Quinze animaux marins sont morts en l'espace de cinq ans dans un parc Marineland

La chaîne de parcs aquatiques Marineland est accusée de cruauté animale: une enquête vient de révéler que depuis 2019, quatorze cétacés et un dauphin seraient morts dans les aquariums de son établissement situé dans l'Ontario, au Canada. The Guardian revient sur l'affaire.

Treize des cétacés décédés étaient des bélougas (baleines blanches), tandis que le dernier était une orque. Celle-ci est morte d'une infection bactérienne après plus de quarante ans de captivité, dont douze en isolement. Pour les autres, la cause de la mort reste encore aujourd'hui indéterminée.

Les associations de défense animale remontées

Cela fait pourtant plusieurs années que des militants alertent les autorités quant aux mauvais traitements que le parc inflige à ses animaux, notamment en les maintenant dans des bassins et des enclos inadaptés. Beaucoup sont exploités à des fins touristiques: leur quotidien est rythmé par des spectacles auxquels ils sont obligés de participer pour satisfaire les visiteurs.

Depuis janvier 2020, les services de protection animale de l'Ontario ont inspecté le parc à 160 reprises. En 2021, ils se sont alignés sur l'avis des associations de défense des animaux: «Tous les animaux marins de Marineland sont en détresse en raison de la qualité de l'eau. Nous avons ordonné au parc d'améliorer leurs conditions de vie.»

Ils accusent aussi le parc de ne pas fournir d'enclos adéquats et d'accès à l'eau à ses trois ours noirs –l'établissement inauguré en 1961 accueille aussi divers animaux terrestres: ours, bisons, élans, et cerfs.

« Ils ont séparé une maman morse et son fils à la naissance: une torture »

Phil Demers, un ancien employé, a passé près de dix ans à tenter de libérer Smooshi, une morse qu'il estimait en danger. Début 2023, c'est mission réussie: Smooshi et son bébé Koyuk sont transférés au parc SeaWorld, à Abou Dabi. «J'ai hâte qu'ils quittent Marineland. Pour la première fois de leur vie, la mère et son fils pourront vivre ensemble: le parc les avait séparés à la naissance, c'était une véritable torture pour eux», a déclaré Phil Demers sur les réseaux sociaux.

Marie Holer, la propriétaire du parc, nie les faits en bloc: «Nous avons toujours fait du bien-être et de la santé de nos animaux une priorité et continuerons à le faire: c'est le point central de notre mission.» Elle serait depuis janvier 2023 à la recherche d'un nouvel acheteur pour Marineland afin de l'aider à le faire «évoluer, développer et grandir».