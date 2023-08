Face aux pénuries de médicaments, le système D des patients et pharmaciens

Temps de lecture: 8 min

«Nous nous sommes malheureusement habitués aux pénuries de médicaments et les patients aussi, témoigne, résignée, Sabrina Lehsaini, pharmacienne à Strasbourg. On se demande quand cela va s'arrêter, si cela va être pire.» Selon un rapport de France Assos Santé, en 2023, 37% des Français ont déjà fait l'expérience d'une pénurie de médicaments –soit 8 points de plus qu'en 2022. Un chiffre qui s'élève à 48% chez les aidants et les 35-49 ans, et à 42% chez les femmes –des données qui s'expliquent sans doute par les tensions d'approvisionnement sur les médicaments destinés aux enfants.

Qu'il s'agisse de paracétamol contre la fièvre et la douleur, d'antibiotiques communs, d'antiépileptiques, d'antidépresseurs, d'anticancéreux ou encore de traitements hormonaux, aucune classe thérapeutique n'est épargnée, ce qui laisse évidemment les patients et les aidants dans l'angoisse et le désarroi. Alors, ils s'organisent et se débrouillent comme ils peuvent pour pallier le manque et tenter malgré tout de se soigner.

Accompagnés ou non par leur pharmacien, et avec le nécessaire accord du médecin en cas de prescription, certains apprennent les équivalences et les substitutions. Parfois, c'est assez simple comme lorsque le princeps (médicament original protégé par brevet) fait défaut mais que le médicament générique est disponible –ou l'inverse. Mais souvent, c'est plus compliqué.

Automédication contrainte

«Les pénuries ne m'ont pas affecté au sens “manque de”, mais elles m'ont conduit à me renseigner sur les “marche pareil que”, ce que je ne faisais pas avant», explique Franck, 35 ans. Ce «jeu» de remplacements et d'adaptation «peut parfois chambouler les patients les plus âgés, qui sont habitués à des formes galéniques [comprimé, gélule, sachet, ndlr] et à des posologies», explique Sabrina Lehsaini.

La pharmacienne déplore également le recours à des substitutions hasardeuses, parfois inutiles mais potentiellement dangereuses: «Par exemple, récemment, il y a eu une rupture sur des antifongiques buccaux. Des patients ont essayé seuls de soigner leur mycose de la langue avec des huiles essentielles.»

C'est aussi ce qu'a fait Luc, 55 ans: «Je suis sujet au reflux et à l'acidité gastriques. À un moment, presque tous les antiacides locaux étaient en rupture. Alors, j'ai cherché des solutions de remplacement sur internet et j'ai essayé de prendre de l'argile. C'était vraiment dégueulasse et ça m'a donné mal au ventre. Une pharmacienne m'a aussi vendu des sticks à l'aloe vera qui n'ont eu aucune efficacité. J'ai fini par prendre mon mal en patience.»

Habitués aux manques, les malades chroniques ont appris à faire des stocks et à demander à leur médecin de modifier la posologie.

Si certaines pharmacies sont autorisées à réaliser des préparations magistrales et officinales qui permettent parfois de combler le manque malgré un important surcoût, des patients font leur propre bricolage.

«Pour remédier à mon syndrome de l'intestin irritable et à la constipation qui va avec, je prends chaque jour un médicament laxatif qui contient du lactulose et de l'huile de paraffine, raconte Flore, 40 ans. Lorsqu'il est venu à manquer, j'ai acheté sur le site d'une pharmacie en ligne les deux composants séparément. L'effet n'était pas tout à fait identique, mais au moins, j'ai pu diminuer un peu mes douleurs abdominales.»

«Je me la joue un peu Breaking Bad avec mes traitements hormonaux. C'est triste d'en arriver là», déplore de son côté Ariane, femme trans de 29 ans, régulièrement confrontée à des pénuries.

Stratégies et rationnement

Mais bien sûr, le DIY n'est pas toujours possible. Alors, il faut s'adapter et mettre en place d'autres stratégies de pénurie. Habitués aux manques, les malades chroniques ont appris à faire des stocks et à demander à leur médecin de modifier la posologie sur les ordonnances, afin d'avoir de l'avance.

