Les compagnies aériennes sud-coréennes vont peser leurs passagers avant chaque vol

«Dans le cadre d'une enquête, les passagers de Korean Air seront invités à monter sur des balances avec leurs bagages à main à chaque porte d'embarquement.»

Si cette mesure de la compagnie sud-coréenne fait scandale, elle serait en fait mise à exécution suivant les instructions des autorités nationales. Korea JoongAng Daily et Business Insider Africa reviennent sur cette annonce des plus surprenantes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cette nouvelle règle, promulguée par le ministère de la Terre, de l'Infrastructure et des Transports, s'étend à toutes les compagnies aériennes du pays. L'objectif affiché: calculer le poids standard des passagers réguliers –qui voyagent au moins une fois tous les cinq ans– afin de répartir au mieux le poids de l'avion, de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité générale des vols.

Une économie d'un milliard de dollars

Les avions transportent en moyenne 1% de carburant de plus que la quantité minimale requise pour un vol. Ainsi, une estimation précise du poids des passagers permettrait de baisser la consommation de carburant et de faire des économies annuelles dont le montant pourrait atteindre un milliard de dollars.

Mais à la suite de l'annonce, les Sud-Coréens n'ont pas tardé à faire savoir leur mécontentement et à partager leurs interrogations sur les réseaux sociaux: «Ça me met mal à l'aise que des inconnus connaissent mon poids»; «Si je suis moins lourde que la moyenne, est-ce que je pourrai emporter plus de bagages?»; «Est-ce que je paierai plus cher si je suis trop gros?»

«Les données collectées de manière anonyme seront utilisées à des fins d'enquête, cela ne signifie pas que les passagers en surpoids seront surfacturés», affirme un responsable de la compagnie aérienne. Pour rassurer les voyageurs, il ajoute: «Les passagers qui ne souhaitent pas prendre part au processus peuvent communiquer leur décision au personnel de bord.»

Une pratique répandue

Des enquêtes similaires ont déjà été menées auparavant, la dernière datant de 2017. Celle-ci avait révélé un poids moyen d'environ 81 kilos pour les hommes, contre 69 kilos en moyenne pour les femmes.

Elle a beau choquer, la pratique serait pourtant relativement répandue: la compagnie néo-zélandaise Air New Zealand aurait formulé la même demande auprès de ses voyageurs, elle aussi dans le cadre d'une «enquête sur le poids des passagers» initiée par l'Autorité de l'aviation civile du pays.

Du côté des compagnies aériennes américaines, pas de pesée obligatoire. Cependant, «les stewards invitent leurs clients à communiquer volontairement leur poids, et peuvent ré-estimer raisonnablement la donnée si celle-ci semble erronée», informent des experts américains de l'industrie du tourisme.