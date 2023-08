Trois signes qui montrent que votre chien ne se sent pas bien

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Il peut être difficile de savoir si son animal a une douleur ou ne se sent pas bien. Mais la docteure Linda Simon, une vétérinaire britannique, décrypte certains signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux propriétaires. «Les chiens peuvent nous envoyer des signaux assez subtiles lorsqu'ils ne se sentent pas bien», révèle-t-elle.

Avant de livrer trois de ces signaux à Newsweek, la spécialiste indique néanmoins qu'il «n'existe pas de schéma typique à suivre pour savoir si son chien se sent mal», il faut donc garder à l'esprit que «cela dépend du problème, du caractère du chien ou de la gravité de la situation».

Baisse d'énergie et désintéressement

Le premier indice peut être une fatigue inhabituelle. Cela peut se manifester par «un désintérêt face à ce qui intéresse l'animal en temps normal, comme aller se promener ou jouer».

Ce phénomène peut apparaître sur une courte période de quelques heures, mais cette léthargie peut aussi s'éterniser si elle est symptomatique d'une maladie chronique «comme l'arthrite ou le diabète».

Rien ne sert de s'alarmer à chaque baisse d'énergie, avertit toutefois la vétérinaire: il arrive que les chiens soient juste fatigués après une longue promenade ou à cause de la chaleur.

Perte d'appétit ou vomissements

La plupart des maîtres savent que certains chiens peuvent être (très) gourmands. Difficile de ne pas s'inquiéter le jour où leur boule de poils décide de ne pas toucher à sa gamelle. Cela peut être un signe selon la vétérinaire, mais une fois de plus, tout dépend des cas.

«La durée pendant laquelle un chien peut sauter des repas peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment s'il boit, s'il a vomi ou a une diarrhée passagère, sa taille ou encore son âge. Un jeune chiot a besoin de manger tout au long de la journée [...]. Cependant, un chien adulte d'une race de grande taille peut passer quelque temps sans manger», note la docteure Simon.

Pour remédier à cela, la vétérinaire recommande de servir une gamelle de poulet bouilli et de riz: si le chien la mange, c'est positif.

Sommeil sans fin

Vous avez peut-être du mal à imaginer votre canidé dormir plus qu'il ne le fait déjà. Pourtant, s'il ne se sent pas bien, cela peut bel et bien arriver. «Pour certains chiens, cela peut se traduire par quelques siestes de plus et pour d'autres, du sommeil toute la journée. Généralement, plus les chiens se sentent mal, plus ils veulent dormir.»

Si cette passade s'ancre dans le temps, cela peut alerter les propriétaires –si le chien n'a pas une nature paresseuse ou somnolente. La vétérinaire tient tout de même à préciser qu'une tendance à dormir peut faire suite à de fortes chaleurs, à l'âge ou au vieillissement –ce qui est alors naturel.

Il est important pour les maîtres de laisser leur chien se reposer et de ne pas le forcer à avoir une activité. «Le sommeil et le repos sont très importants lorsqu'il s'agit d'aller mieux», mais, si la situation persiste, la spécialiste conseille de consulter un vétérinaire pour s'assurer que tout va bien.