grande partie de l'immense zone de Sibérie orientale habitée par les peuples de culture yakoute. Par exemple quand celle-ci est en proie, comme c'est désormais le cas régulièrement, à d'immenses incendies de forêt. La loi russe se résume en l'occurrence à: «Il n'y a pas d'intérêt majeur pour nous dans cette région, tant pis pour eux.»

«Eux», ce sont, entre autres, les habitants de Shologon, une grosse bourgade où le jeune réalisateur russe (installé en France) Alexander Abaturov arrive avec sa caméra à l'été 2021. Il y découvre une communauté confrontée à la menace de ce qu'on y nomme le dragon.

Soit un énorme incendie (il détruira, cette année là, 19 millions d'hectares de forêt), monstre ravageur et rusé qu'il faut combattre avec les moyens du bord. La «communauté», ici, n'est pas un vain mot: l'organisation collective traditionnelle, certaines structures locales héritées de l'ère soviétique, et un usage modeste mais efficace des réseaux numériques se combinent pour inventer des réponses à la mesure des moyens dont disposent ceux que menace le gigantesque brasier.

Abaturov aussi invente ses réponses, des réponses de cinéma, pour accompagner la lutte des habitants. La plus spectaculaire sera, précisément, le refus du spectaculaire. L'incendie n'est pas un spectacle, c'est une menace mortelle –qui se traduit autant par les fumées, l'air irrespirable, la lumière du jour réduite de deux tiers et l'assèchement de zones vitales, que par les jolies grandes flammes qui font si bien sur les écrans.

On voit des flammes dans Paradis mais pas beaucoup, tandis qu'hommes et femmes, jeunes et vieux, connaisseurs de la forêt et collégiennes ou mamies armées de fil et d'aiguille organisent ensemble des formes de résistance. Qui obligent parfois à risquer sa vie, y compris sans être nez à nez avec le «dragon», aux mouvements imprévisibles et parfois ultrarapides.

Des habitants de Shologon devenus combattants du feu. | Jour2fête

Les habitants de Shologon, même avec le renfort d'un unique envoyé de l'administration en charge des crises «naturelles», plein de bonne volonté mais sans moyens –et qui sera finalement rappelé par sa hiérarchie au plus fort du danger–, ne peuvent en aucun cas combattre frontalement une catastrophe de cette ampleur.

Au lieu de quoi, ils déploient tout un arsenal, à la fois inspiré de savoirs traditionnels et imaginatifs, pour réduire les effets de l'incendie, en détourner le cours afin de sauver leurs maisons, diminuer l'intensité des «effets secondaires».

Le titre du film est certes une antiphrase tragiquement ironique, dans un monde marqué par les effets du réchauffement d'origine humaine et les politiques environnementales criminelles des autorités soviétiques puis russes. Mais il dit aussi la vérité d'une forme de rapport au monde, humain et non humain, ô combien réel y compris avec ses dimensions imaginaires.

Et c'est la très remarquable réussite, marquée de la même modestie attentive et opiniâtre que celle des habitants de Shologon, du film d'Alexander Abaturov. Sans doute une des approches les plus justes à ce jour de ce que font des humains face aux immenses menaces auxquelles ils sont –et seront– de plus en plus confrontés. Mais pas sûr qu'ailleurs se trouveraient des conditions, en matière de vie collective et de savoirs, comparables à ce dont sont capables les habitants de Paradis.

Paradis d'Alexander Abaturov Séances Durée: 1h28 Sortie le 30 août 2023

«Sages-femmes» de Léa Fehner

Deux jeunes femmes, Sofia et Louise, débarquent dans le service maternité d'un hôpital, quelque part en France. Elles sont les nouvelles sages-femmes, renfort bienvenu mais mal accueilli, leurs collègues étant à ce point surchargées de travail et n'ayant guère le temps de les accompagner dans la découverte des lieux.

Deux femmes en travail, Sofia (Khadija Kouyaté) et sa patiente. | Geko Distribution

Aussitôt, elles sont confrontées à l'extrême tension qui règne dans les chambres de naissance comme dans les couloirs ou dans le lieu de réunion des soignants et soignantes. Louise et Sofia font face, chacune selon son caractère, très différent.

Le cinéma français a davantage montré la vie en milieu hospitalier depuis dix ans qu'au cours de toute son histoire, qu'il s'agisse de fictions ou de documentaires. Plus encore que le Covid, c'est la visibilité de ce qu'on nomme d'un terme à la fois juste et trop vague «la crise de l'hôpital public» qui explique cette attention légitime.

