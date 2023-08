Climatosceptique, millionnaire, novice en politique: Vivek Ramaswamy, un Trump bis à la Maison-Blanche?

Temps de lecture: 4 min

Un CV d'entrepreneur à succès, un patrimoine qui frôle le milliard de dollars, une cravate rouge vif et une gestuelle singulière qui ne sont pas sans rappeler un ancien président... Le plus jeune candidat de la primaire du Parti républicain, Vivek Ramaswamy, a su imposer son style lors du premier débat télévisé du 23 août.

L'homme d'affaires de 38 ans à l'attitude tonitruante a multiplié les coups d'éclat, déclarant que «le changement climatique est un canular» ou encore que Donald Trump est «le meilleur président du XXIe siècle». Naturellement désigné par l'intéressé comme le vainqueur du débat, Ramaswamy porte un programme que l'on pourrait qualifier de «trumpien».

Outre son affection pour les énergies fossiles (le candidat appelle à «forer, fracturer et brûler du charbon» de manière à «abandonner le culte du climat») et sa volonté de rompre avec l'État administratif (en fermant entre autres le département de l'Éducation, le FBI et le fisc), Vivek Ramaswamy promeut un relèvement du droit de vote à 25 ans, conditionnant le droit de vote à 18 ans à un service national ou à la réussite du test de citoyenneté –celui auquel sont soumis les candidats à la naturalisation.

Revenir sur le 26e amendement

Le candidat novice en politique le sait: son projet devra nécessairement passer par un amendement de la Constitution. En effet, depuis 1971, l'exercice du droit de vote est fixé à l'âge minimum de 18 ans en vertu du 26e amendement. En conséquence, si cet amendement suit la voie «classique», une telle proposition devra être votée par les deux tiers de la Chambre des représentants et du Sénat, puis ratifiée par au moins 38 États sur 50 (soit les trois quarts)… Une gageure lorsque l'on réalise que seuls 17 amendements ont été approuvés depuis le Bill of Rights (les 10 premiers amendements) de 1791.

Pour autant, le candidat demeure optimiste: «Cet obstacle de taille est une bonne chose: le processus de débat sur les mérites d'une proposition d'amendement catalysera lui-même une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, non seulement pour raviver la fierté civique chez les jeunes Américains, mais aussi pour définir ce que signifie être un citoyen aujourd'hui», affirme-t-il ainsi sur son site de campagne.

Pour le Républicain, sa proposition répond à un besoin: celui d'augmenter le taux de participation des 18-29 ans, à un score particulièrement faible lors des élections de mi-mandat en 2022: 23%. Vivek Ramaswamy n'évoque cependant pas un autre point pourtant crucial: les jeunes votent très majoritairement pour le Parti démocrate (63% des 18-29 ans ont voté démocrate en 2022). Le conditionnement du droit de vote à 18 ans à une forme de service national ou à la réussite d'un test de citoyenneté ressemble ainsi moins à une volonté d'accroître le taux de participation que de nuire à une partie de l'électorat démocrate.

Diplômé en droit de l'Université Yale, Vivek Ramaswamy assume pleinement sa vision du droit de vote, qu'il décrit comme un «privilège» qui devrait être subordonné à un devoir civique et dont l'exercice dépend d'ores et déjà de la «latitude significative» laissée aux États fédérés, pour reprendre l'expression du professeur Gérard Magliocca.

L'opinion de Ramaswamy sur ce sujet apparaît ainsi particulièrement proche de celle du juge conservateur Clarence Thomas, thuriféraire d'une lecture du 14e amendement dont la clause de procédure régulière ne protégerait à l'avenir plus autant de droits qu'aujourd'hui (en particulier: la contraception et le mariage des personnes de même sexe).

Sans surprise, en juillet dernier, le candidat a dévoilé les noms des personnes qu'il serait susceptibles de nommer à la Cour suprême. Parmi les prétendants, les sénateurs républicains Ted Cruz et Mike Lee ou encore James Ho: ancien clerc judiciaire de Clarence Thomas, le juge officie désormais à la très conservatrice cour d'appel des États-Unis pour la cinquième circonscription (qui couvre la Louisiane, le Mississippi et le Texas).

L'ascension d'un jeune Trump?

La prestation de Vivek Ramaswamy ce mercredi 23 août pose une question: allons-nous assister à l'ascension d'un jeune Trump? Salué par l'électorat républicain, qui considère que Ron DeSantis et Ramaswamy furent les deux meilleurs débatteurs, le trentenaire fait désormais figure d'outsider sérieux en cas de défaillance du candidat Trump, mis en examen à quatre reprises et plus vraiment en odeur de sainteté parmi les financiers du Grand Old Party, qui rêvent d'un candidat alternatif viable.

Promoteur d'une ligne «America First 2.0», Ramaswamy se fait le porte-voix d'une ligne protectionniste, isolationniste, nationaliste et productiviste dans la droite lignée du 45e président des États-Unis. Conservateur sur les questions de société –le candidat houspille le «wokisme», les programmes de «diversité, équité et inclusion» et s'oppose fermement aux droits des personnes trans, il se veut ainsi le champion du démantèlement de l'État administratif, un projet qui tend à se rapprocher de celui de Trump, qui entend utiliser ses pouvoirs exécutifs pour concentrer le pouvoir décisionnaire entre ses seules mains de manière à avoir pleinement l'ascendant sur les agences administratives fédérales (ce qui donnerait corps à la théorie de l'exécutif unitaire).

Il est cependant encore trop tôt pour imaginer un destin national pour Vivek Ramaswamy. Cependant, le businessman, qui se plaît à rappeler que ses parents sont arrivés aux États-Unis il y a quarante ans «sans un sou en poche», se pose en modèle du rêve américain et pousse le mimétisme au point que l'on puisse se demander s'il pourrait être nommé colistier du candidat Donald Trump. Ramaswamy, qui a toutefois d'ores et déjà refusé d'être le vice-président de qui que ce soit, a encore le temps de changer d'avis… Ou de s'imposer face à une rude concurrence qui lui reproche son jeune âge, son inexpérience politique et son amateurisme.

Une chose est sûre: Trump continue pour l'instant de régner en maître sur le Parti républicain. Lors du débat, sept des huit candidat·es ont affirmé qu'ils soutiendraient la ou le vainqueur de la primaire, y compris dans l'éventualité où il s'agirait de Trump, même condamné par la justice. Chris Christie s'est finalement ravisé, se contentant de dire qu'il fallait «cesser de normaliser cette conduite».

Seul l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson –par ailleurs ancien procureur fédéral–, a osé tourner le dos à Donald Trump: «Je ne soutiendrai pas quelqu'un qui a été condamné pour un crime grave ou qui a été disqualifié en vertu de notre Constitution.» Des propos qui font écho à un récent article publié par deux universitaires conservateurs, lesquels affirment que Donald Trump est d'ores et déjà inéligible.