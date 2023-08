Dépression, alcoolisme, hyperphagie: la stimulation du nerf vague est-elle la clé de tout?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il est régulièrement mentionné sans pour autant être starisé, alors que chacun d'entre nous gagnerait probablement à le connaître sous toutes les coutures: le nerf vague est tout simplement le plus long des nerfs de notre corps, et ça n'est pas anodin. Il est en tout cas premier ex aequo, puisque nous en possédons deux.

The Guardian s'attarde sur le rôle particulièrement important qu'exerce celui qui occupe la dixième position dans la liste des douze (paires de) nerfs crâniens –la médecine ne plaisante pas avec l'ordre. Pour résumer, sa fonction est d'assurer la communication entre le cerveau et nos organes (cœur, poumon, système digestif), principalement par des messages parasympathiques.

Contrairement aux messages sympathiques, grâce auxquels notre cerveau nous permet de nous montrer réactifs physiquement et intellectuellement, les messages parasympathiques sont liés au ralentissement de notre corps et à sa régulation. Ils nous aident à temporiser et à ne pas passer nos vies tête baissée, dans une recherche permanente d'efficacité –leur petit côté anticapitaliste. Par ailleurs, il se murmure qu'ils peuvent nous apporter des orgasmes inattendus.

Le nerf vague est donc primordial: pour être en bonne santé mentale et physique, il faut obligatoirement pouvoir compter sur lui. Après s'en être longtemps désintéressée –à moins qu'elle n'ait juste pas su quoi en faire–, la science a fini par le prendre au sérieux au XIXe siècle, période à partir de laquelle des séries d'expériences ont été réalisées.

Stimulation profitable

Progressivement, les scientifiques ont convergé vers des conclusions similaires: agir sur le nerf vague permet de réguler l'anxiété et les troubles dépressifs, mais aussi d'améliorer l'état de santé général de bien des patients. Ce n'est pas un hasard si, à l'heure actuelle, TikTok regorge de vidéos nous expliquant comment utiliser notre nerf vague pour nous sentir mieux. Le hashtag #vagusnerve a dépassé depuis bien longtemps les 100 millions de vues, et ce n'est sans doute qu'un début.

Loin des réseaux sociaux, le professeur Chris Toumazou et ses collègues de l'Imperial College London planchent actuellement sur la conception d'un micro-stimulateur pouvant être fixé sur une partie bien choisie du nerf vague –en fonction de la pathologie à traiter. Le groupe de travail se concentre actuellement sur la lutte contre l'hyperphagie, partant du constat que les hormones contrôlant l'appétit communiquent avec le cerveau grâce à ce nerf.

L'objectif est de pouvoir réguler l'envoi de messages liés à la faim. «Nous n'éteignons pas totalement ces signaux, résume Chris Toumazou, mais nous les contrôlons, ce qui pourrait constituer un meilleur moyen de lutter contre l'obésité qu'un bypass gastrique.»

«Il est plutôt simple d'implanter un dispositif qui va stimuler les nerfs vagues», confirme le Dr Benjamin Metcalfe, de l'Université de Bath. Comme bien d'autres, le scientifique est persuadé que l'avancée des travaux liés à cette paire de nerfs engendrera une série d'importants progrès médicaux: «Nous avons de plus en plus de preuves permettant d'affirmer que la stimulation du nerf vague va traiter un large prisme de maladies et de syndromes –depuis la polyarthrite rhumatoïde jusqu'à la dépression et à l'alcoolisme.»