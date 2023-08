Vous retenez votre respiration devant vos mails sans vous en rendre compte

En 2007, Linda Stone, une ancienne cadre de Microsoft, fait un curieux constat: les bienfaits de ses exercices de respiration quotidiens partent en fumée au moment où elle s'assoit devant son ordinateur et commence à checker ses emails.

«Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'allumais mon ordinateur, je retenais ma respiration sans même m'en rendre compte», explique-t-elle. Le New York Times décrypte le phénomène et fournit quelques conseils pour y remédier.

Linda Stone décide alors de mener une étude informelle: elle invite 200 personnes chez elle et surveille leur fréquence cardiaque ainsi que leur respiration pendant qu'elles consultent leurs mails. Elle remarque que près de 80% des participants retiennent périodiquement leur souffle ou modifient leur respiration.

Elle le surnomme au début «apnée de l'e-mail», puis le renomme «apnée de l'écran» après avoir réalisé que cette perturbation de la respiration ne se produit pas seulement en consultant ses mails, mais lors de l'utilisation d'appareils connectés en général .

«L'utilisation accrue des écrans empire le problème»

James Nestor, qui a examiné le phénomène dans son livre Respirer – Le pouvoir extraordinaire de la respiration, déclare: «Le problème a probablement empiré avec notre utilisation accrue des écrans. Quelqu'un nous envoie un SMS, une autre personne nous appelle: nous ne sommes pas conçus pour être autant stimulés.»

«L'apnée de l'écran est une manifestation de notre corps en réponse au stress engendré: lorsque nous sommes confrontés à n'importe quel type de stimulus, notre système nerveux cherche des signaux pour déterminer s'il s'agit d'une menace ou non», poursuit Stephen Porges, professeur de psychiatrie à l'Université de Caroline du Nord, et spécialiste du système nerveux autonome. Plus un stimulus est inattendu –par exemple, recevoir un SMS à l'improviste–, plus il est probable que le corps le perçoive comme une menace.

Cette attention nécessite un effort mental, qui déclenche une série de changements physiologiques, notamment une respiration plus superficielle et un ralentissement du rythme cardiaque pour apaiser notre corps et favoriser notre concentration. Lorsque vous recevez un mail ou un SMS, vous vous figez, le lisez, puis élaborez un plan d'action.

Ces réflexes ne sont pas nuisibles s'ils interviennent occasionnellement. «Néanmoins, s'ils s'activent tout au long de la journée, cela devient problématique, car le système nerveux bascule dans un état de menace chronique», affirme le docteur Porges, avant d'ajouter: «Des heures entières de respiration superficielle peuvent vous donner l'impression d'être épuisé après une journée de travail.»

Des solutions existent

Heureusement, les experts nous donnent leur conseils pour nous aider à limiter l'ampleur de l'apnée de l'écran.

«Si vous vous surprenez à retenir votre respiration, essayez de soupirer de manière audible», recomande David Spiegel, directeur du Center on Stress and Health de l'Université Stanford. De plus, cette méthode de respiration contribuerait à améliorer l'humeur de ceux qui la pratiquent.

Vous pouvez également essayer de travailler sur des grands écrans: plus votre écran est grand, moins il est exigeant mentalement. «En rétrécissant le champ visuel, vous augmentez la demande faite à votre système nerveux d'exclure tout ce qui se trouve à l'extérieur. Répondre aux messages sur un écran d'ordinateur est donc plus facile que sur un téléphone», assure Stephen Porges.

Selon lui, les gens ont tendance à s'éloigner de leur ordinateur pour faire une pause, mais finissent pendant ce temps par répondre à des messages sur leur téléphone. À la place, il vaut mieux favoriser des actions qui nécessitent peu d'efforts mentaux –comme écouter de la musique– afin de faire passer le système nerveux d'un état de vigilance à un état de relaxation.

Dernière suggestion du docteur Spiegel: «Essayez d'ajouter un peu d'activité physique à vos pauses, comme marcher quelques pas: c'est une chose simple qui peut aider votre corps à mieux fonctionner.»