En Suisse, un braquage à plus de 2.000 mètres d'altitude émeut une petite commune

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Incroyable mais vrai. Dans la petite commune de Loèche-les-Bains (en allemand Leukerbad), en Suisse, le petit club d'escalade de la région a récemment été victime d'un vol... et pas n'importe lequel. Des malfaiteurs ont escaladé près 2.350 mètres d'altitude sur le col de la Gemmi pour s'emparer de l'argent déposé par les grimpeurs dans la boîte à dons du club, nous apprend la BBC.

Le plus choquant, selon le média britannique: «la boîte à dons n'est accessible qu'aux grimpeurs les plus expérimentés. L'itinéraire, connu sous le nom de via ferrata, est classé au niveau 5, le plus difficile.» Entre l'ascension «d'échelles boulonnées dans la paroi rocheuse» et la «traversée de gorges sur d'étroits câbles d'acier», difficile en effet d'imaginer que ces grimpeurs étaient des novices.

«Quel genre de personnes fait cela?», a déploré le club sur sa page Facebook le 23 août dernier. «Le club d'escalade s'occupe de la via ferrata de manière bénévole, nous ne demandons rien, et maintenant quelqu'un a volé l'argent donné pour entretenir le parcours. Nous ne souhaitons pas de mal à l'auteur [du vol], mais qu'il ait mauvaise conscience pour l'éternité à chaque sortie en montagne.»

Pour les personnes qui ont découvert le larcin, tout porte à croire que le braquage a été soigneusement planifié à l'avance, notamment car les voleurs «n'étaient pas seulement de bons grimpeurs, équipés de tout le matériel d'alpinisme nécessaire, mais également car ils avaient emporté les outils nécessaires pour ouvrir la boîte à dons» et voler entre 400 et 500 francs suisses (soit environ 420-520 euros).

Peu d'espoir de récupérer l'argent

Malheureusement, les malfaiteurs pourraient bien s'en sortir, déplore le club d'escalade. Les conditions météorologiques étant particulièrement idéales pour faire de l'escalade ces derniers jours, de nombreux alpinistes en ont profité pour s'aventurer sur la via ferrata.

Si cet événement fait réagir, c'est notamment car les Suisses «sont fiers de leur travail bénévole d'entretien des sentiers de randonnée et des voies d'escalade», précise la BBC. «Une grande partie de la population s'attend à ce qu'un don soit fait pour un tel effort, et le fait volontiers.» Toutefois, le média britannique se demande si dorénavant, et suite au vol, le club ne pourrait pas réfléchir à une autre forme de collecte de dons qui n'impliquerait pas d'argent liquide.

En tout cas, s'il y a peu d'espoir pour que les voleurs rendent la somme dérobée, un bienfaiteur originaire de la région aurait récemment envoyé la somme de 500 francs suisses pour renflouer les caisses du club, précise la BBC. De quoi redonner un peu de baume au cœur aux bénévoles de l'association.