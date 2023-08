Le plâtre utilisé pour les moulages des victimes de Pompéi aurait contaminé leurs restes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Si vous avez eu la chance de visiter le site de Pompéi, en Italie, peut-être êtes-vous tombé sur les corps pétrifiés des victimes de la plus célèbre éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Réalisé à l'aide de plâtre versé dans les cavités autours des corps des victimes, ces moulages nous ont permis de mieux comprendre les derniers moments des Pompéiens. Pourtant, si cette technique a été grandement utile à la science, «le plâtre utilisé pour les moulages a également pu contaminer les restes humains qui se trouvaient à l'intérieur», nous apprend Science Alert.

C'est en tout cas ce que révèle une récente étude publiée dans la revue PLOS One le 23 août dernier. D'après les scientifiques en charge de ces recherches, «la contamination par le plâtre est ce qui a rendu l'analyse biochimique de ces restes si difficile.» C'est également pourquoi il a été si compliqué pour les scientifiques de déterminer la cause exacte de la mort des différentes victimes.

«L'utilisation de plâtre a considérablement affecté certains os moulés», expliquent les chercheurs dans leur article. En effet, en analysant pour la première fois ces restes à l'aide d'un spectromètre de fluorescence X, les archéologues ont détecté des concentrations inhabituels de phosphore et de calcium dans certains os.

Tués par asphyxie

Toutefois, les scientifiques ont également été en mesure d'identifier les restes qui, au contraire, présentaient le moins de contamination par le plâtre, pour ensuite les analyser. Car si le plâtre a altéré certains des restes humains, il a également permis de préserver d'autres informations, «notamment la position des victimes, jusqu'à certaines de leurs expressions, ainsi que la présence de vêtements et d'autres objets.»

«Certaines victimes étaient allongées sur le sol, essayant de se couvrir avec des vêtements, et les cendres fines prenaient la forme des objets environnants, y compris des textiles fins», écrivent les archéologues. Ces découvertes suggèrent que certains Pompéiens auraient survécu à l'éruption du Vésuve, mais qu'ils auraient, en fin de compte, été tuées plus tard par asphyxie à cause du nuage de gaz et de cendres.