Aux États-Unis, des écoles imposent aux élèves de se comporter «de manière conforme à leur sexe biologique»

La nouvelle règle imposée aux élèves de certaines écoles catholiques du Massachusetts fait scandale: ils ont désormais l'obligation d'utiliser le prénom et le pronom du genre qui leur ont été attribués à la naissance.

La décision du diocèse de Worcester, approuvée par l'évêque Robert J. McManus, impose également aux enfants de se comporter «de manière conforme à leur sexe biologique». Le New York Times revient sur cette affaire.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

La nécessité d'une « politique unique »

La mesure, dont la mise en place est prévue pour l'automne 2023, touchera vingt-et-une écoles catholiques et concernera plus de 5.000 élèves. «Certaines écoles du diocèse avaient déjà mis en place des politiques similaires, mais des situations individuelles ont souligné le besoin d'une politique unique», se défend David Perda, surintendant des écoles catholiques du diocèse. «Nous ne servons le bien de personne en falsifiant la vérité, car c'est elle qui nous libère pour la pleine vie que Dieu offre à chacun de nous», déclare le diocèse à propos des personnes se définissant par un pronom différent de celui avec lequel elles sont nées.

Officiellement, les intimidations, le harcèlement ou d'autres types de menaces proférées à l'encontre des élèves en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ne sont pas tolérés. Mais il reste tout de même prohibé de «prôner, célébrer ou exprimer une attirance envers le même sexe, car cela pourrait entraîner des confusions ou distractions pendant les cours».

La position de l'Église sur l'homosexualité reste floue. Si le pape François affirme qu'«être homosexuel n'est pas un crime», le Dicastère pour la Doctrine de la foi a, en 2021, réitéré son refus quant à la bénédiction des unions homosexuelles par des membres du clergé.

« Cette politique encourage les élèves à rester au placard »

Certains condamnent la position de Robert J. McManus: «C'est une politique nocive, qui encourage les élèves à “rester au placard” et les exclut de leur environnement d'apprentissage», déplore Joshua Croke, président de l'organisation à but non lucratif Love Your Labels, qui soutient les jeunes LGBT+. Il poursuit: «Malheureusement, je ne suis pas surpris de cette mesure mise en place par l'évêque: il a un long passif de pratiques et positions anti-LGBTQ.»

L'année dernière, l'évêque McManus avait déjà attiré l'attention du pays en ordonnant à une école catholique de Worcester de retirer ses drapeaux Black Lives Matter et LGBT+. Face au refus de l'établissement, il déclarait à l'époque: «Cette école n'est plus considérée comme catholique.»