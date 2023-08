Le crash de l'avion de Prigojine a tout d'une vengeance de Poutine

Temps de lecture: 2 min

Evgueni Prigojine «dort avec les poissons», comme le dit le boss à propos de Luca Brasi dans Le Parrain. L'accident d'avion qui l'a vraisemblablement tué, lui et neuf autres personnes ce mercredi, a toutes les apparences d'un crime mafieux.

Ne nous emballons pas. Ce crash peut avoir été un accident. À l'heure de la publication de cet article sur Slate.com, seuls huit corps avaient été retrouvés sur le site de l'épave, selon l'agence de presse gouvernementale RIA Novosti. [À l'heure de la traduction, les dix corps ont été retrouvés selon l'agence Interfax, ndt.]

Mais si l'on peut se fier aux apparences, alors c'est un signe que le grand patron de la mafia russe, Vladimir Poutine, est encore bien fermement accroché aux manettes –et que ceux qui pensent autrement, qui croient déceler les contre-signaux d'un relâchement de son emprise, se perdent en vœux pieux.

Pendant un moment, on aurait dit que Poutine était arrivé à un accord avec Prigojine, qu'il allait peut-être laisser le pivot du plus grand et du plus riche groupe paramilitaire de Russie conserver ses conquêtes africaines et récupérer les actifs confisqués après sa tentative de coup d'État en juin dernier. Cette semaine, Prigojine avait pris la parole pour la première fois en vidéo depuis la mutinerie et promis de rendre l'Afrique «plus libre» et «la Russie encore plus grande sur tous les continents».

Mais tout comme Don Philip Tattaglia dans Le Parrain fait planter un couteau dans le dos de la main de Brasi au moment où il prétend s'associer avec lui –pendant qu'un autre le tue en l'étranglant–, Don Poutine semble avoir fait en sorte qu'une de ses équipes de sous-fifres sabote ou abatte d'une manière ou d'une autre le jet privé de Prigojine. Celui-ci s'est écrasé mercredi alors qu'il survolait la région russe de Tver, près de Moscou.

Un signal fort aux futurs candidats au coup d'État

En tout cas, ce sont les apparences. Peut-être les annonces de la mort de Prigojine sont-elles prématurées. Son nom figure sur la liste des dix passagers, mais tant que d'autres corps n'auront pas été retrouvés et identifiés, la question restera ouverte: l'habile Prigojine a-t-il pu prendre un autre avion?

Si c'est le cas, il jouerait davantage le rôle de Vito Corleone –qui reçoit cinq balles en achetant des fruits mais qui survit, peut-être pour ourdir une nouvelle révolte dans un avenir proche.

Quelle que soit la cause du crash et quel qu'ait été le sort de Prigojine, beaucoup parmi l'élite russe –véritable pépinière de théories complotistes, car la Russie a toujours été une terre de complots au cours des mille années de son histoire– y verront une sanglante vengeance de Poutine.

Cette semaine encore, le général Sergueï Sourovikine, chef des forces aérospatiales russes, qui était au moins au courant du complot de Prigojine voire y a peut-être participé, assigné à résidence depuis la mutinerie, a été officiellement limogé. Faire assassiner Prigojine juste après enverrait un signal fort aux futurs candidats au coup d'État: le patron n'est pas là pour rigoler et mieux vaut ne pas le sous-estimer.