Voici le petit déjeuner idéal pour vos enfants

C'est bien connu: pour les enfants, le petit déjeuner, c'est sacré. Et pour cause: ce repas leur permet de faire le plein d'énergie et de bien commencer la journée.

Une fois ceci posé, quel petit déjeuner préparer à vos enfants? C'est la question que Newsweek a posée à des professionnels de santé.

Pourquoi le petit déjeuner est important pour les plus jeunes

Petit-déjeuner le matin est une bonne habitude à prendre: ce premier repas contribue à stimuler le cerveau, améliorant la capacité de concentration, de raisonnement et de traitement de l'information. Pour les enfants, c'est essentiel car cela booste leur niveau d'attention à l'école. Plusieurs études démontrent que les enfants qui mangent un petit déjeuner obtiennent de meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'en prennent pas.

Il aiderait aussi à lutter contre la prise de poids: les enfants et adolescents qui sautent le premier repas de la journée ont 43% plus de risques de devenir obèses. Au contraire, ceux qui le prennent ont tendance à manger globalement plus sainement tout au long de la journée, et sont plus susceptibles d'être physiquement actifs.

Les recettes conseillées par les expertes

La diététicienne Alex Larson explique: «Il est préférable de bannir les aliments qui contiennent des glucides raffinés et des sucres simples: ils vous fourniront une source d'énergie rapide mais ne vous aideront pas à tenir toute la matinée.» Elle poursuit: «Les céréales, par exemple, ne sont pas aussi saines qu'elles n'en ont l'air. La plupart ne donnent qu'un regain temporaire d'énergie qui s'estompe rapidement, et vous laissent en proie à des fringales tout au long de la matinée.»

Pour autant, toutes les céréales ne sont pas mauvaises. Afin de trouver la meilleure option pour votre enfant, consultez le tableau de valeurs nutritionnelles sur l'emballage et assurez-vous qu'elles contiennent fibres, protéines, vitamines et minéraux. Au contraire, essayez de limiter au maximum celles contenant beaucoup de sucre et de sel.

Allie Echeverria, diététicienne basée à Atlanta, pense que le petit déjeuner idéal doit comporter protéines, fibres et graisses insaturées. «Une tartine de pain toastée avec des œufs et des légumes comme de l'avocat est une bonne alternative: un œuf contient en moyenne 6 grammes de protéines, et l'avocat est une source d'oméga-9», déclare t-elle.

La pharmacienne Corinne Zaffarese Elbourne conseille pour sa part un yaourt grec agrémenté de fruits, de noix, et de graines: «Cela offre un équilibre de protéines, de graisses insaturées et de glucides, ainsi qu'une variété de vitamines et de minéraux. Les noix et les graines ajoutent un contraste dans la texture, et la douceur naturelle des fruits se marie bien avec le yaourt crémeux.» En plus, «c'est simple et rapide à préparer, et les enfants l'adorent!»