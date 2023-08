Non, Biden n'a pas manqué une occasion de négocier la paix en Ukraine

Temps de lecture: 5 min

Le président Joe Biden a-t-il manqué une occasion d'arrêter la guerre en Ukraine par des voies diplomatiques il y a neuf mois? Certains analystes et au moins un responsable américain semblent commencer à le croire.

Pas moi.

Cette dérangeante impression a été verbalisée pour la première fois la semaine dernière dans un article paru dans Politico, évoquant un discours du général Mark Milley, le chef d'État-major des armées américaines, prononcé en novembre dernier. La guerre prenait un tour d'une extrême violence, les deux camps avaient subi des pertes épouvantables, les civils étaient attaqués.

Le jour même du discours, les troupes russes se retiraient du port méridional de Kherson, une des quatre régions d'Ukraine officiellement annexées par le président russe, Vladimir Poutine, juste deux mois auparavant. La conséquence, selon le général Milley, était qu'il y avait peut-être «une fenêtre d'opportunité pour des négociations».

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La guerre se traîne et la contre-offensive ukrainienne est plus lente que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Les analystes des renseignements américains estiment que l'armée ukrainienne pourrait ne jamais accomplir ses objectifs stratégiques de couper les troupes russes de la Crimée, encore moins de reprendre tous les territoires occupés dans l'est du pays.

«Milley avait raison», selon un responsable américain resté anonyme cité par Politico. «On a peut-être manqué une occasion de faire pression pour qu'il y ait des négociations.»

Le général avait peut-être raison sur l'état des combats à l'époque (et au cours des mois qui ont suivi). Mais rien ne prouve que Poutine ait été prêt à négocier une fin à la guerre, ou susceptible d'être influencé par la moindre pression. De fait, les preuves du contraire abondent.

Faibles probabilités

Tout d'abord, le retrait de Kherson par les Russes rendait moins probable l'idée que Poutine n'accueille favorablement un accord négocié. Accepter une telle proposition aurait équivalu à admettre la défaite, issue inacceptable à ses yeux –à la fois pour son armée et, très probablement, pour la suite de son règne politique au Kremlin.

Ensuite, deux jours avant le discours du général Milley, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait proposé une paix négociée et annoncé qu'il ordonnerait un cessez-le-feu si Vladimir Poutine acceptait cinq conditions: la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le respect des résolutions de l'ONU sur la guerre, le remboursement de tous les dégâts provoqués par ses frappes de missiles, punir les criminels de guerre et promettre de ne plus envahir l'Ukraine.

Les remarques du général Milley ont été quelque peu mal interprétées.

Il y avait fort peu de chances que Poutine accepte ces conditions. Il ne fait aucun doute que Zelensky le savait et qu'il n'a fait cette proposition que pour se placer en position de supériorité morale. Or, cette proposition était curieuse par ce qu'elle n'exigeait pas: la démission de Poutine.

Un mois tout juste auparavant, Zelensky avait promulgué un décret empêchant toute négociation avec la Russie tant que Poutine serait en place. Désormais, cet obstacle était levé. Quoi qu'il en soit, Poutine n'a même pas daigné faire une contre-proposition; il s'est contenté de l'ignorer. Négocier ne l'intéressait pas.

Enfin, les remarques du général Milley ont été quelque peu mal interprétées. Une des phrases de son discours a été largement citée: «Il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire est probablement, dans le véritable sens du mot, n'est peut-être pas possible par des moyens militaires. Et que par conséquent, il faut s'orienter vers d'autres moyens.» Comprendre: une solution diplomatique.

Prévisions

Cependant, l'expression «il faut qu'il y ait» dans ce contexte ne signifie pas «il doit absolument y avoir». Le général Milley faisait état d'une prémisse aux négociations –les deux camps devaient reconnaître que la victoire militaire était impossible pour que les négociations puissent commencer. Et que tant que les deux camps ne le reconnaîtront pas, la guerre se poursuivra.

Maintenant, il est possible que le général Milley ait prévu que la victoire militaire était peu probable. Il a fait des comparaisons avec la Première Guerre mondiale, lorsqu'en 1915, bien que de hauts gradés aient reconnu l'impasse dans laquelle le conflit était engagé, les deux camps avaient continué à se battre.

Il n'y a pas d'ouverture du côté de Poutine. Il n'y a pas eu d'occasion manquée. Il n'y en a toujours pas.

La semaine dernière, il a confié au Washington Post que si l'objectif de la guerre était de restaurer l'Ukraine sous la forme «d'un pays libre, indépendant, souverain, au territoire intact», cela allait «prendre très très longtemps», et il a ajouté: «On peut aussi atteindre ces objectifs –peut-être, éventuellement– par le biais de moyens diplomatiques d'une nature ou d'une autre.»

Cependant, il a poursuivi: «Cette contre-offensive n'est pas encore terminée. Donc il faut voir où tout cela nous mène et partir de là.» De même, en novembre, juste après la citation largement (mal) relayée sur la possibilité de victoire, il a dit: «Il y a un homme qui peut arrêter [la guerre], et il s'appelle Vladimir Poutine.» Tant que Poutine n'aura pas décidé de l'arrêter et n'acceptera pas les cinq conditions de Zelensky, «les États-Unis continueront de soutenir l'Ukraine dans son combat pour la liberté».

Pas de prophétie qui tienne

Même les responsables cités par Politico ont été loin d'interpréter les avertissements du général Milley (dans la mesure où il s'agissait d'avertissements) comme une prophétie. Comme le résume l'article:

«Le responsable a également insisté sur le fait, cependant, que peu croyaient que Moscou ait vraiment été sérieux quant à d'éventuelles négociations depuis le début de la guerre. Et aucun dirigeant n'a pensé alors, ni ne pense aujourd'hui, que la contre-offensive était une erreur, quand on voit à quel point l'Ukraine conserve le soutien total de l'Occident et les succès considérables qu'elle connaît dans cette guerre.»

Rien de tout cela ne laisse entendre que tout va bien pour l'Ukraine, que la victoire est réellement possible ou qu'un accord négocié serait une mauvaise chose si Poutine était ouvert à l'idée. Le problème, comme l'a reconnu le général Milley au moment de son discours et comme il le reconnaît encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture du côté de Poutine. Il n'y a pas eu d'occasion manquée. Il n'y en a toujours pas.

L'article de Politico cite un autre responsable américain selon lequel l'administration Biden se pose de plus en plus la question suivante: «Si nous reconnaissons que nous n'allons pas faire ça éternellement, alors que faisons-nous?» Ça, c'est une question légitime.

Du point de vue de la politique, de la gouvernance, de la sécurité européenne et de la dissuasion à l'égard de tous les adversaires où qu'ils soient, c'est la question à mettre sur la table –et c'est une question, dans le débat public en tout cas, que quasiment tout le monde élude soigneusement.