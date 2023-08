Non, renifler votre nourriture ne vous évitera pas une intoxication alimentaire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Dans votre frigo, certains aliments stockés (trop) longtemps vous paraissent louches. Vous décidez alors de faire confiance à votre odorat pour vous éviter une intoxication alimentaire… Sachez qu'il y a de grandes chances pour que fassiez erreur.

C'est ce que révèle un microbiologiste dans un article publié sur The Conversation, démystifiant cette idée reçue et livrant ses conseils.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Les microbes qui pourraient me rendre malade n'ont pas d'odeur»

Pour vérifier si le poulet resté plusieurs jours dans son frigo était toujours consommable, Matthew Gilmour s'est surpris lui-même avec un réflexe assez commun: il a décidé de sentir la viande, à la recherche d'une odeur suspecte. Seulement voilà, il sait que cette habitude ne sert pas à grand-chose. «Je devrais le savoir mieux que personne puisque je suis microbiologiste, et je sais que les microbes qui pourraient me rendre malade n'ont pas d'odeur. Et pourtant me voici, essayant et échouant à me rassurer grâce à ce bon vieux “sniff test”», révèle-t-il dans son article.

Si certains microbes et bactéries peuvent dégager des odeurs particulières lorsque leurs colonies s'étendent, la listeria et la salmonelle –principales responsables des maladies alimentaires– ne sont pas détectables grâce au sniff test. Lorsqu'elles sont présentes dans la nourriture, elles ne sont pas nombreuses, ce qui les rend presque indiscernables par notre nez.

Le contre-exemple du lait

Mais il existe bien certains cas où le sniff test peut s'avérer utile, comme pour savoir si une bouteille de lait a tourné. S'il a été mal conservé (hors du réfrigérateur une fois ouvert) ou que la date est dépassée (plus de sept jours en général), alors il peut dégager une odeur désagréable.

Selon le microbiologiste, c'est «une autre action des microbes qui rongent le produit» et, dans ce cas précis, le sniff test peut être utile pour éviter un gaspillage de nourriture. Pour le fromage néanmoins, l'action malodorante des microbes est culinairement intéressante à la dégustation, rappelle le spécialiste.

Afin de limiter les risques de se retrouver devant son frigo à douter de la fraîcheur d'un aliment, mieux vaut revoir ses habitudes de consommation. Cela peut passer par des choses simples comme bien faire attention aux dates limites de consommation ou encore être sûr qu'on aura le temps de consommer les produits que l'on achète.