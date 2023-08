La controverse sur le «jewface» de Bradley Cooper n'est pas qu'une histoire de nez

Temps de lecture: 11 min

La controverse qui agite la rentrée cinématographique a tout d'une tempête dans un verre d'eau, et la première chose à savoir est la suivante: le nez n'est qu'un prétexte. Ou, plus exactement, les nez: le vrai nez de Bradley Cooper, le nez un peu plus proéminent de Leonard Bernstein, et la prothèse nasale destinée à combler l'écart entre les deux.

Cooper porte cette prothèse dans Maestro, le biopic consacré au compositeur qui sera présenté à la Mostra de Venise en septembre, au Festival du film de New York en octobre, dans les salles de cinéma américaines en novembre et sur Netflix en décembre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le 15 août, Netflix a sorti la bande-annonce teaser du film. Elle a suscité des réactions, notamment à cause du nez de l'artiste. Il est trop gros. On le voit trop. Il est différent de celui de Bernstein. Et, bien sûr, puisque nous sommes en 2023 et qu'apparemment on continue à faire ce genre de chose, il est «problématique», un mot qui signale que vous ne voulez pas entrer dans les détails, mais que vous pourriez le faire, et comment.

Peu importe que les trois enfants de Bernstein aient approuvé le changement physique de Cooper dans une déclaration commune qui dit notamment: «Il se trouve que Leonard Bernstein avait un nez fort, avec du caractère. Bradley a choisi d'utiliser du maquillage pour obtenir plus de ressemblance, et cela ne nous pose aucun problème. Nous sommes également certains que notre père aurait été d'accord.»

En l'espace de vingt-quatre heures, le terme «jewface» (visage juif) cartonnait sur le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, l'idée étant que Cooper (qui n'est pas juif) ne devrait pas jouer Bernstein (qui l'était), avec un faux nez parce que cela aurait des relents antisémites.

Relents imprécis

Ces «relents» doivent rester vagues parce que les personnes qui usent de cet argument très problématique (pour reprendre leur terme) seraient bien en peine de préciser. Il existe une longue et sinistre tradition de représentations caricaturales (dessins, peintures ou autres) des juifs qui les affublent d'un grand nez, et... par conséquent... arborer un nez proéminent pour représenter un grand artiste juif qui avait un nez proéminent, c'est antisémite?

L'argument ne tient pas la route: une chose n'est pas antisémite simplement parce qu'elle a un trait commun avec une autre qui l'est. Ou bien suggère-t-on que cette question du «nez juif» est un sujet sensible et qu'aucun acteur interprétant un personnage juif, même s'il s'agit d'une personnalité publique reconnaissable, ne devrait avoir recours à une prothèse? Cela mériterait un peu plus d'explications.

En fait d'explication, savez-vous pourquoi le nez de certains hommes, dont celui de Bernstein, semble grossir avec l'âge? Une recherche de cinq minutes sur Google m'a appris que, selon les experts, notre nez ne grossit pas réellement après un certain âge, mais la gravité et le vieillissement font que nos muscles et notre cartilage se relâchent et que notre nez s'affaisse, de sorte que, même s'il n'est pas plus gros, il paraît plus gros.

La question «jewface»

Revenons au nœud du problème, qui, pour beaucoup de gens, semble être en bref: comment Bradley Cooper ose-t-il? Pour moi, cela renvoie à deux attitudes profondément décourageantes, l'une concernant le métier d'acteur, l'autre la judéité. Je reviendrai sur les deux, mais d'abord, revenons sur l'expression «jewface» qui est non seulement un peu vulgaire mais, en tant qu'analogie, inexacte au point d'être irrecevable.

Le terme «jewface» est censé établir un rapprochement entre l'idée d'un acteur non juif jouant un personnage juif et les traditions indiscutablement répréhensibles des «blackface», «brownface» et «yellowface». Ces pratiques grossières, consistant pour des acteurs blancs à se tartiner le visage d'un maquillage souvent grotesque pour jouer des personnages noirs, latinos, indigènes et asiatiques, sont intimement liées à la réalité actuelle des caricatures ethniques et raciales, mais aussi à la discrimination dont ont longtemps été victimes les acteurs non-blancs.

