La ruée vers l'os: quand les chasseurs de dinosaures se faisaient la guerre

Dans le lit fossilisé de la rivière Judith, dans le Montana (nord des États-Unis), une forme se dessine. Des pioches y ont tracé les contours d'un squelette colossal, décoloré par des millions d'années de repos souterrain. Un spécialiste s'agenouille devant la bête endormie, chiffonnant son épaisse barbe noire: il s'agit d'Othniel Charles Marsh, un paléontologue de l'université Yale à New Haven (Connecticut).

Le professeur se frotte les mains: voilà un joli spécimen pour enrichir sa collection... et espérer enterrer son rival de toujours, Edward Drinker Cope, de l'Académie des sciences naturelles de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie. En ce XIXe siècle finissant, les nombreux fossiles exhumés dans l'Ouest américain –notamment sur les chantiers des lignes de train transcontinentales– ont transformé la région en «eldorado des paléontologues». C'est dans ce contexte d'ébullition scientifique que la «guerre des os» va mettre à dos deux éminents spécialistes.

Tous les coups sont permis

Tout avait pourtant bien commencé. En 1864, alors fraîchement diplômés, Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope partagent un verre dans un café berlinois. L'Europe est à l'époque le cœur battant de la recherche paléontologique. Les deux hommes rêvent d'une carrière riche en découvertes et en percées scientifiques. Preuve de leur bonne entente, ils vont jusqu'à baptiser certains de leurs fossiles du nom de l'autre en 1869: le Ptyonius marshii (un amphibien de petite envergure découvert par Cope) et le Mosasaurus copeanus (un reptile aquatique repéré par Marsh) font leur entrée dans les tablettes scientifiques. Le début de la gloire?

Mais cette cordialité de façade vole en éclats dans les années 1870: leurs egos démesurés et leur soif de reconnaissance les éloignent peu à peu. S'enclenche alors une course contre la montre avec pour seul but d'éclipser l'adversaire par la portée de son héritage scientifique.

Du Montana au Wyoming, en passant par le Colorado, le Kansas et le Nebraska, les deux chercheurs encouragent leurs équipes de fouilles à déterrer un maximum de spécimens –de dinosaures, mais aussi d'autres espèces fossilisées– afin de prendre l'ascendant. Il faut faire vite, quitte à employer de la dynamite pour creuser plus rapidement et détériorer le sous-sol des régions explorées.

De toute évidence, cette course effrénée franchit souvent les limites de la légalité: pots-de-vin, chantage, plagiat, vol de fossiles, espionnage, sabotage... Il paraît même que les deux équipes concurrentes se seraient jeté des pierres sur un chantier de fouilles!

Jurassic dark

Bien sûr, les deux hommes n'assument pas publiquement leurs excès. Ils se contentent de s'interpeller par l'intermédiaire de publications scientifiques au vitriol, où chacun s'empresse de corriger les erreurs de l'autre. Dans la précipitation, on en oublierait presque que l'intérêt scientifique dépasse de loin la rivalité entre les deux hommes. Et même la science bégaye: un fossile du doux nom de Uintatheres anceps aurait ainsi été découvert pas moins de vingt-deux fois par les deux chercheurs, avides de trouver encore et toujours de nouveaux squelettes, quitte à retomber sur le même.

Dans les années 1890, après deux décennies de relations empoisonnées, Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh voient leurs destins se lier définitivement. Aucun ne fera de vieux os. Le premier dilapide sa fortune dans des placements douteux –des mines d'or et d'argent dans l'Ouest fraîchement écumé par les pionniers– et doit se salir les mains afin de déterrer lui-même des fossiles, bravant le courroux des peuples autochtones, les moustiques et la malaria. Il finit sa vie seul dans un petit appartement de Philadelphie.

Le second, devenu président de l'Académie nationale des sciences en 1883 (jusqu'en 1895), se retire dans son manoir de New Haven qui lui tient lieu de musée, et commandite à grands frais des expéditions lointaines. Mais sa réputation a été sérieusement endommagée par sa guéguerre avec Edward Drinker Cope: il achève sa vie sans un sou, ou presque.

Des dinos en héritage

Malgré l'acharnement puéril et malsain avec lequel les deux paléontologues se sont affrontés, leur concurrence aura au moins eu le mérite de faire considérablement augmenter le volume de dinosaures exhumés en Amérique du Nord. De seulement neuf spécimens dans les années 1960, le total est passé à plus de 150, trente ans plus tard –dont plusieurs créatures emblématiques comme le tricératops, le diplodocus, le stégosaure ou le brontosaure.

En 1897, le décès d'Edward Drinker Cope met fin à la «guerre des os», mais pas à la légendaire rivalité entre les deux hommes. Sur son lit de mort, le chercheur avait en effet exigé que son cerveau soit mesuré et comparé à celui de son homologue, après leur décès... Ses dernières volontés n'ont jamais été exaucées, son adversaire, décédé deux ans après lui, ayant refusé le défi. Aujourd'hui encore, le crâne d'Edward Drinker Cope est exposé sur une étagère du Musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Pennsylvanie.