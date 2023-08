En nous empêchant de bloquer des gens, Elon Musk rend Twitter infréquentable

Temps de lecture: 8 min

Une fois de plus, Elon Musk s'apprête à apporter un changement majeur au réseau social qu'il a racheté l'an dernier, et pour l'instant, il semble être le seul à savoir pourquoi.

Elon Musk a déclaré vendredi 18 août qu'il envisageait de supprimer la fonction «bloquer» sur X, le site que la plupart des gens appellent encore Twitter. La raison invoquée publiquement est vague: cette fonction, dit-il, «n'a pas de sens». Mais il est raisonnable de penser que ses motivations sont plus spécifiques.

Musk semble avoir pris conscience, au cours de la semaine du Super Bowl de cette année, qu'il est l'un des utilisateurs les plus souvent bloqués sur son propre site. Le site Platformer a indiqué qu'il avait très mal pris que Joe Biden –rien moins que le président des États-Unis– ait obtenu plus d'impressions pour un banal tweet sur le football qu'il n'en a obtenues pour le sien.

Selon Musk, l'une des raisons serait que l'algorithme de recommandation de Twitter le pénalisait injustement en raison du nombre d'utilisateurs qui avaient bloqué son compte, se coupant ainsi de ses publications et l'empêchant de voir les leurs ou de tweeter dans leur direction.

Peu après, il s'est assuré que Twitter modifie la façon dont l'algorithme traite les blocages de manière à ne pas supprimer l'impact des très gros comptes. Si Musk n'aime pas la fonction «bloquer», c'est à mon avis parce que beaucoup de gens l'utilisent pour exprimer leur désapprobation à son égard.

Débloquer la droite

D'autres facteurs peuvent également entrer en jeu. Musk flirte depuis quelques années avec la droite en ligne –le flirt est maintenant devenu sérieux–, et de nombreux comptes avec lesquels il a des interactions chaleureuses appartiennent à des personnes qui sont probablement souvent bloquées elles aussi lorsque d'autres ne veulent plus en entendre parler.

Il estime que les gens devraient pouvoir le payer pour avoir le droit de faire porter leur voix sur sa plateforme, et la fonction «bloquer» pourrait porter atteinte à cette mission. Il se peut aussi qu'il soit sensible à un aspect publicitaire: certaines personnes bloquent des comptes lorsqu'elles voient leurs publicités dans leur fil d'actualité, et il est gênant de limiter la portée des annonceurs payants.

Musk a rendu le logo phare de Twitter antipathique aux célébrités, et fait perdre des milliards à la marque en changeant son nom.

Le problème pourrait s'aggraver au fur et à mesure que les principaux annonceurs prennent leurs distances et que des annonceurs inconnus et souvent douteux compensent (très peu probablement) ces pertes. Musk pourrait demander à ses ingénieurs en programmation de trouver des solutions pour contourner ce problème, mais peut-être préfère-t-il l'éviter complètement.

Il est vrai, en d'autres termes, qu'avoir une fonction «bloquer» sur X n'a pas vraiment de sens –mais seulement pour Elon Musk. C'est l'homme le plus riche du monde, à la tête de l'armée de guerriers du net la plus engagée de ce côté de Mar-a-Lago. Avec 153 millions de followers, dont une bonne partie sont de vrais humains, la fonction «bloquer» ne peut pas grand-chose contre le chaos qu'il découvre chaque fois qu'il fait défiler les réponses aux messages qu'il publie sur sa propre application.

C'est peut-être un désavantage commercial pour lui. Musk est en outre un homme blanc doté d'un puissant réseau, ce qui fait de lui la créature la moins menacée d'internet, même s'il n'avait pas acheté le site qu'il qualifie de «place publique numérique».