Peut-être parce que la confession religieuse des acteurs m'importe peu, je ne vois guère à redire à la plupart des castings interreligieux.

Empêchés d'apparaître à l'écran, ils étaient remplacés par des acteurs blancs qui donnaient des personnes de leur race des versions caricaturales –parfois bien intentionnées, souvent non– proposées par des réalisateurs et des producteurs blancs.

Mais le peuple juif ne constitue pas une race (et le terme «juif» lui-même n'est pas une catégorie raciale), et quelle que soit l'autorité dont vous vous sentiez investi pour déterminer qui «a l'air» juif et qui ne l'a pas (une voie dans laquelle on devrait dissuader quiconque, juif ou non, de s'engager), notre identité religieuse n'est qu'occasionnellement corrélée à un ensemble identifiable de caractéristiques faciales.

En outre, on peut difficilement arguer d'un effort concerté pour écarter les acteurs juifs des rôles juifs au profit d'acteurs non juifs, ou pour écarter les acteurs juifs des rôles non juifs, du moins si l'on considère les cinquante dernières années. Des juifs ont joué des non juifs, certains ont joué des mafiosi, d'autres ont joué des nazis, certains ont même joué des WASP américains. (La découverte du jour: vous vous souvenez de John Forsythe, l'acteur qui jouait Blake Carrington dans Dynastie dans les années 1980? Il est juif! Son vrai nom était Jacob Freund).

Une vieille blague dit que les juifs et les Italiens sont interchangeables sur les listes de casting; personne ne s'est plaint quand James Caan a interprété Sonny Corleone dans Le Parrain, pas plus que quand Al Pacino a interprété Roy Cohn dans Angels in America parce que, dans l'ensemble, nous nous sommes habitués à un certain degré d'interchangeabilité, de Daniel Radcliffe (juif) interprétant «Weird Al» Yankovic (non juif) à...

Démonstration par l'exemple

Terminer cette phrase pose un problème, car certains voient soudain à redire dans le fait que des non juifs jouent des juifs. Je concède que certains exemples actuels, sur le papier, me font sourire. (Helen Mirren dans le rôle de Golda Meir? Nous verrons, mais notons au moins que personne ne s'est ému il y a quarante ans quand Ingrid Bergman a joué le même rôle, y compris quand les maquilleurs «[ont] accentué son nez».)

Mais, peut-être parce que la confession religieuse des acteurs m'importe peu, je ne vois guère à redire à la plupart des castings interreligieux. Cillian Murphy, qui s'est imposé dans le rôle de J. Robert Oppenheimer, n'est pas juif; il n'est pas non plus américain. Cela n'est pas entré en ligne de compte –à juste titre– car son talent et son engagement dans le rôle-titre d'Oppenheimer ne font aucun doute.

Mais on entend de plus en plus de voix s'élever contre ce type de choix. Kathryn Hahn (qui n'est pas juive –vous voyez, je vous avais prévenus que c'était difficile à deviner!) a récemment été dissuadée de jouer Joan Rivers. Et l'année dernière, le film The Fabelmans a fait l'objet d'une brève polémique liée au choix de Michelle Williams et Paul Dano dans le rôle des parents de Steven Spielberg.

Pour vous dire toute la vérité: ce film a été coproduit et coécrit par mon mari –un juif qui, s'il devait être incarné à l'écran, pourrait l'être par John Turturro– et également coproduit par deux des producteurs de Maestro. La controverse n'a pas vraiment pris, principalement parce qu'il a été admis que Spielberg était probablement mieux placé que @FilmTroll519485 pour choisir les interprètes de ses propres parents, et aussi parce que, l'automne dernier, l'internet s'était déjà déchaîné contre Brendan Fraser dans The Whale, sur le thème: «Comment ose-t-il jouer ce rôle?» (Chers lecteurs, rappelez-vous qu'il a remporté l'Oscar).

