Vous ne connaissez presque rien aux progs des festivals? Ce n'est pas seulement parce que vous êtes vieux

Il y a les têtes d'affiche qui rassurent: les Red Hot Chili Peppers aux Vieilles Charrues (qui s'est déroulé mi-juillet), Shaka Ponk à Solidays (fin juin), Indochine aux Eurockéennes de Belfort (fin juin, début juillet), les Chemical Brothers à Rock en Seine (qui a lieu du 23 au 27 août). Des groupes de musique qui suivent vos pérégrinations depuis des décennies. Sauf qu'il suffit de baisser la tête sur les affiches des festivals de musique pour se rendre compte que la liste des artistes programmés qui défile titille un peu votre ego: peut-être que la plupart ne vous disent pas grand-chose –voire que vous n'en avez jamais entendu parler.

Vous vous dites que c'est de pire en pire? Ce n'est pas qu'une impression. «C'est de plus en plus compliqué d'avoir des têtes d'affiche qui fédèrent», admet Arnaud Meersseman, l'un des programmateurs de Rock en Seine et directeur général d'AEG Presents France (qui coorganise le festival depuis 2018). Ce qu'il explique: «Les bulles d'audience avec des communautés très engagées autour de certains types de musique.»

Même constat pour Alice Boinet, programmatrice artistique du festival Art Rock, organisé en mai à Saint-Brieuc depuis huit ans. «En tant que programmateur, tu as beau essayer de t'y connaître dans tous les genres, c'est très difficile de tenir le rythme, admet-elle. Il y a un vrai phénomène de niches, tu es pris dans un tourbillon en permanence. Mais c'est là où c'est intéressant. Ça pousse à rester curieux, même si on se sent parfois largué.»

Des artistes «encore plus émergents qu'avant»

Ce qui est souvent le cas chez les artistes de rap et de hip-hop, qui connaissent régulièrement un succès vertigineux en seulement quelques mois. «Un artiste qui se fait connaître sur les réseaux sociaux en décembre peut devenir la tête d'affiche d'un festival de 30.000 personnes l'été suivant. Ça donne un sentiment pour certains d'être un peu déconnectés», admet Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort depuis 2001.

Mais aucune règle ne régit ce succès exponentiel: en un challenge TikTok ou un featuring, n'importe quel artiste peut se faire connaître de manière fulgurante. «Les artistes dits émergents que l'on programme en festivals sont encore plus émergents qu'avant, souligne Alice Boinet. Ils débutent tout juste qu'on les met déjà sur des grosses scènes de festivals parce qu'ils ont un gros public sur les réseaux sociaux.»

Et ce, pas seulement dans le rap français: des artistes comme Yoa ou Eloi ont été propulsées sur de grandes scènes, alors qu'elles s'étaient à peine risquées au schéma classique des salles de tailles plus humaines. Alice Boinet reprend: «Maintenant que l'on n'a plus la fascination de l'objet CD ou vinyle, on a besoin d'autre chose lorsque l'on aime un artiste. La plupart du temps, c'est de le voir en concert.»

Alors pour les festivals, programmer des artistes à fortes communautés –même inconnus il y a six mois–, c'est s'assurer d'un certain nombre de billets vendus. Utile surtout lorsque l'on sait que le coût des festivals a augmenté de 19% entre 2019 et 2022, selon une étude du Centre national de la musique publiée en avril 2023.

Garder un rôle de défricheur

Mais les programmateurs de festivals ont aussi un rôle bien précis: celui d'être des défricheurs. Pour construire sa programmation, Alice Boinet est désormais contrainte de changer son fusil d'épaule: «Je vais plutôt aller chercher des tout petits groupes internationaux dont personne n'a jamais entendu parler, au lieu de proposer Wet Leg au moment où elles ont pété avec un titre. Le cachet était déjà important.»

Car c'est bien là, aussi, le nerf de la guerre. Elle n'est pas la seule à constater qu'aujourd'hui, des groupes internationaux qui buzzent sur un territoire ou dans un pays vont directement demander un prix très fort en France. Or, l'enveloppe financière des festivals n'est pas extensible. Quand on sait que les cachets des artistes ont augmenté d'une manière vertigineuse –«une tête d'affiche est passée de 90.000 à 150.000 euros, en moyenne, pour un festival», notait Carol Meyer, directrice d'Art Rock dans Ouest-France–, il faut bien s'adapter en programmant des groupes moins chers et souvent moins connus.

«Les artistes ne se gavent pas, mais ils font face à des augmentations de coûts délirantes. Je peux mettre 100.000 euros sur un artiste qui va vendre 8.000 billets. C'est parfois le même prix pour un artiste international, mais il en fera vendre cinq fois moins», chiffre Arnaud Meersseman de Rock en Seine.

Inviter les festivaliers à «se laisser porter par la programmation»

Mais si les têtes d'affiche ne fédèrent plus et que même les groupes peu connus en France coûtent cher, que reste-t-il? «Le coup de cœur», admet bien volontiers Alice Boinet et tous les autres. «On programme des artistes que l'on juge cool de faire à ce moment-là», souligne aussi Christian Allex, programmateur et directeur artistique du Cabaret Vert (qui s'est tenu du 16 au 20 août à Charleville-Mézières) depuis 2009.

Optimiste, il constate également une curiosité non contenue du public, surtout depuis l'avènement du streaming et de l'offre pléthorique. Car un festival, c'est une question d'aura, «de récit» va même jusqu'à dire Jean-Paul Roland des Eurockéennes. «Tu auras beau programmer ce que tu considères être le meilleur groupe de la terre, faire des partenariats, un spectateur voudra prendre un kebab au moment où il joue et il le loupera. C'est la vie d'un festival. L'important est ce qu'on a envie de raconter.»

Et aussi l'expérience à offrir au public. «Tu connais tes spectateurs, ce qu'ils aiment et ce qu'ils viennent chercher. Ils ne vont pas acheter leurs places pour tel ou tel artiste mais se laisser porter par la programmation. C'est une question de confiance entre nous», souligne Alice Boinet, qui admet aussi qu'il faut parfois un peu secouer le cocotier et ne pas toujours proposer les mêmes artistes au public.

«Au moment où l'on a annoncé une cinquantaine d'artistes programmés aux Eurockéennes, neuf n'avaient jamais sorti d'album. Ce que l'on vend, c'est le fait aussi de ne pas être trop déconnecté des nouveautés et de ce que l'on juge être bien», convient Jean-Paul Roland.

Et puis, on est toujours le vieux –disons le «déconnecté» pour être plus sympa– de quelqu'un. «Je peux vous dire que lorsque je me balade dans les rues piétonnes de Charleville-Mézières en novembre, qu'il pleut et que je vois les gens marcher, je me dis qu'il y en a quand même peu qui doivent connaître Calvin Harris», s'accommode Christian Allex du Cabaret Vert, le DJ et producteur britannique ayant pourtant été la tête d'affiche du festival ardennais, mercredi 16 août.

Lors d'un dîner familial, Alice Boinet, elle, s'est étonnée de se retrouver face à des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la chanteuse californienne Billie Eilish, tête d'affiche de Rock en Seine et qui a ouvert l'événement francilien au parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) mercredi 23 août. Il ne vous reste donc plus qu'à vous laisser porter l'été prochain... même si vous ne connaissez presque rien.