Seppuku

Malheureusement, s'il liquide cette fonction, Musk se tire une balle dans le pied, comme il l'a fait à maintes reprises depuis qu'il a racheté Twitter devenu X, il y a un peu moins d'un an. Il a rendu le logo phare de Twitter antipathique aux célébrités, fait chuter sa valeur présumée et perdre des milliards supplémentaires à la marque en changeant son nom.

Pour les personnes qui n'ont pas son statut, la fonction «bloquer» peut faire la différence entre une expérience positive ou négative sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une option essentielle pour préserver une certaine paix dans un environnement peu pacifique, et c'est également le moyen le plus rentable pour l'entreprise de traiter la modération des contenus.

Musk, en supposant qu'il aille jusqu'au bout de ce qui ressemble étrangement à une violation des règles d'application des magasins d'applications d'Apple et de Google, marquera le dernier d'une série de buts contre son propre camp.

«Lorsque vous avez un grand nombre d'abonnés et que vous êtes une femme, des personnes violentes vont vous menacer dans les commentaires.» Molly Knight, journaliste sportive

X dispose d'une fonction «masquer», qu'un utilisateur peut activer pour ne pas voir ce qu'un compte donné publie. Cette fonction diffère de la fonction «bloquer», plus radicale, qui empêche le compte en question de voir les messages de la personne l'ayant bloqué et d'y répondre. La fonction «masquer» peut suffire aux plus zen d'entre nous, mais elle présente de sérieuses limites.

«Lorsque vous avez un grand nombre d'abonnés et que vous êtes une femme, des personnes violentes vont vous menacer dans les commentaires», a souligné vendredi Molly Knight, journaliste sportive. «Les bloquer est la seule solution, sinon tous vos followers verront ces commentaires dégradants. De plus, ils peuvent maintenant payer pour apparaître en tête de vos réponses», grâce à la possibilité offerte par Musk de payer pour gagner en visibilité.

Cette menace pèse d'ailleurs sur n'importe quel autre groupe démographique que les personnes les plus malveillantes et les plus désœuvrées de notre société auront envie d'attaquer. La fonction «masquer» n'empêche personne de déverser une «poubelle numérique» sur le trottoir de quelqu'un à chaque fois qu'il sort. C'est abject, et cela rend l'expérience de la personne visée sur la plateforme peu gratifiante si rien n'est fait pour y mettre fin.

Depuis quelques années, les utilisateurs ont la possibilité de limiter les personnes autorisées à répondre sous un post, mais c'est souvent peu dissuasif. Tout troll ou tout harcèlement raisonnablement organisé se contentera simplement de «retweeter», pour diffuser plus directement sa colère parmi ses propres followers.

La fonction «bloquer» supprime cette possibilité. Comme n'importe quelle autre fonction sur une plateforme de contenus générés par les utilisateurs, on peut l'utiliser à de bonnes ou de mauvaises fins.

Les personnes puissantes et bien connectées, ou simplement les individus peu recommandables, peuvent l'utiliser pour empêcher certains de lire leurs opinions les plus scandaleuses sur la politique, le sport ou autre chose –l'investisseur en capital-risque Marc Andreessen, l'un des investisseurs qui ont aidé Musk à acheter Twitter, est un bloqueur notoire, par exemple! Mais c'est un prix à payer pour que l'on puisse utiliser le service sans allumer des feux en permanence.

Marquer son territoire

Une critique plus pertinente de cette fonction que celle de Musk a été formulée vendredi par l'un de ses développeurs, qui a déclaré: «Empêcher un compte de voir vos messages ne fonctionne pas dans la pratique. N'importe qui, quelle que soit son intention, peut lire ce que vous publiez en créant simplement un autre compte ou en se déconnectant.» C'est vrai, mais là n'est pas la question.

N'importe qui peut trouver le moyen de voir presque tout ce qui est publié sur le site. Le grand avantage de «bloquer» n'est pas de rendre les messages invisibles, mais de rendre plus difficile pour les acteurs de mauvaise foi (ou même simplement pour les personnes qui ne peuvent pas s'entendre) de se servir des messages des autres pour faciliter le harcèlement, déverser leur colère ou exprimer leur agacement.