Tout personnage que vous jouez est une extension de vous-même et de la prédisposition qui vous a permis d'obtenir le rôle.

C'est ainsi que nous arrivons à Bradley Cooper, le méchant du jour sur internet, et à l'affirmation implicite suivante: Voilà pourquoi il ne faut pas laisser un gentil jouer un juif, il va se contenter de se coller un gros pif parce qu'il pense que les juifs sont comme ça. Peu importe que, à en juger par le teaser, le nez ne soit de toute évidence que l'un des nombreux artifices cosmétiques que Cooper a déployés pour ressembler davantage à Bernstein (certains plans suggèrent qu'il n'est pas loin d'avoir atteint son objectif).

L'accusation la plus bénigne, selon laquelle Cooper et le film se sont simplement trompés de nez, s'appuie en grande partie sur une juxtaposition, largement diffusée sur le net, d'une photo promotionnelle avec une photo du jeune Bernstein. Sur celle-ci, son nez apparaît plus petit du fait de l'angle et de l'éclairage; mais la comparaison avec d'autres clichés fait paraître la prothèse beaucoup plus véridique.

La critique la plus sévère est la suivante: il ne devrait pas. Pas avec un nez, et peut-être même pas du tout. C'est déplacé, c'est mal, c'est marcher sur un terrain qui n'est pas le sien.

Le principe du jeu

Il est difficile de ne pas répondre à cela, comme beaucoup le font, en disant: «C'est ce qu'on appelle jouer.» C'est une réponse rapide et simpliste, mais elle reflète la frustration que beaucoup d'entre nous éprouvent lorsque la définition traditionnelle du jeu (et de la création artistique en général) est remise en cause.

Cet acte d'expression empathique, le fait de se projeter dans la vie d'autrui, d'habiter quelqu'un que l'on n'est manifestement pas, est contesté par ceux qui considèrent un rôle d'acteur comme un trophée devant être remporté par quelqu'un dont la vie, l'identité et les qualités spécifiques correspondent le mieux à celles de son personnage.

Dans cette cosmologie –en partie issue d'une tendance de l'éducation artistique qui encourage tout travail créatif à se faire l'expression de l'identité personnelle plutôt que de l'imagination–, tout personnage que vous jouez est une extension de vous-même et de la prédisposition qui vous a permis d'obtenir le rôle.

Comme toute minorité ethnique, les juifs sont un peuple étonnamment hétérogène.

Vous n'êtes pas un «contenant» dont la formation et le talent vous permettent de vous remplir d'un personnage; vous êtes une figure triomphale, qui avez la capacité de faire de chaque personnage que vous interprétez un ornement de votre parcours personnel.

Même si vous considérez le jeu de cette manière, l'heure n'est-elle pas venue de faire preuve d'un peu de bonne foi? Les bandes-annonces sont faites pour susciter les réactions, voire les jugements, certes. Mais à un moment où Cooper ne peut pas défendre sa cause du fait de la grève de la SAG-AFTRA –le conflit de travail en cours entre le syndicat des acteurs d'Hollywood (SAG-AFTRA) et l'Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP)–, pourquoi ne pas être plus curieux?

À LIRE AUSSI Entre thérapie et tabou, le tortueux rapport des juifs hongrois à leur généalogie

S'asseoir sur le fauteuil maquillage tous les matins pour qu'on vous applique des éléments compliqués sur le visage –le plus grand instrument d'un acteur– est une façon difficile, physiquement inconfortable et chronophage de commencer chaque journée de tournage. On peut donc supposer qu'il avait, en tant que réalisateur et acteur principal, des raisons plus réfléchies pour faire ce choix que «je veux avoir l'air juif». Et on peut supposer également que ces raisons apparaissent plus clairement dans le film que dans un teaser de deux minutes.

Mon propos n'est pas de dire à tout le monde qu'il faut être gentil avec la riche et séduisante star de cinéma. Il s'agit seulement de se poser la question intéressante de savoir pourquoi Cooper a souhaité ou estimé nécessaire cette métamorphose, au lieu d'en venir tout de suite aux pires accusations.

