Barbie, Venezuela, Ken, Bambi... Les enfants auront-ils tous des prénoms originaux à l'avenir?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The independent

Les prénoms uniques et sortant de l'ordinaire sont de plus en plus fréquents, suivant parfois de près les tendances ciné et séries du moment –comme Barbie de Greta Gerwig, qui a récemment fait bondir de 300% les recherches pour le prénom Barbie et de 200% pour Ken.

Le média britannique The Independent s'est intéressé à ce phénomène.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Le monde peut être cruel»

Plus tôt dans l'année, l'influenceuse Molly-Mae Hague et son fiancé, le boxeur Tommy Fury, ont révélé le prénom de leur fille: Bambi. Certains n'ont pas hésité à donner leur avis en commentaires –de manière parfois (trop) directe. Pour Molly-Mae Hague, cette situation montre «à quel point le monde peut être cruel». Des remarques que son futur beau-frère, le boxeur (lui aussi) Tyson Fury pourra également recevoir avec la diffusion de sa nouvelle télé-réalité sur Netflix At Home with the Furys, mettant en scène sa famille et ses sept enfants –dont Venezuela, Adonis ou encore Valencia.

Les personnalités célèbres sont loin d'être les seules à adopter des prénoms peu communs pour leurs enfants. «Nos membres ont des avis très divergents sur les prénoms sortant de l'ordinaire, expose Justine Roberts, PDG et fondatrice de Mumsnet (un forum en ligne sur la parentalité). Plusieurs parents s'inquiètent que leur choix puisse engendrer des moqueries, mais d'un autre côté, la vie peut être si ennuyeuse si nous choisissons tous des prénoms classiques.» La PDG est même persuadée qu'une fois grands, il sera difficile «d'imaginer que le petit Ken ou la petite Barbie auraient pu être prénommés autrement».

L'inverse de la conformité du XXe siècle

Si vous pensiez que cette tendance était nouvelle, vous vous trompez. C'est même tout le contraire. Les bébés Barbie et Ken ne sont donc pas plus surprenants que les Œdipe et Antigone de l'Antiquité. Selon The Independent, il est même possible que Roméo et Juliette aient été très populaires à la fin du XVIe siècle.

Les parents seraient donc influencés par les succès culturels du moment? C'est en tout cas ce que pense Sophie Kihm, rédactrice en chef de Nameberry (le plus grand site internet de prénoms de bébés au monde). «La pop culture peut avoir une très grande influence sur les prénoms, explique-t-elle, il y aura à n'en pas douter une période Barbie. L'an passé, nous avons vu un gros regain de popularité pour les prénoms inspirés des personnages de la série américaine Yellowstone, comme Dutton [ou] comme lorsque les prénoms Game of Thrones étaient tendance.»

Malgré les critiques en ligne, «les parents veulent de plus en plus des prénoms uniques, ils veulent que leur enfant sorte du lot en quelque sorte», ajoute Sophie Kihm. «C'est un peu l'inverse de ce qu'il s'est passé durant la première partie du XXe siècle, lorsque la conformité était de mise et que tout le monde suivait les mêmes règles.»

La tendance à l'originalité semble ne pas être partagée par les grands-parents: en 2017, une étude a révélé qu'un cinquième d'entre eux n'aimaient pas les prénoms de leurs petits-enfants.