Aya, atteinte d'un syndrome d'activation mastocytaire qui ne saurait subir un arrêt des traitements, confirme: «Le médecin me double aussi la posologie sur les ordonnances afin de toujours avoir une boîte d'avance et me permettre de voir venir en cas de rupture.» D'autres se rationnent. Souffrant de polyarthrite rhumatoïde, Fred, 30 ans raconte : «Si je ne prends pas mon traitement, je ne peux tout simplement pas aller travailler! Mais alors que l'anti-inflammatoire qui m'est prescrit est souvent en rupture, je joue beaucoup avec l'économie sur ma posologie en cas de menace d'approvisionnement, au détriment de ma santé.»

«Quand je pars en visite de famille, je fais aussi les pharmacies du coin.» Lucie

Dans d'autres cas, faisant face à des affections aiguës ou chroniques, des patients ou leurs parents se lancent dans des quêtes sans merci pour trouver le précieux médicament. Une traque qui commence parfois sur les sites des pharmacies en ligne –les pénuries n'affectent pas forcément les mêmes régions en même temps–, mais qui n'est possible que pour les médicaments non soumis à prescription. Ainsi, même si le patient dispose d'une ordonnance, il ne sera pas remboursé, ce qui représente des coûts importants.

Lorsque les produits manquent en pharmacie, il s'agit souvent de ratisser toutes les officines alentours. C'est ce que raconte Lucie: «Il a fallu près de deux ans pour trouver un traitement régulateur de l'humeur qui convienne à ma fille. Il n'est donc pas question d'en changer. Seulement, les médicaments sont souvent en rupture.»

«C'est d'abord l'antidépresseur qui est venu à manquer, poursuit la jeune femme. J'ai pris à mon compte le fait d'aller chercher le traitement, car pendant deux mois il fallait aller dans plusieurs pharmacies pour le trouver, prendre des génériques ou pas –certains conviennent à ma fille et d'autres pas–, mais cela s'est assez vite réglé. Puis, c'est le second médicament qui a fait défaut. Là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce qu'elle ne peut prendre qu'un seul générique d'un seul labo; elle ne supporte pas du tout les autres et il ne peut être interverti avec aucun autre médicament. On a tout testé, elle ne supporte aucun effet indésirable.»

«Depuis, conclut Lucie, je me balade partout avec l'ordonnance et je rentre dans toutes les pharmacies que je vois, sans tenir compte du délai –elle a des ordonnances d'un mois renouvelables trois fois. J'ai emmené l'ordonnance en Normandie, sans succès, et quand je pars en visite de famille, je fais aussi les pharmacies du coin.»

«Je ne sais pas comment peuvent gérer ça des personnes dépendantes et/ou handicapées, alors que moi-même j'y arrive tout juste.» Lucie

Aujourd'hui, Lucie explique dépendre de cinq pharmacies autour de chez elle («pas simple quand on n'a pas de voiture»), et détaille le protocole mis en place: «La procédure, c'est aller à la pharmacie du coin, constater la rupture et l'impossibilité de commander. Alors, la pharmacienne consulte son logiciel pour voir quelle pharmacie en a peut-être, puis elle appelle toutes ces pharmacies pour vérifier, car parfois les stocks ne sont pas bons ou ce n'est pas le bon générique. Puis elle réserve le médicament dans la pharmacie la plus proche, et je vais le chercher au plus vite. Si personne n'en a, j'attends deux jours en espérant que le labo débloque des commandes, et je recommence.»

Lucie conclut en rapportant l'état dans lequel la mettent ces pénuries à répétition: «C'est un stress énorme. Je ne sais pas comment des personnes dépendantes et/ou handicapées peuvent gérer ça, alors que moi-même j'y arrive tout juste. Tu rentres dans une espèce de course où tu ne penses qu'à ton besoin. Si toi, tu arrives à avoir le médicament, peut-être que quelqu'un d'autre ne l'aura pas, ou sera en difficulté pour l'avoir: c'est particulièrement désagréable éthiquement parlant.»

