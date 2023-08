Une canicule, ce n'est rien: il en faudrait mille pour que nous changions nos modes de vie

Temps de lecture: 3 min

Il y aura encore des canicules. Et des inondations. Des feux de forêt incontrôlables. Des habitations dévastées. Des personnes déplacées. Des morts. Des sécheresses épouvantables. Des récoltes perdues. Des marais asséchés. Des fleuves qui bondiront hors de leur lit. Des ouragans qui frapperont des zones habituellement épargnées. Des montées des eaux soudaines.

Qui sait seulement ce que le dérèglement climatique entraînera comme catastrophes et autres désastres? Nous n'en sommes qu'au début, c'est bien là le pire. Chaque année ou presque, nous franchissons une nouvelle étape sans pour autant changer quoi que ce soit à nos habitudes. Tout juste, quand nous subissons dans nos chairs l'effet de ces perturbations, nous en éprouvons une vague inquiétude qui disparaît aussitôt l'épisode passé.

Nous sommes pareils à ces mauvais élèves qui, le jour de recevoir leur bulletin scolaire, promettent de redoubler d'efforts, mais qui dès le lendemain s'empressent de reprendre leurs mauvaises habitudes. Serait-ce donc un désir de mort qui nous pousse ainsi à tourner le dos à ces vérités qui nous dérangent? Sommes-nous trop attachés à nos modes de vie pour consentir à les changer, comme ces toxicomanes qui, pourtant conscients des dangers encourus, ne peuvent plus se soustraire aux charmes de leurs drogues?

Sinon, comment comprendre cette obstination qui est la nôtre, cette impossibilité de changer en profondeur nos manières d'habiter cette planète? Invitez la population à baisser la vitesse sur l'autoroute ou à renoncer à manger de la viande, autant de mesures de bon sens, et on vous pendra pour haute trahison. Mettez des limites ou des restrictions aux voyages aériens et vous serez bon pour la chaise électrique. La protection de notre environnement se heurte aux principes mêmes qui ont contribué à l'essor de notre civilisation, la liberté individuelle, la libre entreprise, le progrès technologique, la course aux profits.

Si bien que nous arrivons au paradoxe qui voudrait que nous accepterions de changer nos comportements seulement si la récurrence des catastrophes devienne trop fréquente au point d'altérer nos vies ou de les mettre en danger, situation périlleuse que nous encourageons par notre propension à ne rien entreprendre pour l'éviter.

Il faudrait que le climat se dérègle complètement pour que nous consentions à repenser notre rapport à la société marchande. Tant que nos vies seront impactées seulement à la marge par l'apparition d'épisodes limités dans le temps et dans leurs effets, notre rapport au monde restera à peu près le même. Demander à un individu de renoncer à une partie de son confort alors que seule l'herbe jaunie de son jardin viendra lui rappeler les effets délétères du dérèglement climatique aboutira à une fin de non-recevoir.

Comment lui en vouloir? L'Occident a été bâti sur l'idée d'une prospérité promise à tous. Et au nom de phénomènes climatiques qui de temps à autre viennent perturber notre quotidien, vous voudriez qu'il renonce à ce rêve pour épouser une existence faite de contraintes et d'empêchements? Ce serait aller à l'encontre de ce qu'il est. Ce serait lui demander des efforts que, de lui-même, sans être confronté à un péril imminent, il n'acceptera jamais d'accomplir.

Voilà pourquoi toute cette grande agitation vis-à-vis des questions écologiques tourne à vide. On crie au feu mais le feu est loin, ailleurs, chez le voisin d'à côté. On le sait, l'écho de lointains bombardements au bout d'un moment cesse d'inquiéter. Ils sont juste un bruit de fond auquel bientôt plus personne ne prête attention. Lorsqu'ils s'approchent, c'est à peine si on le remarque, et quand la première bombe tombe, il est trop tard pour s'enfuir: les armées ennemies nous encerclent.

La tragédie de l'homme moderne est cette impossibilité quasi métaphysique à se saisir d'un drame capable de transformer son existence ou celle de ses enfants en un douloureux chemin de croix. Il le voit approcher, il sait à peu près ce qu'il conviendrait de faire mais ses résistances en lui sont si profondes, si enracinées dans la structure de son être, qu'il se montre impuissant à adopter des mesures à même de l'éviter.

Il est conscient de son inconscience, mais il ne renoncera à rien tant que sa propre maison ne sera pas la proie des flammes.

Ce jour-là, il agira.

Reste à savoir s'il sera trop tard ou pas.

Les paris sont ouverts.