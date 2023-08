La chute du rouble prouve que les sanctions contre la Russie fonctionnent

Temps de lecture: 10 min

En recul constant depuis près d'un an, le rouble a franchi le 14 août un seuil symbolique: il en fallait plus de 100 pour obtenir un dollar. La réponse n'a pas tardé: dès le lendemain, la Banque centrale de Russie décidait de relever son taux directeur de 8,5% à 12%. Le calme est revenu: la semaine s'est terminée avec un dollar revenu juste au-dessus de 95 roubles. Le répit sera-t-il durable? Rien n'est moins sûr. Car la devise russe semble être durablement affaiblie.

Un taux d'intérêt plus élevé peut inciter les investisseurs à garder ou acheter une monnaie, mais en l'occurrence la question ne se pose pas en ces termes. Le rouble risque de baisser parce que la balance des paiements courants de la Russie est entrée dans une phase de déséquilibre: il sort du pays plus de devises qu'il n'en rentre.

En février-mars 2022, dans les jours qui avaient suivi l'entrée des troupes russes en Ukraine, le rouble avait chuté plus brutalement et plus lourdement encore qu'il ne vient de le faire: à son point bas, il fallait plus de 130 roubles pour un dollar. La Russie s'étant mise au ban des nations, les capitaux étrangers allaient cesser d'affluer: il n'y aurait plus aucun investissement dans ce pays et le commerce allait s'arrêter.

Hausse puis chute des recettes

Très vite, il est apparu que les choses ne se passaient pas ainsi: certes les pays occidentaux mettaient en place toute une palette de sanctions financières, mais, s'ils arrêtaient de lui vendre des produits, ils continuaient à lui acheter du charbon, du pétrole et du gaz. Résultat: non seulement les devises ne sortaient plus de Moscou, mais elles y rentraient en quantités plus importantes qu'avant car la crise avait déclenché une forte hausse du prix de l'énergie.

Le pays accumulant les excédents de sa balance des paiements courants, le rouble a remonté presque aussi vite qu'il était tombé et il est même allé jusqu'à un niveau supérieur aux cours en vigueur avant le déclenchement des hostilités. Après avoir porté son taux directeur à 20%, la Banque centrale l'a ramené progressivement à 7,5%.

Cette situation n'a pas duré: dès le mois de juillet 2022, le rouble a recommencé à perdre du terrain, en suivant une pente beaucoup plus douce mais régulière jusqu'au cours de ce mois d'août. Déjà, en juillet 2023, la Banque centrale avait dû procéder à un premier relèvement de son taux directeur à 8,5%.

Les chiffres sont éloquents: sur les sept premiers mois de 2022, la Russie avait enregistré un excédent de sa balance des paiements courants de 165,4 milliards de dollars; sur les sept premiers mois de 2023, cet excédent est tombé à 25,2 milliards. Ce recul s'explique pour l'essentiel par la forte baisse de l'excédent de la balance commerciale: 204 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2022, 64,4 milliards sur la même période de 2023, avec à la fois une baisse des volumes exportés et une baisse des prix mondiaux.

Montée en puissance des sanctions

On peut, du point de vue de l'Ukraine, reprocher à la communauté internationale et notamment à l'Europe de ne pas avoir réagi avec assez de vigueur aux violations du droit international par la Russie et d'avoir trop longtemps continué à lui acheter des énergies fossiles qui lui ont permis de financer son effort de guerre.

Mais il ne faut pas oublier qu'au moment du déclenchement de la guerre, la Russie était le premier exportateur mondial de produits pétroliers et de gaz, le troisième de charbon. On ne remplace pas du jour au lendemain un partenaire commercial d'une telle importance. Si l'Europe avait voulu couper les ponts plus brutalement qu'elle ne l'a fait, le choc aurait été violent et le risque aurait été fort de voir son opinion publique se désolidariser de la cause ukrainienne.

Le poids du gaz russe dans les importations européennes a fortement chuté du fait des initiatives russes qui ne sont pas toujours intervenues dans des conditions très claires.

Il n'est donc pas étonnant que les premières mesures aient été d'ordre financier (mesures ciblées visant des personnalités et des institutions russes, interdiction des transactions avec la Banque centrale russe, exclusions des banques russes du système Swift de paiements internationaux, gel des avoirs) ou touchant les échanges commerciaux de produits pouvant avoir un intérêt militaire. C'est seulement le 15 mars 2022 que le quatrième ensemble de sanctions européennes a abordé réellement le problème de l'énergie, et à ce moment-là, il était seulement question d'interdire de nouveaux investissements en Russie dans ce secteur.

