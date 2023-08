Pour certains écolos ou Insoumis, le combat contre le racisme s'arrête là où commence l'antisémitisme

Temps de lecture: 3 min

J'ignore qui chez les écologistes et chez les Insoumis a eu comme idée d'inviter Médine pour participer à leurs journées d'été, mais franchement, chapeau bas. C'est-à-dire que parmi tous les acteurs sociaux qui s'occupent des maux de la banlieue, il a fallu trouver celui dont les antécédents en matière d'antisémitisme étaient tout sauf clairs.

D'une quenelle à un jeu de mots foireux en passant par sa présence à la conférence d'un énergumène déjà condamné pour haine raciale, Médine n'a eu de cesse d'entretenir le doute quant à son imperméabilité aux discours antisémites.

Le problème n'est pas de savoir si Médine est antisémite ou pas –à dire vrai, je m'en fous complètement–, mais bien plus de comprendre pourquoi, malgré son comportement pour le moins équivoque, une organisation politique a tenu contre vents et marées à l'inviter. C'est que pour certains, autant on sait se montrer impitoyable (et à juste titre) dès lors qu'il s'agit de défendre des populations opprimées, autant quand on en vient aux juifs, on fait montre d'un pragmatisme pour le moins étonnant.

On n'accepterait jamais cela venant d'un individu qui par le passé aurait eu des accointances avec des personnes ouvertement racistes, mais pour celui coupable d'avoir plus ou moins frayé avec des courants de pensée dominés par la haine du juif, on déploie tout un argumentaire où, à grands coups de «oui mais non», on donne l'impression de vouloir l'exonérer de ses fréquentations tapageuses.

Autrement dit, la vigilance s'arrête là où commence l'antisémitisme. On traitera avec mépris celui qui aurait eu une attitude désinvolte vis-à-vis de minorités sexuelles ou identitaires, mais pour celui dont l'attitude aura entretenu le doute sur son rapport à l'antisémitisme, on découvre soudain les charmes du repentir et de l'erreur de jeunesse...

Singulière différence de traitement qui dit combien, à l'extrême gauche, on ne traite pas avec la même sévérité ce qui touche au racisme et ce qui concerne l'antisémitisme. Comme si finalement, il était moins grave d'être antisémite que de cautionner des idées racistes. Ou qu'on opérait une distinction entre l'antisémitisme, qui serait une opinion certes répréhensible mais somme toute anecdotique, et le racisme dont souffrirait une partie de la population.

Si, électoralement, cette différence de traitement peut s'expliquer, philosophiquement, elle est évidemment insupportable. On ne peut pas à la fois prôner un antiracisme absolu et, en même temps, être beaucoup moins regardant quand il s'agit d'antisémitisme. Sinon à légitimer l'idée que le juif ne serait pas un citoyen comme les autres. Ou que par son attitude, son histoire, son actualité, sa mentalité, il concourait à encourager le mépris ou l'aversion dont il est régulièrement victime.

C'est que le juif continue à avoir mauvaise presse auprès de certains enracinés à l'extrême gauche. Non seulement il est souvent associé au grand capital, à la finance qui assoiffe le peuple, mais de surcroît, par sa proximité avec l'État d'Israël, il véhicule l'image de l'oppresseur qui tient sous son joug inflexible la destinée du peuple palestinien.

Vu ainsi, dans un raccourci de pensée dont la bêtise me laissera toujours pantois, l'opprimé devient l'oppresseur et le juif –ou plus exactement tous les juifs, israéliens ou pas, de gauche comme de droite, laïcs autant que religieux– prend les traits du colon, incarnation du mal absolu.

Car évidemment, si le juif perd sa qualité de citoyen pour épouser l'identité d'un colon oppresseur riche à en crever, d'un coup d'un seul, la dénonciation de l'antisémitisme ne devient plus une évidence mais une question. Quelque part, il change de catégorie, et d'une ignominie absolue, il se transforme en problème relatif. Le voilà bientôt rétrogradé dans la division inférieure de l'antiracisme.

Je ne vais pas dire ici l'abjection de cette posture, son caractère éminemment… raciste. Je l'ai déjà assez fait dans le passé et je suis las de me répéter. Ceux qui à gauche entretiennent à escient cette ambiguïté me donnent la nausée. Ces vrais pyromanes de l'antisémitisme ne peuvent être qu'ignorants ou cyniques. Ils se servent du juif pour courtiser, espèrent-ils, les votes de populations marginalisées. On connaît la chanson, c'est toujours la même depuis des siècles. Elle n'a pas changé et probablement, ne changera jamais.

Sur ce je vous laisse, je dois m'occuper de mes terres avant de finaliser le rachat d'une entreprise au bord de la faillite.

Que voulez-vous, on ne se refait pas...