Le casting de «Friends» a délibérément saboté des blagues

La série Friends a fait rire ses téléspectateurs aux quatre coins du monde. Moins drôle: une de ses scénaristes affirme qu'il arrivait aux acteurs de saboter délibérément certaines blagues. The Guardian revient sur ses révélations.

Dans son livre autobiographique End Credits – How I Broke Up with Hollywood («Générique de fin – Comment j'ai rompu avec Hollywood») qui paraîtra le 12 octobre 2023, Patty Lin fait des confidences pour le moins surprenantes. «Les acteurs semblaient parfois en désaccord avec la tournure un peu ringarde que prenait la série: ils voulaient qu'elle s'ouvre à d'autres horizons», dévoile par exemple celle qui a travaillé sur le script de la septième saison.

«Loin de la légèreté qu'on peut attendre du tournage d'une sitcom»

Selon elle, les acteurs auraient fait exprès de ruiner des blagues afin qu'elles soient coupées au montage ou réécrites: «Ils savaient tous comment déclencher l'hilarité générale, mais s'ils n'aimaient pas une blague, ils la sabotaient car ils savaient que nous allions la réécrire.» Quelle forme prenait ce sabotage? D'après la scénariste, ils «marmonnaient les répliques» qu'ils désapprouvaient.

Elle poursuit: «Les acteurs s'assimilaient énormément à leurs personnages et déclaraient qu'ils ne feraient jamais telle ou telle chose. Ils avaient parfois raison, mais bien souvent, ces moments étaient empreints d'agressivité, loin de la légèreté qu'on peut attendre du tournage d'une sitcom.»

Au-delà du casting, la scénariste dénonce également l'environnement de travail: «Mes collègues étaient un peu vieux jeu et rechignaient à intégrer les nouveaux: ils ne les faisaient pas se sentir les bienvenus.»

Au cours des dernières saisons, plusieurs acteurs de Friends avaient partagé leur inquiétude quant à l'impact de la série sur ses téléspectateurs. Jennifer Aniston, interprète de Rachel, avait indiqué à ce sujet: «Aujourd'hui, il y a toute une génération qui regarde les premières saisons de la série et trouvent certaines scènes problématiques: ce n'était absolument pas intentionnel. D'autres n'étaient pas choquantes à l'époque mais le sont aujourd'hui. Nous aurions dû davantage réfléchir aux messages qu'elles pouvaient véhiculer.»

Marta Kauffman, cocréatrice du programme, a elle aussi fait son mea culpa, affirmant qu'elle regrettait le manque de diversité de la série. En juin 2022, elle a fait don d'un montant de 4 millions de dollars (3,7 millions d'euros) afin de financer la création d'un programme universitaire sur l'étude de la culture et des peuples africains.

Malgré tout, la popularité de Friends ne montre aucun signe de déclin. Une exposition immersive reproduisant les décors de la série a d'ailleurs connu un vif succès à Paris (à tel point qu'elle a été prolongée), avant de prendre ses quartiers d'été dans la ville de Birmingham, au Royaume-Uni.