Le 7 avril, avec le cinquième train de sanctions, ont été interdites les importations de charbon et d'autres combustibles fossiles solides, pour lesquels il était possible de trouver d'autres fournisseurs. Fin mai, le sixième train de sanctions a abordé la question du pétrole, mais avec une exception temporaire pour les livraisons par oléoduc. Début octobre, le huitième train de sanctions a introduit la notion de plafonnement des prix en ce qui concerne le pétrole brut russe livré par voie maritime à des pays tiers, mesure prise en coordination avec les partenaires du G7 et qui devait prendre effet le 5 décembre pour le pétrole brut à un prix de 60 dollars le baril et le 5 février 2023 pour les produits pétroliers raffinés.

Quant au gaz russe, son poids dans les importations européennes a fortement chuté du fait des initiatives russes qui ne sont pas toujours intervenues dans des conditions très claires. La question de la nationalité des auteurs du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 n'a pas encore été élucidée et on ne peut que formuler des hypothèses à ce sujet.

Sanctions contournées

Il est vrai que les opposants à la politique russe ont souffert eux-mêmes des mesures prises. C'est une chose de prendre des sanctions contre la Rhodésie (le Zimbabwe aujourd'hui) comme on l'a fait dans les années 1960, c'en est une autre de prendre des sanctions contre un pays qui est la onzième économie mondiale et figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de matières premières énergétiques et agricoles.

Surtout quand ce pays ne recule devant aucune forfaiture pour arriver à ses fins, comme on peut le voir avec ses frappes sur les installations ukrainiennes de stockage et de transport des céréales, au risque d'aggraver les problèmes alimentaires d'une partie du monde (rappelons qu'entre 2017 et 2021, la Russie et l'Ukraine ont représenté ensemble plus de 21,8% des exportations mondiales d'orge, de maïs et de blé, 10,3% pour la Russie, 11,5% pour l'Ukraine).

Il est manifeste également que les sanctions ont été contournées avec l'aide active ou passive de pays qui n'ont pas voulu prendre position, voire avec l'aide d'acteurs économiques appartenant aux pays à l'origine des sanctions. Tout le monde a entendu parler de ces produits pétroliers qui passent d'un tanker à un autre sans que l'on sache à la fin qui transporte quoi et pour qui, ou de la quantité incroyable de lave-linges qu'un pays comme le Kazakhstan s'est mis à livrer à la Russie.

Ce n'est pas pour rien que le Conseil européen a adopté un onzième train de sanctions dans lequel figure le renforcement de la coopération avec des pays tiers afin d'empêcher le contournement des sanctions.

Dans une étude publiée le 17 août dernier, l'Institut de la finance internationale (IIF) montre comment ont évolué les exportations vers la Russie ou vers des pays voisins qui servent de point de passage pour des livraisons de produits faisant l'objet d'une interdiction.

Trois pays (la Chine, la Turquie et l'Inde) ont augmenté sans vergogne à la fois leurs livraisons directes à la Russie et celles à ses pays voisins (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, etc.), mais des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ont certes fortement réduit leurs ventes à la Russie tout en augmentant fortement celles à destination de ces pays de transit… Ce n'est pas pour rien que le 23 juin dernier, le Conseil européen a adopté un onzième train de sanctions dans lequel figure le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale avec des pays tiers afin d'empêcher le contournement des sanctions.

Rester ou partir?

La question du maintien des entreprises occidentales en Russie s'est posée également. Par leur activité sur place et les impôts qu'elles paient à l'État russe, ne contribuent-elles pas au financement de son effort de guerre et ne sont-elles pas d'une certaine façon complices du pouvoir? La réponse n'est pas évidente.

Certes, une étude publiée par l'école d'économie de Kiev montre que cette présence n'est pas anodine: en 2022, les entreprises étrangères présentes en Russie (certaines ont pu la quitter ensuite) ont réalisé un chiffre d'affaires total de 213,9 milliards de dollars, un bénéfice de 14,1 milliards et ont versé à l'État russe 3,5 milliards d'impôt sur les bénéfices.

Celles qui y réalisent les plus gros chiffres d'affaires appartiennent au secteur du tabac et de l'alcool, avec Philip Morris et Japan Tobacco aux deux premiers rangs. Viennent ensuite les secteurs des biens de consommation courante et l'automobile. Parmi les entreprises les plus en vue figurent les françaises Leroy Merlin au troisième rang et Auchan, au septième rang. Toutes deux ont décidé de rester.

Dans ce classement, Danone arrive en neuvième position avec la mention: a décidé de rester. Il se trouve qu'en réalité, Danone avait annoncé dès l'automne 2022 son désir de céder douze de ses unités de production à un repreneur qui ne figurait pas sur la liste des entreprises faisant l'objet de sanctions et de n'en garder qu'une dans le domaine de la nutrition infantile.

