Un objet maya représentant une entité surnaturelle découvert au Mexique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Les scientifiques du National Institute of Anthropology and History (INAH) au Mexique ont découvert un plat en céramique représentant une entité surnaturelle durant leurs excavations sur le site archéologique de Cansacbé –situé à 11,2 kilomètres de la ville portuaire de Campeche, dans le golfe du Mexique.

Selon les chercheurs, il pourrait s'agir d'une offrande funéraire faite à l'homme dont la tombe a été retrouvée –sûrement un membre de l'élite de cette civilisation–, rapporte Newsweek.

Un objet protecteur

Le plat multicolore circulaire date de la période du classique ancien de la Mésoamérique (entre 600 et 900 après J.-C.), a expliqué l'INAH dans un communiqué.

Descubren plato milenario con la representación de un wahyis o ser protector, en Cansacbé, Campeche



Se halló en el Tramo 2 del Tren Maya, como ofrenda de un entierro masculino del periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.)



Conoce más detalles en👉 https://t.co/wXHmQYmc3I... pic.twitter.com/I3YUtbz1NS — @INAHCampeche (@inahcampeche) August 22, 2023

L'entité surnaturelle dépeinte sur l'objet semblerait être un «wahyis», l'un des esprits protecteurs dans la mythologie maya. Malgré le fait que certaines parties se soient effacées avec le temps, il est possible d'y apercevoir un jaguar (ou un homme déguisé en jaguar) se tenant sur un banc. Les petites cases encadrant la scène semblent être des carapaces de tortue.

Les Mayas sont principalement connus pour avoir inventé un système d'écriture développé, pour leur architecture mais aussi pour leurs célèbres calendriers et système d'astronomie.

Un site archéologique menacé?

La civilisation maya s'est étendue du sud-est du Mexique, au Guatemala, en passant par le Belize et l'ouest du Salvador et du Honduras pendant plus de 3.000 ans avant l'ère de la colonisation espagnole. Le site archéologique de Cansacbé fait ainsi partie des nombreux sites d'excavation où des objets et autres traces de cette civilisation sont régulièrement retrouvés.

Mais il a dû faire face à plusieurs obstacles au cours de son histoire. Certaines parties ont en effet été utilisées pour la construction d'une autoroute reliant Campeche et Mérida au début du XXe siècle et, dans les années 1990, le prolongement de cette autoroute a permis la découverte de ruines de deux palaces.

La dernière excavation de céramiques sur le site remonte au projet Train Maya –une ligne de chemin de fer long de 1.600 kilomètres qui traverse la péninsule du Yucatán au Mexique, considérée comme le cœur de la civilisation maya. Ce projet est assez controversé dans le pays: il a pour but d'amener les touristes des plages vers d'autres endroits moins connus et localisés dans les terres –dont des sites historiques mayas... Soit les régions considérées comme les plus pauvres du pays.