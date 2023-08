La première greffe d'utérus du Royaume-Uni est un succès

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Le succès de la première transplantation d'utérus du Royaume-Uni vient d'être confirmé, ouvrant à des dizaines d'autres femmes britanniques jusqu'alors infertiles la possibilité de tomber enceintes.

Gynécologues, chirurgiens transplantologues, obstétriciennes, psychologues, anesthésistes, pharmaciens: l'opération aurait nécessité plus de trente personnes, pour un coût total de 25.000 livres sterling (environ 29.000 euros), entièrement financé par des donations. The Guardian revient sur l'événement.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

« La patiente est aux anges: elle espère avoir deux enfants »

La bénéficiaire a subi en février dernier une opération d'une durée de plus de neuf heures à l'hôpital Churchill d'Oxford. Isabel Quiroga, l'une des deux chirurgiens y ayant participé, affirme: «La patiente est aux anges: elle espère pouvoir avoir non pas un, mais deux enfants! Son utérus fonctionne parfaitement et nous surveillons de près ses progrès.» Son confrère, le chirurgien gynécologue Richard Smith, se félicite également: «C'était probablement la semaine la plus stressante de ma carrière chirurgicale, mais aussi l'une des plus incroyables!»

La femme de 34 ans souffrait du syndrome de Rokitansky. Caractérisée par l'absence d'utérus et un développement insuffisant du vagin, la maladie touche une femme sur 5.000. Malgré une absence de règles, les ovaires sont intacts et continuent de produire des ovules et des hormones. S'il est impossible pour les patientes de tomber enceintes naturellement, une fécondation in vitro (FIV) est envisageable à la suite d'une greffe d'utérus.

La donneuse en question n'est autre que sa sœur, âgée de 40 ans, et mère de deux enfants. Elle s'est, depuis l'opération, complètement rétablie.

Avant d'être opérée, la receveuse a suivi deux cycles de stimulation de fertilité pour produire des ovules, suivis d'une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes pour créer des embryons. Cinq d'entre eux sont parvenus au stade de blastocyste –ce qui signifie qu'ils présentent de bonnes chances de réussite en FIV– et ont été congelés pour pouvoir être utilisés à la suite de la greffe. Afin d'éviter un rejet par son corps de l'organe implanté, la patiente devra néanmoins prendre des médicaments immunosuppresseurs pendant son éventuelle grossesse.

«N ous pourrions réaliser entre 20 et 30 greffes chaque année »

Interrogé sur le nombre de femmes britanniques qui pourraient bénéficier de transplantations d'utérus à l'avenir, Richard Smith déclare: «Nous pourrions réaliser entre 20 et 30 greffes au maximum chaque année.» Ces transplantations pourraient aider d'autres femmes ayant un utérus dysfonctionnel, mais aussi celles ayant perdu un organe à la suite d'un cancer ou d'autres maladies.

Les chirurgiens espèrent également pouvoir faire appel à d'autres donneuses que les proches des patientes: «De nombreuses femmes nous contactent et nous disent: “Je ne veux pas avoir d'enfants mais j'aimerais aider d'autres femmes à en avoir” ou “J'ai déjà des enfants, je veux aider d'autres femmes à vivre cette expérience.” Ces femmes pourraient devenir une source principale de dons», explique Isabel Quiroga.

Plus de quatre-vingt-dix transplantations d'utérus ont déjà été réalisées dans le monde –Suède, États-Unis, Arabie saoudite, Turquie, Chine, République tchèque, Brésil, Allemagne, Serbie, Inde– et débouché sur la naissance d'une cinquantaine de bébés.

Une deuxième transplantation d'utérus au Royaume-Uni est prévue pour cet automne, et d'autres patientes sont actuellement en phase de préparation. Les chirurgiens ont obtenu l'approbation pour quinze autres opérations: dix impliquant des donneuses en état de mort cérébrale, et cinq des donneuses vivantes.