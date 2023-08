Les universités d'été des partis politiques sont-elles encore incontournables?

Temps de lecture: 4 min

La tête d'affiche de cette rentrée politique n'a pas de mandat et ne s'est jamais présentée à une élection. Il n'empêche, à quelques jours des universités d'été d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) et de La France insoumise (LFI) où il est au programme, Médine a fait parler de lui. S'il est invité à échanger lors de ces rendez-vous –jeudi 24 août au Havre côté écologiste, samedi 26 à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) côté Insoumis–, le rappeur havrais n'est pas accueilli à bras ouverts par tout le monde. «Je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine», a tranché l'eurodéputée EELV Karima Delli sur X/Twitter, rappelant être «viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité et la laïcité».

Le rappeur est au cœur de nombreuses polémiques, tant pour les paroles de ses morceaux que certaines de ses déclarations. Le 10 août, il avait qualifié sur X/Twitter l'essayiste Rachel Khan de «resKHANpée», alors que cette dernière est juive et petite-fille de déporté. Médine s'est excusé par la suite dans un tweet dans lequel il précise que la formule «n'était pas dirigée vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah». Pas de quoi convaincre Sandrine Rousseau, qui, auprès de l'AFP le 18 août, estimait que «ce tweet est antisémite» sans «l'ombre d'un doute».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ce n'est pas la première fois qu'une université d'été d'EELV fait parler d'elle. À quelques mois de l'élection présidentielle 2022, Sandrine Rousseau avait tiré cette couverture médiatique à son profit en août 2021. L'ancienne candidate à la primaire écologiste avait accusé son adversaire Éric Piolle de l'avoir bousculée lors des Journées d'été des écologistes à Poitiers. L'affaire avait été amplifiée quelques jours plus tard par les révélations de la rédaction de France 3, affirmant que ses images ne montraient aucune collision. Mais au-delà des polémiques, à quoi servent ces grands raouts des partis politiques?

Une invention giscardienne pour mobiliser la base

La politique française doit sa première université d'été au Mouvement des jeunes giscardiens. À l'été 1975, ils organisent la tenue d'une formation sur plusieurs semaines, à l'image de ce qui se fait déjà aux États-Unis. L'initiative poursuit un objectif précis: leur chouchou Valéry Giscard d'Estaing a beau avoir décroché la présidence de la République un an plus tôt, il lui manque encore un socle militant important. «Il était à la tête de ce que nous appelons en science politique un parti de cadres, rappelle Pierre Bréchon, professeur émérite de science politique à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il y avait donc peu de vie partisane, organiser une université d'été était alors perçu comme une manière de mobiliser une base.» Dans les années à venir, l'idée fait son chemin. À droite comme à gauche, les universités d'été se généralisent, si bien que tous les partis politiques les adoptent, même les plus petits.

Organiser en grande pompe sa rentrée après la mise en «pause» de la vie politique aoûtienne permet de remobiliser les siens. «Pour les acteurs politiques, il y a un besoin de manifester collectivement qu'on redémarre des actions, pose Pierre Bréchon. Ce temps permet de relancer les machines et de le faire savoir.» C'est aussi une bonne occasion d'élargir sa base en invitant intellectuels et artistes.

Pendant plusieurs jours, cadres et militants se retrouvent pour échanger, réfléchir, se montrer et surtout socialiser. Renforcer les liens sociaux est d'autant plus facile que ces rendez-vous se déroulent souvent dans un cadre balnéaire ou champêtre. Une façon comme une autre de mobiliser entre deux élections, ces (rares) temps forts de la vie des partis en démocratie représentative.

L'idée a si bien fait son chemin que des associations ont adopté ce format. Dans un autre style, l'Église catholique a mis sur pied les Journées mondiales de la jeunesse en 1984 à l'initiative du pape Jean-Paul II. Difficile pour une institution pérenne de ne pas se charger soi-même de créer l'événement, surtout s'il permet de souder un groupe ou de se montrer.

Faire parler de soi et étaler ses divisions

Si la véracité de l'affaire de la «bousculade» entre Éric Piolle et Sandrine Rousseau a été mise en doute, l'incident n'est pas totalement dénué de sens tant il montre l'intérêt de profiter des caméras, micros et calepins alentour pour faire parler de soi. «Le parti cherche à faire parler de lui et les représentants des différents courants internes peuvent jouer leurs propres cartes», résume Pierre Bréchon.

Face à cette médiatisation, jouer la carte de la symbolique est tout aussi important que réussir à prendre la lumière. Le lieu devient par exemple un message politique. En 2017 et 2018, LFI a ainsi choisi d'organiser son université d'été (baptisée «Amfis») à Marseille, symbole populaire et ville dans laquelle Jean-Luc Mélenchon était député.

Initialement créées pour mobiliser en interne, les universités d'été sont désormais également tournées vers l'extérieur. De très nombreux journalistes font le déplacement pour médiatiser ces rassemblements, ce qui donne lieu à de nombreux portraits ou interviews de cadres des partis. Ces rendez-vous sont une occasion de marquer sa différence au milieu des siens, mais aussi devant de potentiels électeurs. «Ils donnent à voir les nuances internes, poursuit Pierre Bréchon. Les conflits se perçoivent publiquement davantage que par le passé, même si cela dépend de la culture partisane. À droite, la culture interne était de se taire en cas de différends. C'est moins le cas aujourd'hui.»

Climax des conflits entre courants politiques, des primaires débutent même lors des universités d'été chez certains partis. À l'inverse, en août 2021, l'université d'été du Parti socialiste a servi de «rampe de lancement» à Anne Hidalgo avant l'élection présidentielle, pour afficher sa popularité auprès des militants et éviter de passer par une élection interne.

Car se réunir pour la rentrée comprend un risque pour les candidats comme pour les partis politiques: celui d'étaler au grand public les divisions. Et pour les petites formations ou celles de «l'ancien monde», organiser de tels événements peut représenter un coût financier non négligeable, parfois difficilement soutenable. Certains partis ont d'ailleurs déjà réduit la voilure et organisent une rentrée politique a minima. Alors que les citoyens désertent de plus en plus les partis politiques, combien d'entre eux pourront se permettre à l'avenir d'organiser un tel barnum?