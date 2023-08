Les pailles en papier sont tout aussi problématiques que celles en plastique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Il n'est pas rare désormais de trouver des pailles en papier dans les cocktails commandés lors des happy hours en terrasse. Il faut rappeler que les pailles en plastique ont été chassées des bars et restaurants, car elles étaient jugées dangereuses pour l'environnement.

Pourtant, une étude publiée dans le journal Food Additives and Contaminants a révélé qu'elles ne seraient pas mieux. Elles seraient à la fois dangereuses pour l'environnement, mais aussi pour notre santé, indique un article de Newsweek.

90% des pailles en papier contiennent des PFAS

Avant 2019, plus de 500 millions de pailles en plastique étaient utilisées chaque jour aux États-Unis, selon National Geographic. Depuis, elles ont été bannies dans plusieurs États, encourageant certains groupes industriels à chercher des alternatives. Les pailles en papier étaient l'une d'entre elles.

Après avoir analysé trente-neuf marques différentes, Thimo Groffen, de l'université d'Anvers en Belgique, et son équipe ont trouvé que les pailles en papier contenaient plus de substances toxiques et chimiques. «Les pailles faites à partir de matériaux naturels, comme du papier ou du bambou, sont souvent présentées comme étant plus durables et écoresponsables que celles en plastique, explique le scientifique de l'environnement. Cependant, la présence de PFAS [des substances perfluoroalkylées, des composants synthétiques et chimiques, ndlr] dans ces pailles montre que ce n'est pas forcément le cas.»

Ces PFAS peuvent mener à une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, affaiblir les défenses immunitaires, augmenter la pression sanguine et le risque de développer certains cancers, selon l'Agence pour le registre des substances toxiques et des maladies (États-Unis).

En plus d'être dangereuses pour notre santé, ces substances peuvent contaminer les sources d'eau naturelles. Parmi les marques testées, 90% des pailles en papier en contenaient, contre 75% pour celles en plastique et 40% pour celles en verre. En revanche, aucune de celles faites en métal n'en contenait.

Quelles conséquences sur le long terme?

Il faut tout de même préciser que les PFAS ont été retrouvées en petite quantité dans ce type de produits. Ce détail ajouté au fait que les pailles ne sont utilisées qu'occasionnellement font que les risques pour la santé peuvent rester assez minimes... Mais cela n'empêche pas que ces substances s'accumulent dans le corps.

Des tests plus approfondis sont nécessaires pour mieux comprendre les conséquences que ces substances peuvent avoir sur le long terme. Elles n'ont, par exemple, pas été analysées pour savoir si elles imprègnent les liquides. Pour Thimo Groffen, cette étude a tout de même pu démontrer qu'elles ne sont pas si «propres» qu'on ne le pense: «La présence de PFAS dans les pailles en papier et en bambou montre qu'elles ne sont pas nécessairement biodégradables.»