La fonction «bloquer» ne coûte pratiquement rien à l'entreprise à ce stade.

L'intérêt de cette fonction est qu'elle permet de se couper d'une autre personne, qu'il s'agisse d'une question de vie ou de mort ou simplement de plaisir/déplaisir. Elle affirme votre droit à choisir votre compagnie sur votre propre territoire du net.

En ce sens, la fonction «bloquer» n'est pas seulement une aubaine pour Musk s'il veut que ses utilisateurs restent. C'est aussi la forme de modération de contenu la plus efficace pour quelqu'un qui a tout fait pour réduire les frais de l'entreprise et qui a licencié du personnel dans ce domaine. La fonction «bloquer» ne coûte pratiquement rien à l'entreprise à ce stade.

Si un utilisateur ne veut pas qu'un autre fasse partie de sa vie sur X, il clique sur un bouton et c'est tout. Cette décision ne requiert que peu ou pas d'efforts de la part de Twitter. En revanche, si une personne ne peut pas bloquer quelqu'un qui la harcèle ou qui simplement l'agace, le conflit peut s'aggraver. L'entreprise de Musk pourrait avoir besoin de personnel pour examiner un rapport d'incident, décider d'une sanction ou effectuer toute une série de tâches bureaucratiques.

La fonction «bloquer»n'est pas une solution miracle. Les gens peuvent créer plusieurs comptes et trouver des subterfuges pour exercer leur cruauté. Mais c'est un excellent outil pour que X reste fréquentable et, contrairement à la plupart des outils de ce type, il n'exige pas de Musk ou de son équipe qu'ils fassent quoi que ce soit.

Une mesure anti-bots?

Musk ne cherche cependant pas toujours ce qui est le plus rentable. L'achat de l'entreprise s'est avéré être un acte d'automutilation financière dès le moment où il a conclu l'accord, et il a fait des pieds et des mains pour limiter la casse. Mais s'il a acheté Twitter, c'est d'abord parce qu'il aimait tweeter et qu'il voulait que l'un de ses sites internet préférés se plie à sa volonté. Sa manière la plus évidente de le faire a été d'adopter une version droitière de ce qu'il appelle la liberté d'expression, mais il voulait aussi d'autres choses.

Musk a déclaré qu'il voulait en finir avec les spam bots (des programmes informatiques contribuant à la diffusion de spams), qui ont toujours existé sur Twitter mais qui occupaient une place assez limitée dans l'expérience quotidienne de la plupart des utilisateurs. Ils jouent en revanche un rôle important dans l'expérience de Musk, parce qu'il a plus de 100 millions de followers et que chacune de ses publications sur la plateforme a des effets pléthoriques, tant au niveau des réponses que des retweets de ses messages.

Musk pourrait passer une journée terrible sur internet s'il se met en tête que ses messages n'atteignent pas autant de personnes qu'il le souhaite.

Musk a donc pris un certain nombre d'initiatives qui, selon lui, visent à lutter contre les bots, notamment le lancement de son système de vérification payant –vous ignorez peut-être le fait que les bots pornographiques sont devenus monnaie courante pour de nombreux utilisateurs depuis l'acquisition de Musk.

Par ailleurs, on le bloque souvent, et il a décidé que c'était mal. Musk ne passera jamais une mauvaise journée sur internet parce qu'il n'a pas pu empêcher les gens de l'insulter, mais il pourrait passer une journée terrible sur internet s'il se met en tête que ses messages n'atteignent pas autant de personnes qu'il le souhaite.

Ainsi, sa plateforme, problèmes de publicité ou pas, pourrait perdre l'une de ses meilleures fonctionnalités. Cette décision, en passant, rendrait impossible le blocage des bots. Peut-être qu'il ne voulait pas vraiment leur peau après tout.