Mais avant que ce processus de vente n'ait abouti, un décret présidentiel a décidé en juillet de transférer la propriété des actifs de Danone à Rosimushestvo, l'agence fédérale qui gère les participations de l'État. Et cette agence, comme par hasard, a fait savoir quelques jours après qu'elle confiait la direction générale de cet ensemble à un neveu du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, proche de Vladimir Poutine. Il n'est pour l'heure aucunement question pour l'entreprise française d'un quelconque dédommagement.

En quoi, dans ces conditions, le départ de Danone va-t-il servir la cause ukrainienne? L'entreprise française ne paiera plus d'impôt sur les bénéfices à la Russie, mais les amis mafieux de Vladimir Poutine auront mis la main sur de nouveaux pans de l'économie sans avoir à ouvrir leur portefeuille. Le 18 août, l'équipementier Valeo a annoncé la vente de ses activités en Russie sans gains ni pertes. C'est très bien, mais que cela change-t-il pour l'Ukraine?

L'économie russe fait de la résistance

Au total, si l'on met de côté cette question des conséquences du départ des entreprises occidentales, qui semble plus devoir être considérée sous l'angle de la morale que de l'économie, les sanctions sont-elles vraiment utiles et efficaces? L'évolution de la balance des paiements de la Russie et la faiblesse du rouble montrent qu'elles ont indubitablement un effet. Mais ce serait une grossière erreur d'en conclure que la Russie est en train de s'effondrer et que Poutine va devoir très vite renoncer à la conquête de l'Ukraine.

Dans ses prévisions de juin dernier, l'OCDE estimait que le PIB russe, après avoir reculé de 2,1% en 2022, baisserait encore de 1,5% cette année. Un peu moins négative, la Banque mondiale s'attendait alors à un repli de seulement 0,2%. Mais, en juillet, le FMI révisait à la hausse de 0,8 point la prévision positive qu'il avait publiée en avril et créditait la Russie d'une croissance de 1,5%. Il semble que ce chiffre soit le plus conforme à la réalité.

La Banque centrale estime que la croissance devrait se situer entre 1,5% et 2,5% cette année, confirmant et au-delà le diagnostic du FMI.

L'économie russe a encore reculé de 1,9% au premier trimestre de cette année, mais a enregistré un rebond spectaculaire de 4,9% sur un an au deuxième trimestre. Il est vrai que le deuxième trimestre 2022 avait été particulièrement médiocre après l'entrée en vigueur des premières sanctions internationales, mais il n'empêche que l'activité reste plus soutenue que la plupart des économistes ne le pensaient.

Le taux de chômage est très faible, à 3,1% de la population active. Ce chiffre n'est pas très surprenant dans un pays à la démographie en déclin et où beaucoup de jeunes gens sortent malgré eux du marché du travail pour grossir les rangs de l'armée tandis que des milliers d'autres ont préféré s'exiler. Mais il montre que l'économie fait preuve d'une certaine résistance. Du fait du raffermissent de la demande intérieure, la Banque centrale estime que la croissance devrait se situer entre 1,5% et 2,5% cette année, confirmant et au-delà le diagnostic du FMI.

Deux problèmes majeurs

Cela dit, le gouvernement russe a tout de même deux problèmes majeurs. D'abord, les recettes que tire la Fédération des ventes de pétrole et de gaz sont tombées de 6.375 milliards de roubles à 3.381 milliards du premier semestre 2022 au premier semestre 2023. Au total, les recettes sont en net recul, de 14.017 milliards de roubles au premier semestre 2022 à 12381 au premier semestre 2023, alors que les dépenses sont en hausse sur la même période de 12.534 milliards à 14.731 milliards (les documents officiels ne diffusent plus les chiffres détaillés comprenant les dépenses liées à la défense depuis la fin de 2021). Le budget est dans le rouge.

Plus préoccupant encore pour le pouvoir: la baisse du rouble renchérit le coût des produits importés et l'inflation est repartie à la hausse. Dans le communiqué publié le 15 août pour annoncer la hausse des taux d'intérêt, la Banque centrale explique que la hausse des prix atteint 4,4% sur un an mais que le rythme de hausse des trois derniers mois s'établit à 7,6%. L'objectif du durcissement de la politique monétaire est de ramener la hausse des prix à 4% en 2024. Si Elvira Nabiullina, présidente de la Banque centrale de Russie, ne réussit pas à atteindre cet objectif, le Kremlin ne le lui pardonnera pas.

Malgré les problèmes rencontrés depuis le lancement de «l'opération militaire spéciale», la population russe, dans sa majorité, continue de soutenir au moins passivement le pouvoir car elle n'a pas été touchée dans son train de vie et son niveau de consommation. Un dérapage continu de l'inflation pourrait remettre en cause cet équilibre social et politique. Le cours du rouble continuera d'être surveillé de très près en haut lieu dans les mois qui suivent.