Question de conception

Je ne suis pas d'accord avec une conception du jeu qui met l'accent sur l'identité de l'acteur plutôt que sur le personnage, ni avec la disqualification générale de certains types de transformation artistique, et je suis gêné lorsque la judéité est invoquée à l'appui de cette approche. Pour commencer, la judéité n'est ni une caractéristique ni un mot qui peut étayer une quelconque hypothèse sur une expérience ou un sentiment personnel.

Je suis juif et j'ai été élevé dans une culture juive, mais comme j'ai un père juif et une mère catholique et qu'il n'y a donc pas de filiation matrilinéaire, j'ai entendu toute ma jeunesse divers «schmucks» et «nudniks» (termes yiddish utilisés en anglais américain pour désigner un idiot) dire que je n'étais «pas vraiment juif», «pas techniquement juif» et «pas assez juif».

L'argument selon lequel les juifs se verraient systématiquement refuser des rôles dans l'industrie du spectacle à Hollywood ne résiste pas à l'examen.

Si j'évoque ceci, c'est uniquement pour souligner que la comparaison avec le blackface est justifiée sur un point, à savoir que, comme toute minorité ethnique, les juifs sont un peuple étonnamment hétérogène, physiquement, intellectuellement, politiquement, culturellement, religieusement et sur le plan de l'expérience.

Notre éducation et nos origines varient considérablement, l'intensité de notre foi s'étend sur une très large gamme, et aucune vérité générale ne résumera notre croyance et ce que nous avons vécu. Une vieille blague dit que si l'on veut déclencher une bagarre, il suffit de mettre deux juifs dans une pièce. De fait, aucun juif ne ressemble à un autre.

Alors quand j'entends «Seuls les juifs devraient jouer des juifs», ce qui résonne à mes oreilles, c'est l'anxiété excessive de certains membres de ma communauté religieuse et l'ignorance de ceux qui n'en font pas partie. Je n'insisterai pas ici sur l'anxiété. (Mais mettez-moi dans une pièce avec un juif qui est contrarié par Maestro et je vous prouverai la véracité de la blague citée plus haut!).

Je dirai simplement qu'à mon avis, l'argument selon lequel les juifs se verraient systématiquement refuser des rôles dans l'industrie du spectacle à Hollywood ne résiste pas à l'examen. Nous ne sommes pas si maltraités par le cinéma et la télévision que nous ayons besoin d'une catégorie de rôles qui nous soit réservée, et pour ce qui est du droit de raconter nos propres histoires, nous les racontons (et bien d'autres, comme tout le monde devrait avoir la possibilité de le faire) en permanence.

C'est la certitude vertueuse qui me gêne, car elle part du présupposé que tous les juifs partagent un fonds biographique commun, à la fois profond et ineffable, une mémoire musculaire transgénérationnelle un peu inquiétante ou un lien parapsychique qui nous qualifie pour certaines missions d'acteur et devrait au moins nous donner priorité.

Cloisonnement

Le fait est que ce n'est pas le cas. Et lorsque, même avec les meilleures intentions, des personnes (certaines juives, d'autres non) sentimentalisent la question et insistent sur l'existence de cette qualité, de ce mystérieux côté juif, non seulement elles suggèrent de manière douteuse que tout film centré sur un protagoniste juif devrait traiter au moins en partie de la judéité, mais elles font de nous ce que nous ne sommes pas, une entité monolithique, ou pire, un stéréotype.

Cette croyance finit par nous cloisonner, car la conviction que les juifs sont exceptionnellement qualifiés pour jouer une chose se retournera contre eux lorsqu'ils se porteront candidats pour d'autres rôles. Lorsque j'entends un non juif insister sur la spécificité des juifs, je ne me dis pas: «Oh, il fait preuve de considération à notre égard –il est attentif aux différences culturelles.»

Je vois arriver la suite. Dans l'Amérique de 2023, dans la politique, dans la rhétorique et sur les sites de médias sociaux où tout cela est débattu régulièrement, l'antisémitisme nous regarde droit dans les yeux. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps et de l'énergie à essayer de le trouver dans un faux nez.