Solidaires

Pour ratisser large, certains patients, notamment en zone frontalière, n'hésitent pas à passer les frontières belges, allemandes, suisses, italiennes ou espagnoles pour se procurer leurs traitements. D'autres mettent en place de véritables réseaux. C'est ce qu'a fait la journaliste Giulia Foïs alors que le Sabril, que son fils prend deux fois par jour pour éviter de faire des crises d'épilepsie, a été en tension d'approvisionnement.

En mai dernier, alors que sa dernière boîte était presque vide, Giulia Foïs décidait de tweeter afin d'interpeller Sanofi, le laboratoire qui fabrique l'anti-épileptique.

Imaginez. Votre gamin fait des crises d’épilepsie, sauf quand il prend du Sabril. Imaginez. Le Sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez. Dis, @SanofiFR, tu nous raconte la suite de cette bien belle histoire ? — Giulia Foïs (@Giulia_Fois_) May 6, 2023

«J'aime beaucoup Twitter comme outil de militantisme, nous explique la journaliste. Je l'utilisais essentiellement à des fins de militantisme féministe jusqu'alors, je connais sa force de frappe. Alors que nous voyions les réserves s'amenuiser sans avoir de solution, mon compagnon m'a suggéré d'utiliser ce réseau pour dénoncer cette situation.»

Il n'y a, à ce jour, pas ou peu de visibilité sur les prochains mois.

Après la publication de son tweet, vu près de 400.000 fois, la journaliste confie avoir reçu énormément de réponses. Beaucoup faisaient le même constat de manque, mais d'autres fournissaient des pistes pour se procurer le médicament. Dans le même temps, elle décidait de créer un groupe WhatsApp d'amis et de proches afin de créer un véritable maillage en France et alentours. «Ce sont autant de personnes qui se sont mises à chercher le médicament dans les pharmacies autour de chez elles. Je ne sais pas combien de messages j'ai reçus en l'espace d'une heure mais c'était impressionnant! Cela m'a permis de réunir un certain nombre de boîtes.»

La solidarité face aux pénuries de médicaments s'exprime aussi par des dons et dépannages entre patients ou parents de patients. Maman de deux enfants de cinq ans, Marie raconte: «En 2022-2023, j'ai été confrontée à des difficultés d'approvisionnement pour des médicaments pédiatriques courants: amoxicilline, ventoline, solupred –un de mes fils est allergique et asthmatique. Pour l'amoxicilline, j'ai dépanné d'un flacon la mère d'une camarade de classe des enfants. Et, quand celle-ci a réussi à avoir son ordonnance en pharmacie, elle m'a refilé un flacon en remplacement de celui que j'avais donné, pour que j'en aie un d'avance si un des garçons était malade, vu les difficultés à en trouver.»

L'ère de la débrouille

Cette manière de se dépanner se retrouve également au sein des communautés de personnes trans. Nous avions déjà évoqué des tensions d'approvisionnement sur les patchs Vivelledot utilisés comme traitements hormonaux féminisants. Aujourd'hui, ce sont davantage des hommes trans qui témoignent de leurs difficultés à trouver des traitements à base de testostérone, particulièrement l'Androtardyl.

«J'ai régulièrement dû appeler plus de vingt pharmacies et aller à l'autre bout de Paris pour avoir des ampoules, raconte Alex. Je participe aussi à des conversations sur Signal avec d'autres adelphes, qui partagent des ampoules, commandent des fioles réutilisables à l'étranger, ou mettent en place des protocoles: soit de mise sous fioles réutilisables pour les ampoules qui sont à usage unique, soit de conservation pour pouvoir faire des stocks.»

«Lorsque cela est possible, on partage nos ampoules entre hommes trans –nous sommes nombreux à n'utiliser que la moitié d'une ampoule pour faire une injection. C'est vraiment la solidarité trans qui m'a permis de continuer mon traitement», témoigne également Maël.

En juin dernier, le gouvernement a publié une liste des médicaments essentiels, qui doit servir de base de travail en vue de l'élaboration d'une feuille de route de gestion des pénuries. Celle-ci fut immédiatement critiquée par la revue Prescrire en raison de son manque de pertinence (doublons, absences, présence de molécules peu utiles). Il n'y a, à ce jour, pas ou peu de visibilité sur les prochains mois. Assurément, les patients et les pharmaciens devront encore continuer la débrouille un bon moment.