Plusieurs autres films sont d'ailleurs également attendus prochainement, dont le très puissant Notre corps de Claire Simon (le 11 octobre). Fiction aux ressorts-prétextes autour du parcours psychologique de ses deux héroïnes, le troisième long métrage de Léa Fehner convainc surtout par les forces documentaires qu'il mobilise.

Elles se situent essentiellement dans deux registres. D'une part en déclinant la multiplicité des situations, des difficultés, des angoisses, mais aussi des réponses associées à l'accouchement, très au-delà de ce qui le définit.

Et d'autre part, en phase avec ce caractère multiple des situations et des réponses à y apporter, et finalement plus prégnante que l'idée générique de la naissance, de donner la vie, le film se nourrit du grand nombre de plans très concrets, très physiques, liés à cet événement tel qu'il se déroule concrètement.

Les corps, les mains, les visages, les peaux, les membranes, l'unicité de chaque apparition d'un bébé en train de naître, sont accueillis par la caméra avec un mélange de pudeur, d'affection et de frontalité fièrement assumée, qui sont la véritable aventure du film.

Central, ce moment de la naissance, dans la si significative double réalité de ce qu'on appelle le travail –celui de la mère, celui du personnel soignant– est le ressort légitime pour rendre sensibles de nombreux autres enjeux, à l'échelle des couples comme à celle des politiques de santé publique défaillantes.

Louise (Héloïse Janjaud), en alerte permanente. | Geko Distribution

Et si, à la fois légitime et convenue, le film comme beaucoup d'autres évoqués ci-dessus se termine par des manifestations de sages-femmes en colère contre leurs conditions de travail, manifestations réelles auxquelles se sont mêlées les actrices, c'est une autre séquence qui approche le mieux, par des moyens de cinéma, la manière dont l'hôpital est si clairement un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés.

Autour de la femme sans papiers, migrante qui n'énonce ni ne réclame aucun discours, s'activent sans phrase une exigence et un questionnement qui appellent des réponses qu'un film ne peut apporter. Mais qu'il s'honore de rendre sensibles.

Sages-femmes de Léa Fehner avec Héloïse Janjaud, Khadija Kouyaté, Myriem Akheddiou, Quentin Vernede, Tarik Kariouh Séances Durée: 1h38 Sortie le 30 août 2023

«Àma Gloria» de Marie Amachoukeli

Entre Cléo et Gloria (Louise Mauroy-Panzani et Ilça Moreno Zego), un lien qu'il faudra transformer sans le rompre. | Pyramide

S'inspirant semble-t-il de souvenirs personnels, la réalisatrice qu'on avait découverte en cosignataire du mémorable Party Girl, Caméra d'or à Cannes en 2014, déploie une belle aventure, d'autant plus belle qu'elle assume ses incertitudes et ses zones d'ombre.

Cléo (interprétée par l'épatante Louise Mauroy-Panzani), 6 ans, adore sa nounou. Il faut dire qu'en l'absence de maman et avec un père aussi affectueux que peu disponible, celle-ci est le seul repère stable de son existence.

Aussi quand Gloria doit rentrer dans l'île du Cap-Vert dont elle est originaire, la rupture est ravageuse pour la petite fille. Un séjour pendant les vacances dans l'île africaine sera l'occasion de…

De bien des choses, en vérité, et qui ne vont pas forcément ensemble: retrouvailles et acceptation d'un changement irréversible, cocon familial et expérience de modes de vie très différents, approches par touches, pas forcément reliées, de ce qui est accepté ou pas comme véritablement autre, étranger… Cela peut mener tout près du gouffre, ou encore plus loin.

C'est la grande justesse du film d'accompagner ainsi sa jeune héroïne qui cherche en permanence à ajuster son regard (on l'a découverte, pas par hasard, chez l'ophtalmo) sur un monde qu'elle comprend mal, et qui ne la comprend pas bien non plus.

En effet, si la petite fille, incarnation de la réalisatrice enfant, est clairement au centre du récit, les points de vue des «autres», eux-mêmes loin d'être uniformes, ne sont pas omis. Et c'est ainsi un paysage en plusieurs dimensions qui se dessine peu à peu.

Sans idyllisme ni caricature, dans un pays en proie à des formes de misère mais disposant aussi de richesses dont Cléo n'a aucune idée (et le spectateur, en tout cas occidental, guère davantage, quel que soit son âge), Àma Gloria accueille une palette contrastée de situations.

Elles composent ensemble, mais de manière nécessairement et courageusement disjointe, le paysage d'une vie à venir, celle de la petite fille, dans un monde dont elle n'aura jamais toutes les clés, quelle que soit l'immensité de son affection. Le film a fait l'ouverture de la Semaine de la critique au Festival de Cannes. Dans ce cas, l'expression «film d'ouverture» mérite toute la diversité de ses sens.